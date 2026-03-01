YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy.

Tại buổi lễ, nghi thức xuất xưởng chiếc YADEA Osta đầu tiên được tổ chức trang trọng. Đây là mẫu xe máy điện đầu bảng dành cho thị trường Việt Nam, sở hữu thiết kế Neo-Retro và quãng đường di chuyển tối đa 180 km mỗi lần sạc, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ chiến lược phân phối sang làm chủ sản xuất tại chỗ.

Tọa lạc trên diện tích 232.200 m² tại Khu công nghiệp Tân Hưng (xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), nhà máy được định hướng trở thành một trong những tổ hợp sản xuất xe máy điện hiện đại hàng đầu khu vực. Công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt 1 triệu xe mỗi năm và dự kiến nâng lên 2 triệu xe trong các giai đoạn tiếp theo. Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 800–1.000 lao động địa phương ở giai đoạn 1 và có thể mở rộng quy mô nhân sự lên tới 3.000 người khi hoàn tất giai đoạn 2.

Xuất xưởng chiếc xe đầu tiên tư Nhà máy Bắc Ninh.

Điểm nổi bật của dự án là mô hình sản xuất thông minh thế hệ mới, thay thế phương thức lắp ráp truyền thống bằng hệ thống quản trị số hóa toàn diện tích hợp SAP và MES, cho phép giám sát chặt chẽ từng công đoạn, tối ưu hiệu suất vận hành và đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng.

Song song đó, hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) được triển khai đồng bộ từ khâu đầu vào đến kiểm định đầu ra, bảo đảm sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu mà YADEA đang áp dụng tại hơn 100 quốc gia. Công nghệ robot tự động hóa được ứng dụng sâu trong các khâu then chốt như sản xuất động cơ và khung xe, góp phần nâng cao độ chính xác cơ khí và giảm thiểu sai số thủ công.

Việc đưa vào vận hành nhà máy thông minh tại Bắc Ninh không chỉ mở rộng năng lực sản xuất trong nước mà còn tái khẳng định vai trò của Việt Nam như trung tâm sản xuất chiến lược của YADEA tại Đông Nam Á, đồng thời tạo nền tảng công nghiệp cho quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh trong giai đoạn tới.