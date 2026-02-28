OpenAI đảm bảo 110 tỷ USD tài trợ với định giá 730 tỷ USD

Công ty hiện vẫn chưa đăng ký IPO. Tuy nhiên, mức định giá được thông báo vào ngày 27/02/2024 đã đưa OpenAI vượt qua nhiều cái tên đình đám từng niêm yết trên sàn công nghệ ở Thung lũng Silicon, đồng thời cho thấy sự hậu thuẫn vững chắc từ các nhà đầu tư công nghệ lớn.

Những ông lớn công nghệ nào đang dốc toàn lực vào OpenAI?

OpenAI đã huy động được hàng tỷ USD vốn tư nhân trong vài năm trở lại đây. Nhà đầu tư lớn nhất hiện nay vẫn là Microsoft, với cam kết đầu tư nhiều năm liên tiếp có tổng giá trị khoảng 13 tỷ USD thông qua cổ phần và hợp tác về đám mây.

Khoản huy động vốn mới bao gồm 30 tỷ USD từ SoftBank, 30 tỷ USD từ NVIDIA và 50 tỷ USD từ Amazon. Dự kiến sẽ còn thêm nhiều nhà đầu tư tài chính khác tham gia vào vòng gọi vốn này khi quá trình tiếp tục mở rộng.

Một số nhà đầu tư lớn khác bao gồm Thrive Capital, Khosla Ventures, Sequoia Capital và Andreessen Horowitz. Các công ty này đã góp mặt ở các vòng gọi vốn trước đó khi OpenAI phát triển ChatGPT cũng như hạ tầng AI cho doanh nghiệp.

OpenAI có thể trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Nếu OpenAI tiến hành IPO với mức định giá này, công ty sẽ nằm trong danh sách các doanh nghiệp công nghệ Mỹ có IPO lớn nhất từ trước đến nay. Quy mô vốn hóa này vượt xa hầu hết các thương vụ IPO nổi bật trong lịch sử.

Các thương vụ IPO có mức định giá lớn nhất trong lịch sử

Để so sánh, Meta Platforms (Facebook) đã IPO vào năm 2012 với mức định giá khoảng 104 tỷ USD. Snowflake niêm yết năm 2020 với khoảng 70 tỷ USD. Alibaba Group được định giá khoảng 168 tỷ USD khi lên sàn vào năm 2014.

Trên toàn cầu, Saudi Aramco hiện vẫn giữ kỷ lục IPO lớn nhất với mức định giá 1.7 nghìn tỷ USD.

Với mức định giá 730 tỷ USD, OpenAI đã thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nếu OpenAI tiến tới niêm yết công khai, công ty gần như chắc chắn sẽ trở thành thương vụ IPO công nghệ lớn nhất tại Mỹ, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào lĩnh vực AI tiên phong.

Công ty vẫn chưa tiết lộ thời gian dự kiến niêm yết hay khoảng giá cổ phiếu. Những thông tin chi tiết này chỉ được công bố chính thức khi OpenAI hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ IPO.