Công nghệ số
Bảo mật

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

Thế Kiên

Thế Kiên

09:32 | 14/07/2026
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Việc Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây vận hành nền tảng taphoammo.net với hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 53 triệu giao dịch và doanh thu sơ bộ trên 400 tỷ đồng không đơn thuần là một vụ án công nghệ cao. Chuyên án cho thấy thị trường mua bán dữ liệu cá nhân và tài nguyên số trái phép đã hình thành theo mô hình nền tảng trực tuyến, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ dữ liệu, quản trị nền tảng số và hoàn thiện khung pháp lý trong nền kinh tế số.
Bước tiến mới trong việc bảo vệ an ninh thông tin và dữ liệu cá nhân của người dân Khắc phục tình trạng lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số
Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân
Đối tượng Đào Quang Huy. Ảnh: T.Văn

Vụ án vượt ra ngoài phạm vi một website mua bán tài khoản

Việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án liên quan nền tảng taphoammo.net đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ và giới kinh doanh số.

Theo thông tin từ cơ quan công an, hệ thống này được vận hành từ cuối năm 2021 dưới danh nghĩa doanh nghiệp công nghệ. Dữ liệu điều tra ban đầu cho thấy nền tảng có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch với doanh thu sơ bộ trên 400 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô giao dịch, mà ở bản chất của hàng hóa được mua bán. Thay vì sản phẩm tiêu dùng thông thường, nhiều giao dịch liên quan dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và các tài nguyên số khác. Đây là loại tài sản có thể bị lợi dụng cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Khi dữ liệu cá nhân trở thành "hàng hóa"

Quá trình chuyển đổi số khiến dữ liệu cá nhân ngày càng có giá trị kinh tế. Thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội hay các dữ liệu định danh có thể bị khai thác phục vụ quảng cáo, tiếp thị hoặc các hành vi lừa đảo.

Ở góc độ kỹ thuật, một nền tảng trung gian giúp kết nối người bán và người mua có thể làm gia tăng tốc độ lan truyền của các dữ liệu bị thu thập trái phép. Khi số lượng giao dịch đạt quy mô hàng chục triệu lượt, tác động không còn dừng ở từng cá nhân mà có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ hệ sinh thái số.

Đó cũng là lý do cơ quan chức năng đánh giá việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn có nguy cơ trở thành nguồn đầu vào cho nhiều loại tội phạm công nghệ cao.

Thông tin điều tra cho thấy hệ thống được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với các bộ phận kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, marketing và thanh toán.

Đây là mô hình quen thuộc của nhiều nền tảng số hiện nay. Công nghệ trung gian, cơ chế kết nối người mua và người bán hay phương thức thu phí giao dịch đều là những giải pháp phổ biến trong kinh tế số.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định tính hợp pháp không nằm ở công nghệ vận hành mà ở loại hàng hóa được giao dịch và cách nền tảng kiểm soát nội dung.

Vụ án vì vậy đặt ra câu hỏi lớn đối với các nền tảng số: doanh nghiệp cần chịu trách nhiệm đến đâu trong việc phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các giao dịch vi phạm pháp luật diễn ra trên hệ thống của mình.

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân
Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Nội kiểm tra hệ thống máy móc tại trụ sở công ty của Đào Quang Huy. Ảnh: T.Văn.

Khoảng trống quản trị dữ liệu vẫn còn hiện hữu

Trong nhiều năm, hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân trên Internet diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Không ít người sử dụng dịch vụ trực tuyến vô tình để lộ thông tin khi đăng ký tài khoản, tham gia chương trình khuyến mại hoặc cài đặt ứng dụng mà không đọc kỹ các điều khoản về quyền riêng tư.

Một khi dữ liệu bị phát tán, việc thu hồi gần như không thể thực hiện triệt để. Thông tin có thể được sao chép, chia sẻ nhiều lần và tiếp tục lưu hành trên các nền tảng khác nhau.

Điều này khiến công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý mà đòi hỏi doanh nghiệp công nghệ và chính người dùng cùng tham gia.

Bộ trưởng Tô Lâm: Mua bán dữ liệu cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Bộ trưởng Tô Lâm: Mua bán dữ liệu cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự cho thấy các hành vi liên quan dữ liệu trên môi trường số ngày càng được xử lý nghiêm.

Song song với đó, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua các quy định chuyên ngành, yêu cầu các tổ chức xử lý dữ liệu phải xác định rõ mục đích thu thập, phạm vi sử dụng và trách nhiệm bảo mật.

Xu hướng này phù hợp với nhiều quốc gia trên thế giới, nơi dữ liệu cá nhân được xem là một loại tài sản đặc biệt cần được bảo vệ tương tự tài sản vật chất.

Doanh nghiệp công nghệ cần thay đổi tư duy

Chuyên án cũng gửi đi thông điệp rằng phát triển nền tảng số không chỉ là câu chuyện tăng trưởng người dùng hay doanh thu.

Các doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn cho cơ chế kiểm duyệt nội dung, đánh giá rủi ro, kiểm soát giao dịch và xây dựng quy trình tuân thủ pháp luật ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống.

Việc chỉ tập trung vào công nghệ mà bỏ qua yếu tố quản trị có thể khiến nền tảng trở thành công cụ bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân
Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: T.Văn

Người dùng cần coi dữ liệu cá nhân là tài sản

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, người dùng cũng cần thay đổi nhận thức về giá trị của dữ liệu cá nhân.

Việc chia sẻ tùy tiện ảnh căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hay thông tin tài khoản trên mạng xã hội có thể tạo ra những rủi ro kéo dài nhiều năm.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị người dân thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực nhiều lớp, hạn chế cung cấp thông tin cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc và kiểm tra kỹ quyền truy cập trước khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Bài học sau chuyên án

Vụ án Tạp Hóa MMO cho thấy tội phạm công nghệ cao đang thay đổi phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và tận dụng chính các mô hình kinh doanh của nền kinh tế số.

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề quyền riêng tư mà còn gắn trực tiếp với an ninh mạng, niềm tin của người dùng và sự phát triển bền vững của thị trường số Việt Nam.

Những con số đáng chú ý của chuyên án

Hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký.

Hơn 46.000 gian hàng trên nền tảng.

Hơn 53 triệu giao dịch.

Doanh thu sơ bộ trên 400 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can để tiếp tục điều tra.
Công an thành phố Hà Nội Phòng An ninh mạng và phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao taphoammo.net Mua bán dữ liệu cá nhân nền tảng mua bán dữ liệu cá nhân Tạp Hóa MMO Điều 288 Bộ luật Hình sự

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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EUR 29283 29504 30580
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KRW 0 16 18
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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USD(1-2-5) 25,028 - -
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