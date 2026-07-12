Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Ảnh: Google

Eclipsa Video vừa xuất hiện như một chuẩn HDR mở mới mà Google giới thiệu, nhắm vào một điểm yếu tồn tại lâu nay của công nghệ hình ảnh dải động cao là sự thiếu nhất quán giữa các thiết bị. Trên một chiếc tivi cao cấp, HDR có thể tạo ra dải sáng tối sâu và màu sắc sống động khiến người xem trầm trồ, song chính thước phim đó lại dễ biến thành mảng tối bết dính khi chuyển sang điện thoại tầm trung, hoặc cháy sáng chói mắt nếu người xem ngồi trong phòng thiếu sáng. Google phát triển Eclipsa Video cùng Apple và NBCUniversal dựa trên nền tảng kỹ thuật mang tên SMPTE ST 2094-50, với mục tiêu giúp nội dung HDR hiển thị dễ đoán hơn trên mọi thiết bị, mọi ứng dụng và mọi điều kiện ánh sáng.

Google mô tả đích đến của Eclipsa Video là mang lại hình ảnh "nhất quán, cân bằng và dễ chịu trên mọi màn hình", thay vì để trải nghiệm xem phụ thuộc vào việc người dùng đang cầm thiết bị nào trên tay. Khác với kiểu HDR truyền thống chỉ gửi một bộ thông số cố định áp dụng cho toàn bộ video, Eclipsa Video cung cấp một tập hướng dẫn linh hoạt hơn cho màn hình về cách xử lý độ sáng, độ tương phản và chi tiết vùng sáng khi nội dung thay đổi theo từng cảnh quay.

Cơ chế hoạt động của Eclipsa Video

Theo giải thích của Google, Eclipsa Video dựa vào "hai loại siêu dữ liệu thông minh" để tạo ra hiệu ứng hình ảnh phù hợp với từng thiết bị.

Loại đầu tiên mang tên điểm neo tham chiếu trắng, đóng vai trò làm mốc ánh xạ những chi tiết sáng nhất trong nội dung SDR, đồng thời dành riêng phần dư sáng bổ sung cho những đoạn hình ảnh HDR cần độ sáng cao hơn mức nền.

Loại thứ hai mang tên đường cong khuếch đại thích ứng theo dư địa sáng, cho phép người làm nội dung gắn kèm hướng dẫn tùy chỉnh ngay trong tệp video, nhờ đó khi độ sáng tối đa của một màn hình không đáp ứng nổi yêu cầu gốc của video, phần siêu dữ liệu này sẽ chỉ dẫn màn hình điều chỉnh sao cho hiệu ứng hình ảnh vẫn giữ đúng ý đồ ban đầu của nhà sản xuất nội dung.

Ngoài việc tính toán dựa trên khả năng hiển thị riêng của từng màn hình, Eclipsa Video trên các thiết bị tương thích còn điều chỉnh hình ảnh theo ánh sáng môi trường xung quanh người xem, qua đó giảm bớt những nhược điểm quen thuộc của HDR như mất chi tiết vùng tối, cháy sáng, màu nhợt nhạt hay những cú nhảy sáng đột ngột gây khó chịu cho mắt. Nhờ cơ chế này, nội dung HDR và nội dung SDR có thể cùng xuất hiện trên một màn hình mà không tạo ra cảm giác chênh lệch khó chịu giữa các cảnh quay.

Eclipsa Video so với Dolby Vision, HDR10 và thời điểm ra mắt trên Android 17

Xét về nguyên lý vận hành, Eclipsa Video có điểm tương đồng với Dolby Vision khi cả hai cùng sử dụng siêu dữ liệu động để điều chỉnh hình ảnh liên tục theo từng cảnh, dù chi tiết kỹ thuật giữa hai chuẩn này không giống nhau. HDR10 lại kém linh hoạt hơn hẳn vì chỉ dựa vào một bộ thông số tĩnh áp dụng chung cho toàn bộ video, trong khi riêng biến thể HDR10+ mới sở hữu cơ chế siêu dữ liệu động tương tự Eclipsa Video và Dolby Vision.

Sự khác biệt quan trọng thứ hai giữa ba chuẩn này nằm ở tính mở. Eclipsa Video và HDR10 cùng xây dựng trên nền chuẩn mở, cho phép nhiều hãng sản xuất áp dụng mà không phải trả phí bản quyền, còn Dolby Vision vẫn là định dạng độc quyền do Dolby nắm giữ và cấp phép.

Về lộ trình triển khai, khả năng hỗ trợ Eclipsa Video trên toàn nền tảng, bao gồm cả phát lại lẫn quay dựng nội dung, sẽ có mặt trong Android 17 và dự kiến mở rộng dần sang điện thoại, máy tính bảng cùng tivi. Giống như mọi định dạng video từng ra mắt trước đây, mức độ phổ biến thực tế của Eclipsa Video trong tương lai vẫn phụ thuộc vào việc các nhà sản xuất thiết bị, ứng dụng xem phim trực tuyến và đơn vị cung cấp nội dung có sẵn sàng tích hợp chuẩn này hay không.