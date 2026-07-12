Điện tử tiêu dùng
Nghe - Nhìn

Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Nguyên Anh

Nguyên Anh

18:29 | 12/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Eclipsa Video là chuẩn HDR mở mới mà Google phát triển cùng Apple và NBCUniversal, hướng tới việc chấm dứt tình trạng hình ảnh HDR đổi màu, đổi sáng thất thường khi chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác. Công nghệ này chuẩn bị xuất hiện trên Android 17 và hứa hẹn mang lại trải nghiệm xem cân bằng hơn so với hai chuẩn quen thuộc là Dolby Vision và HDR10.
ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới
Google dọn đường thay ChromeOS bằng Android PC mới Google dọn đường thay ChromeOS bằng Android PC mới
Google ra mắt Fake Call Detection, tăng cường bảo vệ Android trước cuộc gọi deepfake Google ra mắt Fake Call Detection, tăng cường bảo vệ Android trước cuộc gọi deepfake

Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10
Ảnh: Google

Eclipsa Video vừa xuất hiện như một chuẩn HDR mở mới mà Google giới thiệu, nhắm vào một điểm yếu tồn tại lâu nay của công nghệ hình ảnh dải động cao là sự thiếu nhất quán giữa các thiết bị. Trên một chiếc tivi cao cấp, HDR có thể tạo ra dải sáng tối sâu và màu sắc sống động khiến người xem trầm trồ, song chính thước phim đó lại dễ biến thành mảng tối bết dính khi chuyển sang điện thoại tầm trung, hoặc cháy sáng chói mắt nếu người xem ngồi trong phòng thiếu sáng. Google phát triển Eclipsa Video cùng Apple và NBCUniversal dựa trên nền tảng kỹ thuật mang tên SMPTE ST 2094-50, với mục tiêu giúp nội dung HDR hiển thị dễ đoán hơn trên mọi thiết bị, mọi ứng dụng và mọi điều kiện ánh sáng.

Google mô tả đích đến của Eclipsa Video là mang lại hình ảnh "nhất quán, cân bằng và dễ chịu trên mọi màn hình", thay vì để trải nghiệm xem phụ thuộc vào việc người dùng đang cầm thiết bị nào trên tay. Khác với kiểu HDR truyền thống chỉ gửi một bộ thông số cố định áp dụng cho toàn bộ video, Eclipsa Video cung cấp một tập hướng dẫn linh hoạt hơn cho màn hình về cách xử lý độ sáng, độ tương phản và chi tiết vùng sáng khi nội dung thay đổi theo từng cảnh quay.

Cơ chế hoạt động của Eclipsa Video

Theo giải thích của Google, Eclipsa Video dựa vào "hai loại siêu dữ liệu thông minh" để tạo ra hiệu ứng hình ảnh phù hợp với từng thiết bị.

Loại đầu tiên mang tên điểm neo tham chiếu trắng, đóng vai trò làm mốc ánh xạ những chi tiết sáng nhất trong nội dung SDR, đồng thời dành riêng phần dư sáng bổ sung cho những đoạn hình ảnh HDR cần độ sáng cao hơn mức nền.

Loại thứ hai mang tên đường cong khuếch đại thích ứng theo dư địa sáng, cho phép người làm nội dung gắn kèm hướng dẫn tùy chỉnh ngay trong tệp video, nhờ đó khi độ sáng tối đa của một màn hình không đáp ứng nổi yêu cầu gốc của video, phần siêu dữ liệu này sẽ chỉ dẫn màn hình điều chỉnh sao cho hiệu ứng hình ảnh vẫn giữ đúng ý đồ ban đầu của nhà sản xuất nội dung.

Ngoài việc tính toán dựa trên khả năng hiển thị riêng của từng màn hình, Eclipsa Video trên các thiết bị tương thích còn điều chỉnh hình ảnh theo ánh sáng môi trường xung quanh người xem, qua đó giảm bớt những nhược điểm quen thuộc của HDR như mất chi tiết vùng tối, cháy sáng, màu nhợt nhạt hay những cú nhảy sáng đột ngột gây khó chịu cho mắt. Nhờ cơ chế này, nội dung HDR và nội dung SDR có thể cùng xuất hiện trên một màn hình mà không tạo ra cảm giác chênh lệch khó chịu giữa các cảnh quay.

Eclipsa Video so với Dolby Vision, HDR10 và thời điểm ra mắt trên Android 17

Xét về nguyên lý vận hành, Eclipsa Video có điểm tương đồng với Dolby Vision khi cả hai cùng sử dụng siêu dữ liệu động để điều chỉnh hình ảnh liên tục theo từng cảnh, dù chi tiết kỹ thuật giữa hai chuẩn này không giống nhau. HDR10 lại kém linh hoạt hơn hẳn vì chỉ dựa vào một bộ thông số tĩnh áp dụng chung cho toàn bộ video, trong khi riêng biến thể HDR10+ mới sở hữu cơ chế siêu dữ liệu động tương tự Eclipsa Video và Dolby Vision.

Sự khác biệt quan trọng thứ hai giữa ba chuẩn này nằm ở tính mở. Eclipsa Video và HDR10 cùng xây dựng trên nền chuẩn mở, cho phép nhiều hãng sản xuất áp dụng mà không phải trả phí bản quyền, còn Dolby Vision vẫn là định dạng độc quyền do Dolby nắm giữ và cấp phép.

Về lộ trình triển khai, khả năng hỗ trợ Eclipsa Video trên toàn nền tảng, bao gồm cả phát lại lẫn quay dựng nội dung, sẽ có mặt trong Android 17 và dự kiến mở rộng dần sang điện thoại, máy tính bảng cùng tivi. Giống như mọi định dạng video từng ra mắt trước đây, mức độ phổ biến thực tế của Eclipsa Video trong tương lai vẫn phụ thuộc vào việc các nhà sản xuất thiết bị, ứng dụng xem phim trực tuyến và đơn vị cung cấp nội dung có sẵn sàng tích hợp chuẩn này hay không.

Eclipsa Video Eclipsa Video là gì Dolby Vision HDR10 Android 17 Google Eclipsa Video SMPTE ST 2094-50 chuẩn HDR mới

Bài liên quan

Kết nối Wi-Fi công cộng an toàn hơn nhờ tính năng mới của Android 17

Kết nối Wi-Fi công cộng an toàn hơn nhờ tính năng mới của Android 17

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

Galaxy Play hợp tác cùng Dolby

Galaxy Play hợp tác cùng Dolby

Có thể bạn quan tâm

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

AI
Meta tuyên bố sẽ vô hiệu hóa camera trên kính thông minh ngay khi hệ thống phát hiện người dùng can thiệp vào đèn LED ghi hình, đồng thời cam kết kiện những cá nhân và doanh nghiệp quảng cáo dịch vụ tháo gỡ đèn báo này.
JBL tiếp tục mở bán thêm 2 mẫu tai nghe chống ồn mới

JBL tiếp tục mở bán thêm 2 mẫu tai nghe chống ồn mới

E-Fashion
Sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, công nghệ chống ồn True ANC 2.0 cùng nhiều tính năng cá nhân hóa hiện đại, JBL Live Series mới được phát triển dành cho những người dùng mong muốn trải nghiệm âm thanh cao cấp xuyên suốt cả ngày.
Vì sao nói TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc?

Vì sao nói TCL A400M Fashion QD-Mini LED 55 inch là lựa chọn đáng giá nhất phân khúc?

Nghe - Nhìn
Bởi đây là dịp để các nhà sản xuất tivi trên toàn thế giới lại được dịp đua tranh để giới thiệu ra những mẫu tivi mới nhằm chiếm lĩnh thị trường vốn không còn nhiều hấp dẫn với người tiêu dùng.
Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Nghe - Nhìn
Điểm đáng chú ý của bộ tứ này chính là sắc màu tươi mới, chất âm được nâng cấp cùng với nhiều tính năng hiện đại hơn, thời lượng pin tốt hơn, khả ănng kết nối và trải nghiệm ấn tượng hơn, giúp đáp ứng nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của người dùng hiện đại.
Cùng Logico và Tinhte.vn trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio

Cùng Logico và Tinhte.vn trải nghiệm xu hướng mới với dòng máy chiếu Epson Lifestudio

Nghe - Nhìn
Sự kiện là dịp để người yêu công nghệ, các gia đình trẻ và cộng đồng đam mê giải trí tại gia tận tay trải nghiệm thế hệ máy chiếu Lifestudio mới nhất của Epson, đồng thời khám phá những xu hướng mới trong việc xây dựng không gian giải trí hiện đại với màn hình kích thước lớn nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt và thẩm mỹ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
32°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
24°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
27°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
38°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
36°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
27°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
37°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
38°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
37°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
39°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
37°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 149,000
Hà Nội - PNJ 145,000 149,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 149,000
Miền Tây - PNJ 145,000 149,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 149,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 149,000
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14815 15410
SGD 19787 20068 20647
THB 704 767 821
USD (1,2) 25996 0 0
USD (5,10,20) 26037 0 0
USD (50,100) 26066 26080 26445
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
EUR 29,541 29,565 30,973
JPY 158.07 158.36 167.94
GBP 34,627 34,721 35,920
AUD 17,915 17,980 18,664
CAD 18,203 18,261 18,933
CHF 32,221 32,321 33,272
SGD 19,931 19,993 20,784
CNY - 3,802 3,947
HKD 3,284 3,294 3,432
KRW 16.1 16.79 18.26
THB 751.79 761.08 814.78
NZD 14,833 14,971 15,413
SEK - 2,675 2,769
DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,646 2,740
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,040.19 - 6,816.63
TWD 738.39 - 894.44
SAR - 6,880.56 7,246.62
KWD - 83,101 88,412
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,084 26,104 26,474
EUR 29,523 29,642 30,835
GBP 34,671 34,810 35,842
HKD 3,287 3,300 3,417
CHF 32,088 32,217 33,153
JPY 158.31 158.95 166.89
AUD 17,918 17,990 18,584
SGD 20,008 20,088 20,677
THB 768 771 808
CAD 18,237 18,310 18,882
NZD 14,937 15,479
KRW 16.70 18.47
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26048 26048 26474
AUD 17888 17988 18914
CAD 18182 18282 19295
CHF 32146 32176 33754
CNY 3815 3840 3975.4
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29558 29588 31314
GBP 34716 34766 36521
HKD 0 3355 0
JPY 158.76 159.26 169.77
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14950 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19958 20088 20815
THB 0 733.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14690000 14690000 14990000
SBJ 13000000 13000000 14990000
Cập nhật: 12/07/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,113 26,163 26,474
USD20 26,113 26,163 26,474
USD1 26,113 26,163 26,474
AUD 17,993 18,093 19,208
EUR 29,449 29,549 31,208
CAD 18,177 18,277 19,586
SGD 20,062 20,212 20,777
JPY 159.77 161.27 166.81
GBP 34,730 34,880 35,936
XAU 14,688,000 0 14,992,000
CNY 0 3,726 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/07/2026 19:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Hơn 20 nước cấm mạng xã hội trẻ em, EU sắp ra quyết định chung

Hơn 20 nước cấm mạng xã hội trẻ em, EU sắp ra quyết định chung

Kết quả World Cup 2026 ngày 12/7: Anh và Argentina gặp nhau tại bán kết

Kết quả World Cup 2026 ngày 12/7: Anh và Argentina gặp nhau tại bán kết

Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc

Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Viettel

Viettel 'hồi sinh' đầu số 095: Người dùng sẽ được gì?

Siêu bão Ba Vì

Siêu bão Ba Vì 'càn quét' Đông Á: 5 nền tảng số theo dõi bão giúp bảo vệ tính mạng, tài sản

Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Bệnh viện Nhi Hà Nội cấy điện cực ốc tai thành công, mở cơ hội nghe cho trẻ điếc bẩm sinh

Bệnh viện Nhi Hà Nội cấy điện cực ốc tai thành công, mở cơ hội nghe cho trẻ điếc bẩm sinh

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Trung Quốc dùng lưới thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng, thách thức Mỹ

Trung Quốc dùng lưới thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng, thách thức Mỹ

NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Thủy lợi công bố ngưỡng đầu vào 2026, hai ngành luật lấy 20 điểm

Đại học Thủy lợi công bố ngưỡng đầu vào 2026, hai ngành luật lấy 20 điểm

Đại học Thủy lợi 3 năm gần nhất: Ngành nào tăng điểm, ngành nào rộng cửa cho thí sinh?

Đại học Thủy lợi 3 năm gần nhất: Ngành nào tăng điểm, ngành nào rộng cửa cho thí sinh?

Trước ngày khai giảng: Hoàn tất điều chuyển giáo viên đến từng xã, từng trường

Trước ngày khai giảng: Hoàn tất điều chuyển giáo viên đến từng xã, từng trường

Hạn chót 30/8/2026: Cả nước sắp xếp lại trường công lập, giảm 30% đầu mối

Hạn chót 30/8/2026: Cả nước sắp xếp lại trường công lập, giảm 30% đầu mối

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán tuần 6-10/7: VN-Index giảm gần 34 điểm, dòng tiền dè dặt chờ kết quả quý II

Chứng khoán tuần 6-10/7: VN-Index giảm gần 34 điểm, dòng tiền dè dặt chờ kết quả quý II

Nhận định chứng khoán tuần 13–17/7, VN-Index dò tìm vùng cân bằng quanh 1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 13–17/7, VN-Index dò tìm vùng cân bằng quanh 1.800 điểm

Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

Hà Nội xây hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để thu hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc

Hà Nội xây hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để thu hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Thu nhập affiliate freelance trên nền tảng số và nghĩa vụ thuế theo quy định 2026

Thu nhập affiliate freelance trên nền tảng số và nghĩa vụ thuế theo quy định 2026

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation cấp vonfram cho ngành bán dẫn

Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation cấp vonfram cho ngành bán dẫn

Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất