Công nghệ xác thực mới nhằm ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại

Sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh đang khiến các cuộc tấn công qua điện thoại trở nên phức tạp hơn. Những kẻ lừa đảo không chỉ có thể làm giả số điện thoại bằng kỹ thuật Caller ID Spoofing mà còn có khả năng tạo ra giọng nói nhân tạo gần giống người thật.

Chỉ với một đoạn ghi âm ngắn thu thập từ mạng xã hội hoặc video trực tuyến, công cụ AI hiện nay có thể tái tạo giọng nói để thực hiện các cuộc gọi mạo danh người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Google công bố tính năng bảo mật mang tên Fake Call Detection dành cho Android

Trước thực trạng đó, Google cho biết Fake Call Detection được phát triển nhằm chuyển trọng tâm bảo mật từ việc nhận diện số điện thoại đáng ngờ sang xác minh chính xác danh tính của người gọi. Đây là hướng tiếp cận mới khi số điện thoại quen thuộc không còn được xem là yếu tố đủ để đảm bảo an toàn.

Khác với các hệ thống chống spam truyền thống vốn dựa vào danh sách số điện thoại đã được cảnh báo, tính năng mới của Google tập trung kiểm tra xem cuộc gọi có thực sự xuất phát từ thiết bị của người mà danh bạ đang hiển thị hay không.

Cơ chế hoạt động dựa trên xác thực RCS thời gian thực

Fake Call Detection được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng điện thoại và hoạt động trong nền nhằm hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Khi người dùng nhận cuộc gọi từ một số đã lưu trong danh bạ, hệ thống sẽ gửi tín hiệu xác thực thông qua giao thức RCS (Rich Communication Services) đến thiết bị của người liên hệ đó. Quy trình này giúp Android kiểm tra nguồn gốc thực sự của cuộc gọi thay vì chỉ dựa vào thông tin hiển thị trên màn hình. Cụ thể, ứng dụng điện thoại sẽ gửi một yêu cầu xác minh đến thiết bị của người gọi. Nếu thiết bị phản hồi hợp lệ, cuộc gọi được xác nhận là đến từ đúng người liên hệ.

Fake Call Detection tích hợp trực tiếp vào điện thoại

Trong trường hợp không nhận được phản hồi hoặc kết quả xác thực không phù hợp, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa. Sau hai lần xác minh thất bại, Android sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng về nguy cơ cuộc gọi bị giả mạo. Khi đó, thiết bị có thể đề xuất người dùng kết thúc cuộc gọi nhằm tránh khả năng bị dẫn dụ cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch không an toàn.

Việc áp dụng RCS trong quá trình xác minh giúp Google tạo thêm một lớp bảo vệ giữa người dùng và các hình thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi. Thay vì chỉ nhận diện hành vi bất thường, hệ thống hướng tới việc xác nhận trực tiếp danh tính kỹ thuật số của người gọi.

Bước tiến mới trong cuộc chiến chống lừa đảo bằng AI

Sự xuất hiện của Fake Call Detection phản ánh thay đổi trong cách các hãng công nghệ đối phó với nguy cơ từ AI. Khi công nghệ tạo giọng nói phát triển, việc nghe thấy giọng nói quen thuộc không còn đồng nghĩa với việc người gọi thực sự là người quen.

Google cho biết tính năng này sẽ được triển khai trước trên các thiết bị Google Pixel sử dụng ứng dụng Google Phone chính thức. Sau giai đoạn thử nghiệm, công nghệ dự kiến mở rộng tới nhiều thiết bị Android chạy Android 12 trở lên nếu đáp ứng yêu cầu tương thích.

Fake Call Detection ra mắt trong bối cảnh các cuộc gọi Deepfake đang gia tăng trên toàn cầu. Ảnh: Báo Người Lao Động

Do được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn RCS, Google kỳ vọng các nhà sản xuất smartphone và các bên phát triển dịch vụ liên lạc có thể tiếp tục áp dụng những cơ chế xác thực tương tự trong tương lai.

Việc đưa công nghệ xác minh thiết bị vào hệ thống gọi điện truyền thống cho thấy Android đang thay đổi cách tiếp cận bảo mật. Thay vì chỉ cảnh báo những số điện thoại có dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống mới tập trung kiểm tra tính xác thực của từng cuộc gọi.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công deepfake đang gia tăng trên toàn cầu, Fake Call Detection có thể trở thành một lớp phòng vệ quan trọng, giúp người dùng giảm nguy cơ bị đánh lừa bởi những cuộc gọi được tạo ra bằng công nghệ AI.