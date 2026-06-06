Google Search Profiles được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh kết nối trực tiếp giữa người dùng với các nguồn thông tin, đồng thời hỗ trợ cá nhân, tổ chức tăng khả năng nhận diện trong hệ sinh thái tìm kiếm của Google.

Theo Google, Search Profiles được thiết kế như một trang hồ sơ tập trung, nơi các nhà sáng tạo và đơn vị xuất bản có thể giới thiệu toàn bộ hoạt động nội dung của mình trên nhiều nền tảng khác nhau. Người dùng có thể truy cập hồ sơ thông qua Knowledge Panel, Google Discover hoặc đường dẫn được chia sẻ trực tiếp.

Search Profiles được thiết kế như một trang hồ sơ dành cho các nhà sáng tạo nội dung và đơn vị xuất bản

Khác với kết quả tìm kiếm truyền thống chỉ hiển thị từng nội dung riêng lẻ, Search Profiles hướng đến việc cung cấp cái nhìn tổng thể về một cá nhân hoặc thương hiệu. Hồ sơ sẽ tập hợp các thông tin quan trọng như giới thiệu, website chính thức, tài khoản mạng xã hội và những nội dung nổi bật.

Kết nối website, mạng xã hội và nội dung video trong một hồ sơ

Một trong những điểm đáng chú ý của Search Profiles là khả năng tích hợp nhiều nền tảng nội dung khác nhau. Chủ sở hữu hồ sơ có thể thêm liên kết đến website, các trang mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video để người dùng dễ dàng tiếp cận.

Google cũng bổ sung khu vực Pinned, cho phép hiển thị các video ngắn từ những nền tảng phổ biến như Instagram, TikTok và YouTube. Bên cạnh đó, mục Latest Posts giúp cập nhật những bài viết mới nhất từ nhà sáng tạo hoặc đơn vị xuất bản, giúp nội dung được tiếp cận ngay từ trang tìm kiếm.

Giao diện của Google Search Profiles

Với cách vận hành này, Search Profiles được xem là bước mở rộng vai trò của Google Search từ một công cụ tìm kiếm thông tin thành nền tảng hỗ trợ xây dựng thương hiệu số. Người dùng không chỉ tìm thấy một bài viết hoặc video cụ thể mà còn có thể khám phá toàn bộ hệ thống nội dung của một cá nhân hay tổ chức.

Tăng cơ hội xây dựng thương hiệu trên Google Search

Google cho biết việc xác nhận quyền sở hữu Search Profile có thể hỗ trợ quá trình tạo Knowledge Panel đối với các nhà sáng tạo và nhà xuất bản đủ điều kiện. Knowledge Panel là khu vực hiển thị thông tin tổng quan về một cá nhân, tổ chức hoặc thương hiệu trên trang kết quả tìm kiếm.

Đối với những người đã có Knowledge Panel, Search Profile có thể giúp cập nhật thêm nhiều thông tin mới như ảnh đại diện, bài đăng gần đây và liên kết trực tiếp đến hồ sơ. Điều này giúp các nhà sáng tạo kiểm soát tốt hơn hình ảnh của mình trên Google Search, đồng thời cung cấp cho người dùng nguồn thông tin chính thống hơn.

Sự xuất hiện của Search Profiles cho thấy Google đang thay đổi cách người dùng tiếp cận thông tin

Tính năng mới được đánh giá là có tiềm năng hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông trong quá trình xây dựng thương hiệu trực tuyến. Khi lượng nội dung trên internet ngày càng tăng, việc tạo ra một điểm truy cập tập trung giúp người dùng xác định rõ nguồn thông tin đáng tin cậy trở thành yếu tố quan trọng.

Triển khai thử nghiệm tại Mỹ trước khi mở rộng toàn cầu

Hiện tại, Google mới triển khai Search Profiles cho một số nhà sáng tạo nội dung và nhà xuất bản tại Mỹ. Những đối tượng được lựa chọn thường là các tài khoản có lượng người theo dõi đáng kể trên ít nhất một nền tảng mạng xã hội hoặc video lớn.

Sau khi được cấp quyền sử dụng, người dùng có thể thiết lập hồ sơ bằng cách cập nhật ảnh đại diện, phần giới thiệu, website, liên kết mạng xã hội và các thông tin liên quan khác. Google cho biết sẽ tiếp tục phát triển thêm các tính năng mới trước khi đưa Search Profiles đến nhiều quốc gia và thị trường hơn.

Sự xuất hiện của Search Profiles cho thấy Google đang thay đổi cách người dùng tiếp cận thông tin trên công cụ tìm kiếm. Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian dẫn đến các trang web, Google Search đang hướng tới việc xây dựng một không gian nơi nhà sáng tạo và thương hiệu có thể trực tiếp giới thiệu nội dung, củng cố uy tín và kết nối với cộng đồng người dùng.