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Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Huy Thông
Huy Thông
17:42 | 11/11/2026
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Samsung vừa cho ứng dụng Gallery đồng bộ ảnh và video với tài khoản Google, khoảng hai tháng sau khi bỏ kết nối với Microsoft OneDrive. Tính năng mới hiện chạy trên một số mẫu Galaxy dùng giao diện One UI 9.
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Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive
Ảnh: Mat Smith

Theo đó, Samsung Gallery đồng bộ Google cho phép người dùng điện thoại Galaxy sao lưu ảnh, video lên kho lưu trữ Google ngay trong ứng dụng thư viện có sẵn của máy. Trước đây, chủ máy Samsung muốn đưa ảnh lên tài khoản Google phải dùng thêm Google Photos, thay cho Gallery hoặc chạy song song với nó. Bản cập nhật lần này cho người dùng thêm một lựa chọn, họ có thể ở lại với Gallery mà ảnh vẫn được sao lưu lên kho Google.

Ai từng dùng điện thoại Samsung hẳn đã ít nhất một lần thấy máy nhắc sao lưu ảnh lên OneDrive, dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft. Tháng 9 vừa qua, Samsung bỏ khả năng đồng bộ OneDrive khỏi Gallery. Theo tìm hiểu Samsung nhiều khả năng đã chuẩn bị mối hợp tác mới từ trước, đến nay mới công bố.

Hiện tại, tính năng chỉ có trên một số máy Galaxy chạy One UI 9, phiên bản giao diện Android tùy biến mới nhất của Samsung. Hãng cho biết sẽ đưa tính năng lên thêm nhiều thiết bị theo từng đợt, tuy nhiên chưa nêu danh sách máy hay mốc thời gian cụ thể. Người dùng muốn bật đồng bộ chỉ cần chạm biểu tượng đám mây trong Gallery, hoặc vào phần cài đặt của ứng dụng rồi gạt bật mục Đồng bộ ảnh và video.

Vì ảnh và video được đưa lên tài khoản Google, người có nhiều thiết bị Galaxy có thể xem lại chúng trên máy khác. Họ đăng nhập cùng tài khoản trên thiết bị thứ hai rồi bật đồng bộ như trên máy đầu. Gallery trên máy này sẽ hiện bản xem trước của các ảnh, video đã đồng bộ, còn ai cần tệp gốc thì chọn và tải về.

Samsung cũng ra thêm một tính năng cho nhu cầu ngược lại, tức là dọn bộ nhớ máy sau khi ảnh đã lên kho Google. Tùy chọn Giải phóng dung lượng nằm ngay trong phần cài đặt Đồng bộ ảnh và video. Tùy chọn này xóa tệp gốc khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng nhưng vẫn giữ ảnh thu nhỏ trong Gallery.

Hiện tại, mỗi tài khoản Google mặc định có 5 GB miễn phí, nâng được lên 15 GB nếu người dùng xác minh một số điện thoại hợp lệ. Dung lượng này dùng chung cho mọi dịch vụ của Google, nên kho ảnh lớn có thể làm đầy nó khá nhanh. Ai cần thêm dugn lượng phải mua gói Google One, giá 2 USD mỗi tháng cho 100 GB hoặc 3 USD cho 200 GB.

Có thể thấy, việc chuyển từ Microsoft sang Google cho thấy Samsung đang gắn Gallery chặt hơn với dịch vụ của đối tác Android lâu năm. Điều đáng chờ tiếp theo là Samsung sẽ đưa tính năng lên các dòng máy cũ nhanh đến đâu, và hãng có công bố thêm ưu đãi lưu trữ cho người dùng Galaxy hay không.

Samsung Gallery Samsung Gallery đồng bộ Google sao lưu ảnh Samsung One UI 9 OneDrive Samsung

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,580 ▼100K 13,980 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,580 ▼100K 13,980 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,580 ▼100K 13,980 ▼100K
Trang sức 99.9 13,260 ▼100K 13,860 ▼100K
Trang sức 99.99 13,270 ▼100K 13,870 ▼100K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 ▼1242K 14,002 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 ▼1242K 14,003 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,358 ▼9K 1,398 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,358 ▼9K 1,399 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,341 ▲1206K 1,388 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,426 ▼891K 137,426 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,446 ▼85689K 10,426 ▼94509K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,743 ▼613K 94,543 ▼613K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,026 ▼550K 84,826 ▼550K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,278 ▼525K 81,078 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,235 ▼376K 58,035 ▼376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
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Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
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Cập nhật: 11/11/2026 18:00

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Vietbuild Hà Nội 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp, thúc đẩy xu hướng xây dựng xanh

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

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