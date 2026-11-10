Kinh tế số
Thị trường

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Gia Hân
Gia Hân
16:47 | 10/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sản phẩm Caryn Like Underwear hướng đến nhu cầu thấm hút hàng ngày, giúp người sử dụng giảm bất tiện khi vận động, đi lại và giao tiếp.
Phát động Cuộc thi viết 'Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo' năm 2026 Thúc đẩy hệ sinh thái 'kinh tế bạc', bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Caryn hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề khó nói của người cao tuổi

Sau thời gian nghiên cứu và đầu tư công nghệ mới, thương hiệu tã người lớn số một Việt Nam Caryn cho ra đời sản phẩm Quần lót thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear, hướng đến người gặp tình trạng són tiểu, đặc biệt là người cao tuổi. Sản phẩm kết hợp khả năng thấm hút với thiết kế mỏng nhẹ, kín đáo, phù hợp cho cả nam và nữ.

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới
Caryn Like Underwear – giải pháp xử lý vấn đề són tiểu ở người cao tuổi.

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng tiểu không tự chủ ảnh hưởng đến khoảng một phần ba người cao tuổi toàn cầu. Tại Việt Nam, són tiểu cũng là vấn đề rất phổ biến, có thể xuất hiện khi ho, hắt hơi, cười to, vận động mạnh hoặc phải nhịn đi vệ sinh quá lâu, gây bất tiện và khiến nhiều người ngại tham gia hoạt động xã hội. Dù khó chịu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bày tỏ vì xấu hổ, khiến thị trường chưa có sản phẩm nào hỗ trợ giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Đồng hành cùng người cao tuổi Việt Nam từ năm 2008, Caryn cho biết việc phát triển Caryn Like Underwear xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thấm hút vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng, vừa có thiết kế tương tự đồ lót thông thường, giúp người dùng giảm cảm giác mặc cảm.

Công nghệ vượt trội đảm bảo vừa thoải mái, vừa kín đáo

Điểm đáng chú ý của Caryn Like Underwear là phần lõi thấm có độ dày bằng khoảng một nửa so với sản phẩm tã quần thông thường. Phần đũng được thiết kế ba rãnh nhằm hạn chế cảm giác dày cộm sau khi thấm hút.

Sản phẩm sử dụng chất liệu thun mềm, thiết kế ôm vừa vặn và có màu xám ngọc trai, hướng đến hình thức gần giống quần lót thông thường. Theo nhà sản xuất, thiết kế này giúp người dùng cảm thấy kín đáo hơn khi mặc trong các hoạt động thường ngày.

Về khả năng thấm hút, Caryn Like Underwear có thể hấp thụ hơn 500ml chất lỏng. Công nghệ tạo rãnh hình thoi được ứng dụng nhằm giúp chất lỏng thấm nhanh, phân bố đều và giảm nguy cơ tràn.

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới
Lõi thấm siêu mỏng và thiết kế tinh tế của Caryn Like Underwear giúp người lớn tuổi vượt qua sự ngần ngại khi mặc ra ngoài.

Sản phẩm được thiết kế dành cho cả nam và nữ, hướng đến những người cần giải pháp hỗ trợ trong các hoạt động kéo dài ngoài gia đình. So với băng vệ sinh thông thường vốn không được thiết kế chuyên biệt cho tình trạng són tiểu, sản phẩm sử dụng cấu trúc thấm hút riêng và có thể mặc như đồ lót hàng ngày.

Bà Hà Thanh Hà, 59 tuổi, một trong các khách hàng đầu tiên sử dụng Quần lót thấm hàng ngày - Caryn like Underwear chia sẻ: “Tôi rất thích tham gia lớp khiêu vũ cho người cao tuổi ở gần nhà, nhưng vấn đề són tiểu khiến mình bị xấu hổ, không dám đăng ký. Hôm trước con gái mua cho sản phẩm này dùng thử để đi du lịch với gia đình, tôi đi bộ cả ngày mà không cần thay quần nên tự tin hơn hẳn. Từ nay đi nhảy hay ra ngoài giao lưu cũng không thấy ngại ngần nữa”.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu của người cao tuổi

Caryn Like Underwear hiện có ba kích cỡ dựa trên vòng bụng, gồm: cỡ M từ 60-85cm, cỡ L từ 75-100cm và cỡ XL từ 90-125cm. Người dùng mặc sản phẩm như quần lót thông thường và có thể xé đường hông khi tháo bỏ.

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới
Caryn Like Underwear có khả năng thấm hút tốt, khô thoáng, tiện lợi mặc ra ngoài, vận động và giao lưu.

Thiết kế này hướng đến sự thuận tiện cho cả người trực tiếp sử dụng và người thân trong gia đình khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc cha mẹ, ông bà.

Thông qua sản phẩm mới, Caryn tiếp tục hành trình nỗ lực vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi Việt Nam, mong muốn góp phần giúp người cao tuổi duy trì sự tự chủ, tự tin tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục theo đuổi niềm vui trọn vẹn dù ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Caryn Like Underwear Chăm sóc người cao tuổi

Bài liên quan

Phát động Cuộc thi viết

Phát động Cuộc thi viết 'Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo' năm 2026

Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo

Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo

Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Thị trường
VN-Index giảm về 1.714,32 điểm trong phiên 9/11, khi cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực bán mạnh và thanh khoản toàn thị trường thu hẹp.
Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Thị trường
VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh vùng 1.700–1.730 điểm trong phiên 10/11 khi dòng tiền thận trọng và áp lực bán chưa chấm dứt.
Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Thị trường
Hai nhóm hàng điện tử và điện thoại xuất siêu 4,1 tỷ USD trong tháng 10/2026, nhưng lũy kế 10 tháng vẫn nhập siêu khoảng 17,5 tỷ USD.
Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Thị trường
Gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế bàn giải pháp phát triển logistics, thương mại xuyên biên giới và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại.
Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Thị trường
VN-Index giảm 15,37 điểm, về 1.725,36 điểm trong phiên 6/11. Khối ngoại mua ròng trở lại nhưng áp lực bán vẫn phủ rộng nhóm cổ phiếu trụ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Nghệ An

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

14°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17173 17444 18020
CAD 17591 17864 18482
CHF 30582 30958 31605
CNY 0 3796 3893
EUR 28130 28346 29428
GBP 33595 33983 34920
HKD 0 3133 3335
JPY 155 158 166
KRW 0 18 20
NZD 0 14117 14707
SGD 19503 19784 20357
THB 682 745 798
USD (1,2) 25343 0 0
USD (5,10,20) 25379 0 0
USD (50,100) 25407 25420 25790
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,385 25,385 25,765
USD(1-2-5) 24,370 - -
USD(10-20) 24,370 - -
EUR 28,141 28,164 29,551
JPY 157.4 157.68 167.25
GBP 33,768 33,859 35,044
AUD 17,376 17,439 18,105
CAD 17,771 17,828 18,493
CHF 30,830 30,926 31,848
SGD 19,604 19,665 20,441
CNY - 3,760 3,905
HKD 3,194 3,204 3,339
KRW 17.62 18.38 20
THB 730.82 739.85 792.13
NZD 14,097 14,228 14,652
SEK - 2,566 2,658
DKK - 3,774 3,910
NOK - 2,673 2,772
LAK - 0.87 1.2
MYR 5,895.81 - 6,658.01
TWD 702.03 - 850.72
SAR - 6,695.17 7,054.74
KWD - 80,777 85,974
AED - 6,710 7,232
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,360 25,390 25,770
EUR 28,126 28,267 29,498
GBP 33,742 33,912 34,945
HKD 3,188 3,207 3,324
CHF 30,661 30,815 31,764
JPY 157.05 158.64 166.62
AUD 17,331 17,453 18,049
SGD 19,563 19,741 20,338
THB 735 750 787
CAD 17,732 17,857 18,452
NZD 14,182 14,739
KRW 18.35 20.33
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25390 25390 25760
AUD 17344 17444 18375
CAD 17757 17857 18872
CHF 30787 30817 32402
CNY 3772.7 3797.7 3933.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28242 28272 29997
GBP 33866 33916 35684
HKD 0 3300 0
JPY 158.25 158.75 169.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14201 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19617 19747 20478
THB 0 709.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13850000 13850000 14200000
SBJ 12000000 12000000 14200000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,285 25,405 25,720
USD20 25,255 25,405 25,720
USD1 25,235 25,405 25,720
AUD 17,293 17,443 18,625
EUR 28,058 28,158 29,839
CAD 17,710 17,810 19,132
SGD 19,705 19,855 20,428
JPY 158.81 160.31 166
GBP 33,780 33,930 35,336
XAU 13,848,000 0 14,152,000
CNY 0 3,753 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026