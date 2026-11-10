Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Caryn hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề khó nói của người cao tuổi

Sau thời gian nghiên cứu và đầu tư công nghệ mới, thương hiệu tã người lớn số một Việt Nam Caryn cho ra đời sản phẩm Quần lót thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear, hướng đến người gặp tình trạng són tiểu, đặc biệt là người cao tuổi. Sản phẩm kết hợp khả năng thấm hút với thiết kế mỏng nhẹ, kín đáo, phù hợp cho cả nam và nữ.

Caryn Like Underwear – giải pháp xử lý vấn đề són tiểu ở người cao tuổi.

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng tiểu không tự chủ ảnh hưởng đến khoảng một phần ba người cao tuổi toàn cầu. Tại Việt Nam, són tiểu cũng là vấn đề rất phổ biến, có thể xuất hiện khi ho, hắt hơi, cười to, vận động mạnh hoặc phải nhịn đi vệ sinh quá lâu, gây bất tiện và khiến nhiều người ngại tham gia hoạt động xã hội. Dù khó chịu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bày tỏ vì xấu hổ, khiến thị trường chưa có sản phẩm nào hỗ trợ giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Đồng hành cùng người cao tuổi Việt Nam từ năm 2008, Caryn cho biết việc phát triển Caryn Like Underwear xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thấm hút vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng, vừa có thiết kế tương tự đồ lót thông thường, giúp người dùng giảm cảm giác mặc cảm.

Công nghệ vượt trội đảm bảo vừa thoải mái, vừa kín đáo

Điểm đáng chú ý của Caryn Like Underwear là phần lõi thấm có độ dày bằng khoảng một nửa so với sản phẩm tã quần thông thường. Phần đũng được thiết kế ba rãnh nhằm hạn chế cảm giác dày cộm sau khi thấm hút.

Sản phẩm sử dụng chất liệu thun mềm, thiết kế ôm vừa vặn và có màu xám ngọc trai, hướng đến hình thức gần giống quần lót thông thường. Theo nhà sản xuất, thiết kế này giúp người dùng cảm thấy kín đáo hơn khi mặc trong các hoạt động thường ngày.

Về khả năng thấm hút, Caryn Like Underwear có thể hấp thụ hơn 500ml chất lỏng. Công nghệ tạo rãnh hình thoi được ứng dụng nhằm giúp chất lỏng thấm nhanh, phân bố đều và giảm nguy cơ tràn.

Lõi thấm siêu mỏng và thiết kế tinh tế của Caryn Like Underwear giúp người lớn tuổi vượt qua sự ngần ngại khi mặc ra ngoài.

Sản phẩm được thiết kế dành cho cả nam và nữ, hướng đến những người cần giải pháp hỗ trợ trong các hoạt động kéo dài ngoài gia đình. So với băng vệ sinh thông thường vốn không được thiết kế chuyên biệt cho tình trạng són tiểu, sản phẩm sử dụng cấu trúc thấm hút riêng và có thể mặc như đồ lót hàng ngày.

Bà Hà Thanh Hà, 59 tuổi, một trong các khách hàng đầu tiên sử dụng Quần lót thấm hàng ngày - Caryn like Underwear chia sẻ: “Tôi rất thích tham gia lớp khiêu vũ cho người cao tuổi ở gần nhà, nhưng vấn đề són tiểu khiến mình bị xấu hổ, không dám đăng ký. Hôm trước con gái mua cho sản phẩm này dùng thử để đi du lịch với gia đình, tôi đi bộ cả ngày mà không cần thay quần nên tự tin hơn hẳn. Từ nay đi nhảy hay ra ngoài giao lưu cũng không thấy ngại ngần nữa”.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu của người cao tuổi

Caryn Like Underwear hiện có ba kích cỡ dựa trên vòng bụng, gồm: cỡ M từ 60-85cm, cỡ L từ 75-100cm và cỡ XL từ 90-125cm. Người dùng mặc sản phẩm như quần lót thông thường và có thể xé đường hông khi tháo bỏ.

Caryn Like Underwear có khả năng thấm hút tốt, khô thoáng, tiện lợi mặc ra ngoài, vận động và giao lưu.

Thiết kế này hướng đến sự thuận tiện cho cả người trực tiếp sử dụng và người thân trong gia đình khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc cha mẹ, ông bà.

Thông qua sản phẩm mới, Caryn tiếp tục hành trình nỗ lực vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi Việt Nam, mong muốn góp phần giúp người cao tuổi duy trì sự tự chủ, tự tin tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục theo đuổi niềm vui trọn vẹn dù ở bất kỳ lứa tuổi nào.