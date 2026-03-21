Công nghệ số
AI

Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Tạ Thành

Tạ Thành

13:00 | 21/03/2026
Một trạm dưỡng lão ứng dụng robot và công nghệ thông minh đã chính thức đi vào hoạt động tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
Mô hình trạm dưỡng lão robot này không chỉ tích hợp hàng loạt thiết bị tự động mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sống trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.

Cơ sở được đặt tại khu phát triển kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh (E-Town), thuộc phường Vinh Hoa, với diện tích khoảng 1.100 m². Dự án quy tụ 23 doanh nghiệp công nghệ, triển khai 43 loại robot và thiết bị thông minh phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đây được xem là một trong những mô hình đầu tiên trên thế giới vận hành theo hướng tích hợp đồng bộ giữa công nghệ và chăm sóc người cao tuổi.

Trạm dưỡng lão robot nằm ở phường Vinh Hoa, Trung Quốc. Ảnh: HK01
Trạm dưỡng lão robot nằm ở phường Vinh Hoa, Trung Quốc. Ảnh: HK01

Trạm dưỡng lão tổ chức hoạt động dựa trên ba nhóm chức năng chính gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và không gian sống thân thiện. Cách thiết kế này giúp kết nối các giải pháp công nghệ vào đời sống hằng ngày, thay vì tách rời thành các tiện ích riêng lẻ.

Trong khu vực sinh hoạt, hệ thống bếp vận hành hoàn toàn tự động, từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến chế biến và phục vụ. Người cao tuổi có thể gọi món thông qua thiết bị thông minh mà không cần thao tác phức tạp.

Hệ thống bếp vận hành tự động của trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01
Hệ thống bếp vận hành tự động của trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01

Bên cạnh đó, các thiết bị hỗ trợ vận động như hệ thống hỗ trợ lên xuống cầu thang giúp người cao tuổi cải thiện khả năng di chuyển. Nhóm robot phục vụ giải trí cũng được triển khai nhằm nâng cao đời sống tinh thần, bao gồm robot chơi cờ, pha trà và các thiết bị tương tác. Những giải pháp này góp phần giảm cảm giác cô đơn, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt năng động hơn cho cư dân.

Robot phục vụ giải trí tại trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01
Robot phục vụ giải trí tại trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01

Không gian trải nghiệm công nghệ là một điểm nhấn của mô hình. Người cao tuổi có thể tiếp cận các thiết bị như xe lăn thông minh, robot bầu bạn hoặc robot chó có khả năng vận động linh hoạt. Việc đưa công nghệ vào trải nghiệm thực tế giúp người dùng dễ dàng làm quen và giảm tâm lý e ngại đối với các thiết bị mới.

Song song với hoạt động tại chỗ, trạm dưỡng lão còn tích hợp hệ thống quản lý thông minh trong không gian sống. Các căn hộ mẫu được trang bị thiết bị giám sát an toàn, hỗ trợ phát hiện rủi ro và gửi cảnh báo khi cần thiết. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi sống một mình, giúp nâng cao mức độ an toàn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực chăm sóc.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01
Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01

Ở khu chăm sóc sức khỏe, robot đảm nhiệm các liệu pháp trị liệu như massage, châm cứu bằng ngải cứu và hỗ trợ phục hồi chức năng. Một số thiết bị sử dụng thuật toán để xác định vị trí huyệt đạo, giúp nâng cao độ chính xác và đảm bảo an toàn trong quá trình trị liệu.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết mô hình trạm chăm sóc cộng đồng không chỉ cung cấp dịch vụ trực tiếp mà còn kết nối với hệ thống chăm sóc tại nhà. Thông qua nền tảng số, các thiết bị và dịch vụ có thể được triển khai đến từng hộ gia đình, mở rộng phạm vi phục vụ và tối ưu hóa nguồn lực.

Thực tế vận hành cho thấy người cao tuổi có thể nhanh chóng thích nghi với công nghệ nếu được thiết kế phù hợp. Nhiều thiết bị tích hợp hướng dẫn bằng giọng nói, giao diện đơn giản và quy trình sử dụng trực quan. Điều này giúp giảm rào cản tiếp cận, đồng thời tăng mức độ chủ động của người dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trạm dưỡng lão robot là hướng đi tất yếu của tương lai. Ảnh: HK01
Trạm dưỡng lão robot là hướng đi tất yếu của tương lai. Ảnh: HK01

Về chi phí, phần lớn các hoạt động trải nghiệm được cung cấp miễn phí nhằm khuyến khích người dân tiếp cận công nghệ. Các dịch vụ chuyên sâu như ăn uống và trị liệu được tính phí theo thị trường, song có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa khả năng chi trả của người dân và tính bền vững của mô hình.

Việc triển khai trạm dưỡng lão bằng robot diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh. Tại khu vực Vinh Hoa, người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu dân cư, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc truyền thống. Trong khi đó, nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này ngày càng thiếu hụt, đòi hỏi giải pháp thay thế hiệu quả hơn.

Các chuyên gia nhận định mô hình ứng dụng robot có thể góp phần giảm tải cho đội ngũ chăm sóc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Dữ liệu thu thập từ quá trình vận hành thực tế cũng giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, hoàn thiện các dòng robot phục vụ đời sống.

Trong dài hạn, việc kết hợp công nghệ với chăm sóc cộng đồng được xem là hướng đi tất yếu. Không chỉ dừng lại ở Trung Quốc, mô hình này có tiềm năng nhân rộng sang nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Việc phát triển các giải pháp linh hoạt, dễ triển khai và phù hợp với điều kiện hạ tầng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chăm sóc bền vững.

Sự xuất hiện của trạm dưỡng lão vận hành bằng robot cho thấy công nghệ đang dần trở thành một phần thiết yếu trong lĩnh vực an sinh xã hội. Thay vì thay thế hoàn toàn con người, các thiết bị thông minh đóng vai trò hỗ trợ, giúp tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi. Đây được xem là bước đi thực tiễn trong quá trình thích ứng với những thay đổi lớn về nhân khẩu học trên toàn cầu.

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

AI
Một dạng công việc thời vụ mới đang hình thành tại Mỹ khi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trả tiền cho lao động tự do để ghi lại chính những hoạt động thường nhật. Từ rửa bát, nấu ăn đến lau dọn nhà cửa, các thao tác đời sống đang được “số hóa” thành dữ liệu nhằm phục vụ quá trình huấn luyện robot trong thế giới thực.
Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

AI
Memories AI thu hút chú ý tại GTC 2026 khi giới thiệu “tầng bộ nhớ thị giác”, hướng tiếp cận mới giúp robot và thiết bị đeo ghi lại, truy xuất trải nghiệm bằng hình ảnh theo thời gian thực.
Nvidia biến hạ tầng viễn thông thành lưới AI phân tán toàn cầu

Nvidia biến hạ tầng viễn thông thành lưới AI phân tán toàn cầu

Viễn thông - Internet
Tại hội nghị GTC 2026, Nvidia công bố kiến trúc lưới trí tuệ nhân tạo (AI) phân tán địa lý, hợp tác với sáu nhà mạng lớn gồm AT&T, T-Mobile, Comcast, Spectrum, Akamai và Indosat Ooredoo Hutchison để chuyển hóa khoảng 100.000 trung tâm dữ liệu mạng phân tán trên toàn cầu và hơn 100 gigawatt công suất dự phòng thành nền tảng điện toán trí tuệ nhân tạo thời gian thực, đặt mạng viễn thông vào vai trò trung tâm của làn sóng mở rộng trí tuệ nhân tạo thay vì chỉ vận chuyển lưu lượng dữ liệu.
NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo

NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo

AI
Module Space-1 Vera Rubin của NVIDIA vượt GPU H100 tới 25 lần về công suất xử lý trí tuệ nhân tạo, biến vệ tinh thành trung tâm điện toán tự vận hành ngay trên quỹ đạo. Sáu tập đoàn hàng đầu thế giới gồm Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet, Sophia Space và Starcloud đã triển khai nền tảng này cho các sứ mệnh không gian tự vận hành trên quỹ đạo.
Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

AI
Sáng 18/3/2026, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Khí tượng Thủy văn và Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức hội thảo khoa học “Công nghệ mới trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai”.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 100 tỷ sau 1 tuần, chuẩn bị phát hành quốc tế

Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 100 tỷ sau 1 tuần, chuẩn bị phát hành quốc tế

Ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số

Ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gắn chất lượng đào tạo với thực tế doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gắn chất lượng đào tạo với thực tế doanh nghiệp

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Khai mạc chương trình

Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026