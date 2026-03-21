Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Mô hình trạm dưỡng lão robot này không chỉ tích hợp hàng loạt thiết bị tự động mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sống trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.

Cơ sở được đặt tại khu phát triển kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh (E-Town), thuộc phường Vinh Hoa, với diện tích khoảng 1.100 m². Dự án quy tụ 23 doanh nghiệp công nghệ, triển khai 43 loại robot và thiết bị thông minh phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đây được xem là một trong những mô hình đầu tiên trên thế giới vận hành theo hướng tích hợp đồng bộ giữa công nghệ và chăm sóc người cao tuổi.

Trạm dưỡng lão robot nằm ở phường Vinh Hoa, Trung Quốc. Ảnh: HK01

Trạm dưỡng lão tổ chức hoạt động dựa trên ba nhóm chức năng chính gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và không gian sống thân thiện. Cách thiết kế này giúp kết nối các giải pháp công nghệ vào đời sống hằng ngày, thay vì tách rời thành các tiện ích riêng lẻ.

Trong khu vực sinh hoạt, hệ thống bếp vận hành hoàn toàn tự động, từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến chế biến và phục vụ. Người cao tuổi có thể gọi món thông qua thiết bị thông minh mà không cần thao tác phức tạp.

Hệ thống bếp vận hành tự động của trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01

Bên cạnh đó, các thiết bị hỗ trợ vận động như hệ thống hỗ trợ lên xuống cầu thang giúp người cao tuổi cải thiện khả năng di chuyển. Nhóm robot phục vụ giải trí cũng được triển khai nhằm nâng cao đời sống tinh thần, bao gồm robot chơi cờ, pha trà và các thiết bị tương tác. Những giải pháp này góp phần giảm cảm giác cô đơn, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt năng động hơn cho cư dân.

Robot phục vụ giải trí tại trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01

Không gian trải nghiệm công nghệ là một điểm nhấn của mô hình. Người cao tuổi có thể tiếp cận các thiết bị như xe lăn thông minh, robot bầu bạn hoặc robot chó có khả năng vận động linh hoạt. Việc đưa công nghệ vào trải nghiệm thực tế giúp người dùng dễ dàng làm quen và giảm tâm lý e ngại đối với các thiết bị mới.

Song song với hoạt động tại chỗ, trạm dưỡng lão còn tích hợp hệ thống quản lý thông minh trong không gian sống. Các căn hộ mẫu được trang bị thiết bị giám sát an toàn, hỗ trợ phát hiện rủi ro và gửi cảnh báo khi cần thiết. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi sống một mình, giúp nâng cao mức độ an toàn mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nhân lực chăm sóc.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại trạm dưỡng lão robot. Ảnh: HK01

Ở khu chăm sóc sức khỏe, robot đảm nhiệm các liệu pháp trị liệu như massage, châm cứu bằng ngải cứu và hỗ trợ phục hồi chức năng. Một số thiết bị sử dụng thuật toán để xác định vị trí huyệt đạo, giúp nâng cao độ chính xác và đảm bảo an toàn trong quá trình trị liệu.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết mô hình trạm chăm sóc cộng đồng không chỉ cung cấp dịch vụ trực tiếp mà còn kết nối với hệ thống chăm sóc tại nhà. Thông qua nền tảng số, các thiết bị và dịch vụ có thể được triển khai đến từng hộ gia đình, mở rộng phạm vi phục vụ và tối ưu hóa nguồn lực.

Thực tế vận hành cho thấy người cao tuổi có thể nhanh chóng thích nghi với công nghệ nếu được thiết kế phù hợp. Nhiều thiết bị tích hợp hướng dẫn bằng giọng nói, giao diện đơn giản và quy trình sử dụng trực quan. Điều này giúp giảm rào cản tiếp cận, đồng thời tăng mức độ chủ động của người dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trạm dưỡng lão robot là hướng đi tất yếu của tương lai. Ảnh: HK01

Về chi phí, phần lớn các hoạt động trải nghiệm được cung cấp miễn phí nhằm khuyến khích người dân tiếp cận công nghệ. Các dịch vụ chuyên sâu như ăn uống và trị liệu được tính phí theo thị trường, song có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Cách tiếp cận này giúp cân bằng giữa khả năng chi trả của người dân và tính bền vững của mô hình.

Việc triển khai trạm dưỡng lão bằng robot diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh. Tại khu vực Vinh Hoa, người trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu dân cư, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc truyền thống. Trong khi đó, nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này ngày càng thiếu hụt, đòi hỏi giải pháp thay thế hiệu quả hơn.

Các chuyên gia nhận định mô hình ứng dụng robot có thể góp phần giảm tải cho đội ngũ chăm sóc, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Dữ liệu thu thập từ quá trình vận hành thực tế cũng giúp doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, hoàn thiện các dòng robot phục vụ đời sống.

Trong dài hạn, việc kết hợp công nghệ với chăm sóc cộng đồng được xem là hướng đi tất yếu. Không chỉ dừng lại ở Trung Quốc, mô hình này có tiềm năng nhân rộng sang nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Việc phát triển các giải pháp linh hoạt, dễ triển khai và phù hợp với điều kiện hạ tầng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chăm sóc bền vững.

Sự xuất hiện của trạm dưỡng lão vận hành bằng robot cho thấy công nghệ đang dần trở thành một phần thiết yếu trong lĩnh vực an sinh xã hội. Thay vì thay thế hoàn toàn con người, các thiết bị thông minh đóng vai trò hỗ trợ, giúp tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi. Đây được xem là bước đi thực tiễn trong quá trình thích ứng với những thay đổi lớn về nhân khẩu học trên toàn cầu.