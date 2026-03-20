Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Tạ Thành

17:14 | 20/03/2026
Số lượng xe điện tăng nhanh tại các đô thị châu Á gây áp lực lớn lên hệ thống trạm sạc; tại Trung Quốc, nhiều khu dân cư cũ không đủ điều kiện nâng cấp lưới điện và mở rộng mặt bằng, buộc doanh nghiệp triển khai robot sạc tự hành như giải pháp linh hoạt thay thế.
Thay vì buộc chủ xe phải di chuyển đến điểm sạc, robot sạc tự hành hoạt động theo cơ chế “tìm xe để phục vụ”. Người dùng chỉ cần thao tác trên ứng dụng di động để gửi yêu cầu. Ngay sau đó, thiết bị sẽ tự di chuyển tới vị trí xe đang đỗ và thực hiện quá trình nạp điện. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa quy trình sạc, đồng thời giảm áp lực lên các trạm công cộng vốn thường xuyên quá tải.

Tại khu dân cư Linliqiao Jiayuan, thành phố Nam Ninh, mô hình này đã đi vào vận hành thực tế với quy mô hơn 400 xe điện. Các robot cao khoảng 1,5 m, tích hợp khối pin dung lượng lớn, có thể cung cấp năng lượng trực tiếp cho phương tiện trong thời gian ngắn. Theo đơn vị vận hành, một chiếc xe còn khoảng 10% pin có thể được sạc lên mức cao trong vòng 40–60 phút, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của cư dân.

Cốt lõi của hệ thống nằm ở việc kết hợp pin lưu trữ dung lượng lớn với nền tảng điều khiển thông minh. Một số dòng sản phẩm trên thị trường hiện cung cấp nhiều cấu hình khác nhau, dao động từ 30 kWh đến 200 kWh, công suất xả tối đa đạt khoảng 120 kW. Nhờ đó, robot có thể phục vụ nhiều loại phương tiện, từ xe cá nhân đến xe thương mại nhẹ, mà không cần kết nối trực tiếp với lưới điện trong quá trình sạc.

Robot sạc tự hành CharGo của CALT đang sạc cho xe điện BYD EV

Ưu điểm nổi bật của robot sạc tự hành là khả năng triển khai linh hoạt. Các đơn vị quản lý tòa nhà không cần cải tạo hệ thống điện hay bố trí thêm chỗ đỗ riêng cho trụ sạc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các khu tập thể xây dựng từ lâu, nơi hạ tầng kỹ thuật đã quá tải và việc nâng cấp đòi hỏi chi phí lớn. Bằng cách chuyển đổi hoạt động sạc thành dịch vụ theo yêu cầu, mô hình này giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở khu dân cư, robot sạc tự hành đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Trong ngành logistics, các doanh nghiệp vận tải tận dụng thiết bị này để nạp điện cho xe ngay trong thời gian bốc dỡ hàng hóa hoặc chờ điều phối. Cách làm này giúp giảm thời gian chết của phương tiện, tăng hiệu quả vận hành và hạn chế tình trạng xếp hàng tại các trạm sạc công cộng.

Trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, các khách sạn cũng bắt đầu tích hợp robot sạc vào hệ sinh thái tiện ích. Khách hàng có thể đặt trước dịch vụ sạc khi đặt phòng, trong khi đơn vị vận hành không phải đầu tư hệ thống điện công suất lớn. Mô hình này tạo thêm giá trị gia tăng cho dịch vụ mà vẫn kiểm soát được chi phí.

Robot sạc tự hành của Energy Tank

Song song với việc mở rộng ứng dụng, các doanh nghiệp công nghệ đang đẩy mạnh phát triển khả năng tự hành. Hiện nay, phần lớn robot vẫn vận hành dựa trên điều khiển từ xa kết hợp tự động hóa ở mức cơ bản. Tuy nhiên, mục tiêu trong thời gian tới là đạt cấp độ tự hành cao hơn, cho phép thiết bị hoạt động độc lập trong các môi trường khép kín như bãi đỗ xe, khu công nghiệp hoặc trạm dừng nghỉ.

Thị trường cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều tập đoàn năng lượng lớn, tạo nên cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các hệ thống sạc di động đã được triển khai tại các tuyến cao tốc trong dịp cao điểm, góp phần giảm tải cho mạng lưới sạc cố định. Sự kết hợp giữa sạc di động, sạc siêu nhanh và công nghệ đổi pin đang hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng cho xe điện.

Giới chuyên gia đánh giá robot sạc tự hành không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa kinh tế rõ rệt. Với chi phí triển khai thấp, khả năng thích ứng cao và không phụ thuộc vào hạ tầng cố định, mô hình này phù hợp với nhiều quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh nhưng chưa kịp nâng cấp hệ thống điện.

Trong dài hạn, khi nhu cầu sử dụng xe điện tiếp tục gia tăng, các giải pháp linh hoạt như robot sạc sẽ đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho hạ tầng truyền thống. Việc kết hợp nhiều hình thức cung cấp năng lượng sẽ giúp đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây được xem là hướng đi thực tiễn để giải quyết bài toán hạ tầng tại các đô thị lâu đời, nơi quỹ đất và nguồn điện đều có giới hạn.

Robot sạc tự hành trở thành một trong những lĩnh vực mới thu hút sự chú ý của nhiều tập đoàn công nghệ lớn.

Sản phẩm nổi bật trong phân khúc này là Energy Tank của công ty Eraergy. Thiết bị là sự kết hợp giữa các tế bào lưu trữ năng lượng, khung gầm có khả năng lái và hệ thống điều khiển thông minh. Tập đoàn CATL cũng đã gia nhập thị trường với sản phẩm CharGo. Thiết bị này đã được triển khai tại nhiều khu dịch vụ đường cao tốc trong dịp cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc vừa qua để giảm áp lực cho mạng lưới sạc cố định.
Robot sạc tự hành robot robot sạc Hệ thống trạm sạc xe điện hạ tầng sạc trạm sạc điện tự động hoá Đô thị thông minh Xe điện Trung Quốc Xe điện Việt Nam

