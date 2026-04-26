BIDV lãi trước thuế hợp nhất đạt 37.788 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông BIDV đã xem xét và thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và trọng tâm hoạt động năm 2026; phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 nhằm nâng cao năng lực tài chính cho BIDV; bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Năm 2025, BIDV đã hoàn thành vượt trội các chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024, tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 3,05 triệu tỷ đồng; trong đó, huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%. Hoạt động cho vay, tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 3,09 triệu tỷ đồng; riêng dư nợ tín dụng đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2024, chiếm 12,5% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng bền vững với dư nợ bán lẻ chiếm 47,4%, tỷ trọng dư nợ khách hàng FDI đạt 3,8%; BIDV tiếp tục dẫn đầu thị trường về tín dụng xanh với dư nợ đạt 82.332 tỷ đồng, chiếm 10,6% toàn nền kinh tế.

Lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 35.509 tỷ đồng, tăng 15,7%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 37.788 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2024. Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 163.017 tỷ đồng, tăng 19,5%. Vốn điều lệ tăng lên mức 70.214 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD). BIDV ghi nhận số tiền nộp ngân sách Nhà nước đạt 12.822 tỷ đồng. Trong năm 2025, ngân hàng cũng triển khai hơn 200 chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng.

Năm 2026, BIDV xác định phương châm hoạt động “Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả - Chuyển đổi toàn diện”, tập trung đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá mạnh mẽ. Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5%-10; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,6%.

Điểm nhấn đáng chú ý là Đại hội đồng cổ đông BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 để nâng cao năng lực tài chính. Hiện vốn điều lệ BIDV ở mức 70.213 tỷ đồng và sẽ tăng vốn thêm tối đa 26.757 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2025-2027.

Phương án tăng vốn theo 3 cấu phần. Thứ nhất, phát hành tối đa 498 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 6,8477% cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thứ hai, phát hành tối đa hơn 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,1928% cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức từ lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối năm 2023. Thứ ba, phát hành và chào bán cho các nhà đầu tư riêng lẻ hoặc công chúng tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142% trong hai năm 2026 và 2027.

Một điểm đáng chú ý nữa, BIDV sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. BIDV cho biết, theo thông báo của Keb Hana Bank, ông Yoo Je Bong sẽ không còn đại diện cho Keb Hana Bank và không tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT BIDV kể từ ngày 24/4/4026 và giới thiệu ông Kim Sang Soo - Giám đốc điều hành tại Khối Toàn cầu, Ngân hàng Keb Hana đại diện Keb Hana Bank để bầu làm Thành viên HĐQT BIDV.

Bên cạnh đó, ngày 10/1/2026, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông báo số 08/TB - NHNN về việc ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV sẽ nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 1/7/2026. Do đó, HĐQT BIDV đề nghị bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Kim Sang Soo - đại diện cho Keb Hana Bank sở hữu 14,21% cổ phần tại BIDV, ông Hoàng Việt Hùng - hiện là Phó Tổng Giám đốc BIDV.