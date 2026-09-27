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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

16:08 | 27/09/2026
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Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 yêu cầu OCB chi nhánh Đà Nẵng khắc phục một số tồn tại trong giảm lãi suất, thẩm định tín dụng, kiểm tra sau giải ngân và hoạt động bảo lãnh.
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 vừa công bố Thông báo về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Đà Nẵng (OCB Đà Nẵng).

Theo thông báo ngày 25/9/2026, trước đó ngày 23/9, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 300/KL-TTNH về việc thanh tra OCB Đà Nẵng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2026, đồng thời có thể xem xét các thời điểm trước hoặc sau nếu có nội dung liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, gồm cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, cam kết ngoại bảng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; xử lý, thu hồi nợ xấu; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ.

Cơ quan thanh tra cũng xem xét việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài và việc thực hiện chính sách, quy định pháp luật về lãi suất huy động.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kiến nghị OCB Đà Nẵng khắc phục tồn tại trong hoạt động tín dụng
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kiến nghị OCB Đà Nẵng khắc phục tồn tại trong hoạt động tín dụng. Ảnh chụp thông báo NHNN

Tại thời điểm thanh tra, OCB Đà Nẵng có 186 cán bộ, nhân viên, gồm một giám đốc chi nhánh và 6 phó giám đốc chi nhánh kiêm nhiệm giám đốc các trung tâm kinh doanh, phòng giao dịch. Chi nhánh hiện hoạt động tại số 224 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng trong thời gian chờ xây dựng trụ sở mới.

Kết quả thanh tra cho thấy, OCB Đà Nẵng đã có đóng góp trong việc đáp ứng nhu cầu gửi tiền, vay vốn và các hoạt động dịch vụ ngân hàng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chi nhánh thực hiện tương đối tốt chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất huy động, tích cực xử lý nợ xấu và duy trì tỷ lệ nợ xấu trong ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định về cho vay, phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài và phòng, chống rửa tiền nhìn chung được thực hiện theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của OCB Đà Nẵng.

Đáng chú ý, chi nhánh thực hiện giảm lãi suất theo Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên việc hạ lãi suất chưa được thực hiện đầy đủ đối với tất cả khách hàng và chưa thực hiện giảm tối thiểu 0,5% lãi suất tiền gửi đối với các giao dịch phát sinh mới so với mức lãi suất của kỳ báo cáo từ ngày 20/3 đến 31/3/2026.

Trong hoạt động cho vay, thanh tra ghi nhận công tác thẩm định tại một số trường hợp chưa đầy đủ, chặt chẽ về tổng nguồn vốn đầu tư dự án và vốn tự có tham gia dự án. Việc đánh giá nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hiện tại nhưng chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố làm cơ sở cho mức tăng trưởng.

Một số trường hợp xác định nguồn thu nhập dựa vào thông tin khách hàng cung cấp nhưng chưa đối chiếu với các nguồn thông tin khác.

Lợi nhuận OCB tăng 22,7% nhưng nợ có khả năng mất vốn thêm 1.605 tỷ đồng
Lợi nhuận OCB tăng 22,7% nhưng nợ có khả năng mất vốn thêm 1.605 tỷ đồng

Ở khâu kiểm tra, giám sát cho vay, một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra trước và sau giải ngân, chưa kiểm tra, xác minh thông tin người bán hàng. Đối với một số dự án chậm tiến độ thi công, chi nhánh chưa đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cũng như các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn trả nợ.

Thanh tra cũng ghi nhận tồn tại trong hoạt động bảo lãnh. Theo đó, thông tin về cơ sở tính phí, mức phí và phương pháp tính phí mới được quy định tại văn bản nội bộ của OCB, chưa được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng cấp bảo lãnh.

Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền được áp dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 yêu cầu OCB và OCB Đà Nẵng thực hiện 10 kiến nghị nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 27/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 27/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 27/09/2026 18:00
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Cập nhật: 27/09/2026 18:00
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THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 27/09/2026 18:00

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