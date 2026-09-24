Kinh tế số

Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh bị phạt vì cho vay sai quy định

Thế Kiên

Thế Kiên

12:02 | 24/09/2026
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 15 phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh còn tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, trong đó có hành vi cho vay vượt mức vốn được phép. Đơn vị bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.
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Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh bị phạt vì cho vay sai quy định
Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh bị phạt vì cho vay sai quy định.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 15 phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh còn tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, trong đó có hành vi cho vay vượt mức vốn được phép. Đơn vị bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.

Phát hiện vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng

Theo Thông báokết luận thanh tra do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 15 công bố, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Mỹ Thạnh, có trụ sở tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, đã để xảy ra vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 ban hành Kết luận thanh tra số 33/KL-TTNH về việc thanh tra QTDND Mỹ Thạnh.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt đã thực hiện đúng quy định, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, đoàn thanh tra đã lập biên bản và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định của pháp luật. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 9 triệu đồng.

Đây là nội dung xử lý được nêu trong thông báo kết luận thanh tra, phản ánh việc cơ quan quản lý phát hiện và xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay tại tổ chức tín dụng này.

Hội đồng quản trị chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ tại QTDND Mỹ Thạnh.

Theo cơ quan thanh tra, Hội đồng quản trị chưa sâu sát trong công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện hoạt động của đơn vị.

Trong khi đó, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nghiệp vụ chưa bám sát các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Những hạn chế này được cơ quan thanh tra xác định là nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường
Thanh tra đưa 14 kiến nghị và bài toán quản trị dữ liệu tại Quỹ tín dụng Tứ Cường

Về trách nhiệm, kết luận nêu rõ các tồn tại, hạn chế và vi phạm thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những cá nhân được giao nhiệm vụ có liên quan trực tiếp.

Việc xác định trách nhiệm của từng bộ phận cho thấy yêu cầu tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tuân thủ quy định trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Đối với các tổ chức tín dụng hoạt động theo mô hình hợp tác xã, việc kiểm soát hoạt động cho vay có vai trò trực tiếp trong quản lý nguồn vốn, bảo đảm an toàn hoạt động và quyền lợi của thành viên.

Bên cạnh các vi phạm, Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 ghi nhận QTDND Mỹ Thạnh cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, quy định của NHNN và quy định nội bộ liên quan đến những nội dung được thanh tra.

Theo kết luận, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã ban hành các quy định, quy trình nội bộ theo quy định pháp luật, đồng thời cơ bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động huy động vốn của quỹ được duy trì tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của thành viên.

Công tác an toàn kho quỹ được quan tâm thực hiện. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và quản lý giới hạn cho vay cũng cơ bản được thực hiện theo quy định.

Những nội dung này được cơ quan thanh tra ghi nhận song song với việc chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, nhằm bảo đảm hoạt động của quỹ tuân thủ quy định pháp luật.

Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh hoạt động theo giấy phép số 001/NH-GP, cấp ngày 21/3/1994, do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang cấp trước đây. Người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Vi Tân, ngoài ra, ông Đỗ Vi Tân còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị: Doanh nghiệp TN dịch vụ cầm đồ Kim Long Long Xuyên.

Trụ sở chính của Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh đặt tại số 2814 Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới. Địa bàn hoạt động ban đầu gồm bốn đơn vị là phường Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới, xã Hòa An và xã Hòa Bình. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Mỹ Thạnh và phường Mỹ Thới hợp nhất thành phường Mỹ Thới, còn xã Hòa An và xã Hòa Bình hợp nhất thành xã Hội An.

Kết luận thanh tra ghi nhận Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh cơ bản chấp hành quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã ban hành đầy đủ quy chế, quy trình nội bộ theo yêu cầu.

Quỹ duy trì hoạt động huy động vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của các thành viên. Công tác an toàn kho quỹ được thực hiện tốt. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và quản lý giới hạn cho vay cũng tuân thủ đúng quy định.

Tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng của quỹ.

Về nguyên nhân, Hội đồng quản trị chưa sâu sát trong công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của đơn vị. Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nghiệp vụ chưa bám sát các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm đối với các tồn tại này thuộc về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các cá nhân liên quan trực tiếp.

Ngoài khoản phạt 9 triệu đồng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh thực hiện 5 kiến nghị và 2 khuyến nghị. Mục tiêu là giúp quỹ hoạt động an toàn, phát triển đúng quy định của pháp luật. Nội dung cụ thể của các kiến nghị và khuyến nghị này không được công bố trong thông báo.

Quỹ tín dụng nhân dân là gì

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng hợp tác xã do các thành viên tự nguyện góp vốn thành lập, hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi và cho vay giữa các thành viên trong cùng địa bàn. Mô hình này chịu sự quản lý và thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, tương tự ngân hàng thương mại nhưng quy mô nhỏ hơn và mang tính tương trợ cộng đồng.
Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 kết luận thanh tra Đỗ Vi Tân Doanh nghiệp TN dịch vụ cầm đồ Kim Long Long Xuyên quy định của Ngân hàng Nhà nước Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh sai phạm sai phạm tại Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng

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Hà Giang

34°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
33°C
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29°C
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Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
23°C
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24°C
Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 27/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 27/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 27/09/2026 09:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 12:00
26°C
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25°C
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Chủ nhật, 27/09/2026 21:00
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Thứ ba, 29/09/2026 00:00
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27°C
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30°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
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Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
26°C
Hải Phòng

32°C

Cảm giác: 39°C
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29°C
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31°C
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29°C
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28°C
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45

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Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Ai được mời vào bàn tiệc Nhà Trắng đón ông Tập Cận Bình

Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Tổng thống Trump nói

Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Đào tạo nhân lực vật liệu theo hướng nào để công nghiệp vật liệu làm chủ công nghệ lõi

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng giá trị công nghiệp vật liệu phải làm chủ công nghệ

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Việt Nam xếp thứ 5 ASEAN trên chỉ số quốc gia số GSMA năm 2026

Doanh nghiệp số

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'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Hai công ty chứng khoán bị phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

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Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu