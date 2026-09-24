Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh bị phạt vì cho vay sai quy định.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 15 phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh còn tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, trong đó có hành vi cho vay vượt mức vốn được phép. Đơn vị bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.

Phát hiện vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng

Theo Thông báokết luận thanh tra do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 15 công bố, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Mỹ Thạnh, có trụ sở tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, đã để xảy ra vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 ban hành Kết luận thanh tra số 33/KL-TTNH về việc thanh tra QTDND Mỹ Thạnh.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt đã thực hiện đúng quy định, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, đoàn thanh tra đã lập biên bản và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định của pháp luật. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 9 triệu đồng.

Đây là nội dung xử lý được nêu trong thông báo kết luận thanh tra, phản ánh việc cơ quan quản lý phát hiện và xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay tại tổ chức tín dụng này.

Hội đồng quản trị chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ tại QTDND Mỹ Thạnh.

Theo cơ quan thanh tra, Hội đồng quản trị chưa sâu sát trong công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện hoạt động của đơn vị.

Trong khi đó, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nghiệp vụ chưa bám sát các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Những hạn chế này được cơ quan thanh tra xác định là nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

Về trách nhiệm, kết luận nêu rõ các tồn tại, hạn chế và vi phạm thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những cá nhân được giao nhiệm vụ có liên quan trực tiếp.

Việc xác định trách nhiệm của từng bộ phận cho thấy yêu cầu tăng cường công tác quản trị, kiểm soát và tuân thủ quy định trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Đối với các tổ chức tín dụng hoạt động theo mô hình hợp tác xã, việc kiểm soát hoạt động cho vay có vai trò trực tiếp trong quản lý nguồn vốn, bảo đảm an toàn hoạt động và quyền lợi của thành viên.

Bên cạnh các vi phạm, Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 ghi nhận QTDND Mỹ Thạnh cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, quy định của NHNN và quy định nội bộ liên quan đến những nội dung được thanh tra.

Theo kết luận, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã ban hành các quy định, quy trình nội bộ theo quy định pháp luật, đồng thời cơ bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động huy động vốn của quỹ được duy trì tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của thành viên.

Công tác an toàn kho quỹ được quan tâm thực hiện. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và quản lý giới hạn cho vay cũng cơ bản được thực hiện theo quy định.

Những nội dung này được cơ quan thanh tra ghi nhận song song với việc chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, nhằm bảo đảm hoạt động của quỹ tuân thủ quy định pháp luật.

Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh hoạt động theo giấy phép số 001/NH-GP, cấp ngày 21/3/1994, do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang cấp trước đây. Người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Vi Tân, ngoài ra, ông Đỗ Vi Tân còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị: Doanh nghiệp TN dịch vụ cầm đồ Kim Long Long Xuyên.

Trụ sở chính của Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh đặt tại số 2814 Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới. Địa bàn hoạt động ban đầu gồm bốn đơn vị là phường Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới, xã Hòa An và xã Hòa Bình. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Mỹ Thạnh và phường Mỹ Thới hợp nhất thành phường Mỹ Thới, còn xã Hòa An và xã Hòa Bình hợp nhất thành xã Hội An.

Kết luận thanh tra ghi nhận Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh cơ bản chấp hành quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã ban hành đầy đủ quy chế, quy trình nội bộ theo yêu cầu.

Quỹ duy trì hoạt động huy động vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch của các thành viên. Công tác an toàn kho quỹ được thực hiện tốt. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và quản lý giới hạn cho vay cũng tuân thủ đúng quy định.

Tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng của quỹ.

Về nguyên nhân, Hội đồng quản trị chưa sâu sát trong công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của đơn vị. Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nghiệp vụ chưa bám sát các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm đối với các tồn tại này thuộc về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các cá nhân liên quan trực tiếp.

Ngoài khoản phạt 9 triệu đồng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Quỹ tín dụng Mỹ Thạnh thực hiện 5 kiến nghị và 2 khuyến nghị. Mục tiêu là giúp quỹ hoạt động an toàn, phát triển đúng quy định của pháp luật. Nội dung cụ thể của các kiến nghị và khuyến nghị này không được công bố trong thông báo.