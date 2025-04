Co-opBank khẳng định vai trò ngân hàng của các quỹ tín dụng nhân dân

Xây dựng nền tài chính hợp tác hiện đại

Ngày 19/4/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Co-opBank (tiền thân là QTDND Trung ương) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1995 - 2025).

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Co-opBank đã được hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, mạng lưới hoạt động gồm Trụ sở chính, 32 Chi nhánh và 66 Phòng giao dịch. Cùng với gần 1.200 QTDND đã tạo ra được một kênh tín dụng thuận tiện đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống của gần 2 triệu thành viên tại 57/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch HĐQT Co-opBank - Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của Co-opBank đạt gần 62 nghìn tỷ đồng tăng 523 lần so với năm 1995; huy động vốn đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng tăng 4.746 lần so với năm 1995; Dư nợ cho vay đạt gần 37 nghìn tỷ đồng tăng 567 lần so với năm 1995.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Co-opBank cho biết, Quỹ tín dụng ND Trung ương nay là Co-opBank được thành lập theo Quyết định 162/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN ngày 08/6/1995, với mục tiêu chủ yếu là liên kết, bảo đảm an toàn hệ thống QTDND.

Nhìn lại chặng đường 30 năm là một hành trình đầy ý nghĩa và đáng tự hào, Co-opBank đã không ngừng phát triển lớn mạnh, hoạt động an toàn, là điểm tựa vững chắc cho hệ thống QTDND phát triển, mỗi một chặng đường phát triển của Co-opBank đều xoay quanh một trục xuyên suốt: Liên kết - Hỗ trợ - Phát triển hệ thống QTDND, xây dựng nền tài chính hợp tác hiện đại, nhân văn; đồng thời hỗ trợ hiệu quả về vốn, dịch vụ ngân hàng cho các người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên toàn quốc phát triển.

14 tập thể của Co-opBank vinh dự được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ

Với vai trò là ngân hàng của các QTDND, Co-opBank đã luôn hỗ trợ tích cực cho hoạt động của hệ thống QTDND, tập trung điều hòa vốn, hỗ trợ thanh khoản; thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giám sát, tham gia tái cơ cấu QTDND theo chỉ đạo của NHNN, thực hiện các hoạt động ngân hàng nhằm hỗ trợ QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả.

Thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua công nghệ

Đặc biệt, trong lĩnh vực chuyển đổi số, Co-opBank đã khẳng định vai trò chỗ dựa cho hệ thống QTDND. Không chỉ đầu tư mạnh mẽ cho nền tảng công nghệ số, kết nối hệ thống thanh toán liên ngân hàng đến hơn 900 QTDND; Thành viên, khách hàng chuyển/nhận tiền tới các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam; Dịch vụ chuyển tiền 24/7, ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking, thẻ chip Co-opBank Napas…

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đoàn Thái Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Co-opBank

Co-opBank còn đào tạo, hỗ trợ triển khai các sản phẩm ngân hàng, đặc biệt là bộ ba sản phẩm nền tảng số đầu tiên dành riêng cho QTDND, giúp các Quỹ nhanh chóng thích ứng với xu hướng hiện đại hóa. Thành quả nổi bật là năm 2023, Co-opBank được Hiệp hội các liên đoàn quỹ tín dụng thế giới WOCCU trao tặng giải thưởng tổ chức chuyển đổi số của năm, ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua công nghệ.

Song song với đó, Co-opBank đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ QTDND. Thông qua việc phối hợp cùng Hiệp hội QTDND và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Dự án “Đẩy mạnh hệ thống QTDND” do Chính phủ Canada tài trợ, Co-opBank đã tổ chức hàng chục khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ cho 75 QTDND tham gia thí điểm dự án, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của toàn hệ thống.

Nhằm xây dựng hệ thống QTDND ngày càng uy tín, chuyên nghiệp và thống nhất, trên cơ sở đề nghị của các QTDND và Hiệp hội QTDND, Co-opBank và Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống QTDND đã phối hợp với Hiệp hội QTDND xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cho các QTDND hiện đại, phù hợp với thực tế hoạt động, đã nhận được sự đồng thuận của các QTDND áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống và tích hợp trên các nền tảng ứng dụng

Lãnh đạo Co-opBank nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đoàn Thái Sơn lưu ý, trong thời gian tới, bối cảnh trong nước và nước ngoài có nhiều biên động phức tạp, khó lường, hệ thống các TCTD Việt Nam, trong đó có hệ thống các TCTD hợp tác, tiếp tục phải thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều này đòi hỏi Co-opBank phải nỗ lực và quyết tâm rất cao trong việc hoàn thiện, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng hoạt động để sớm đưa Co-opBank trở thành một định chế tài chính đa năng, hiện đại, hoàn thành xuất sắc vai trò trung tâm liên kết hệ thống, làm điểm tựa vững chắc hỗ trợ tích cực cho hệ thống QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của loại hình TCTD hợp tác.