Honda Việt Nam bàn giao 205 xe điện Benly e: cho Bưu điện Việt Nam mở rộng giao hàng xanh

Ngày 26/6, Honda Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược bằng việc bàn giao 205 xe điện Benly e: phục vụ vận chuyển bưu phẩm. Dự án không chỉ thúc đẩy giao hàng xanh mà còn đóng góp thiết thực cho mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Đây là bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp, tiếp nối thành công của các giai đoạn trước kể từ năm 2021. Tổng số xe điện Benly e: được Công ty Honda Việt Nam bàn giao cho Vietnam Post hiện đạt 405 xe, được triển khai tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, đội ngũ bưu tá của Bưu điện Việt Nam đã vận hành tổng quãng đường lên đến 65.000 km, với nhiều phản hồi tích cực về chất lượng, độ bền và khả năng chuyên chở của phương tiện.

Xe máy điện Honda Benly e: được đánh giá cao nhờ thiết kế chuyên dụng phục vụ vận chuyển hàng hóa. Mẫu xe có khả năng chuyên chở bưu phẩm kích thước lớn, tối ưu hiệu suất làm việc cho bưu tá, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế thông qua chi phí vận hành thấp và bảo trì thuận tiện.

Lễ bàn giao 205 xe máy điện Benly e: giữa Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Ngoài ra, việc sử dụng xe máy điện còn góp phần đáng kể trong việc giảm phát thải khí CO₂ ra môi trường đô thị, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ bàn giao xe, bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi có chung tầm nhìn dài hạn với Bưu điện Việt Nam trong việc thúc đẩy ngành vận chuyển bền vững. Việc mở rộng hợp tác lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ vì một tương lai xanh.”

Ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Bưu điện Hà Nội cho hay, việc sử dụng xe máy điện trong hoạt động giao nhận giúp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường Thủ đô. Đồng thời, dòng xe Benly e: mới với hiệu suất cao và dung lượng pin được cải thiện sẽ tiếp tục đáp ứng hiệu quả yêu cầu thực tiễn, kể cả trong điều kiện vận hành nội – ngoại thành.

Cùng với Benly e:, Honda Việt Nam cũng đã giới thiệu các dòng xe máy điện ICON e: và CUV e: tại thị trường Việt Nam, thể hiện định hướng phát triển dài hạn của hãng trong lĩnh vực di chuyển không phát thải.

Thông qua dự án chuyển đổi xe giao hàng sang xe điện, dự án hợp tác giữa Honda Việt Nam và Bưu điện Việt Nam được xem là một hình mẫu tiên phong trong việc ứng dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường tại Việt Nam. Không chỉ góp phần giảm thiểu phát thải carbon, dự án còn thể hiện vai trò tiên phong của Honda và Vietnam Post trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa cam kết trung hòa carbon vào năm 2050.