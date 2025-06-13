Cảnh báo: Giả danh tuyển dụng Honda Việt Nam để chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng Signal

Một kịch bản lừa đảo có tổ chức, tinh vi, được dàn dựng bài bản đã nhắm đến các ứng viên tìm việc làm, thông qua việc giả danh Công ty Honda Việt Nam và tổ chức “tuyển dụng trực tuyến” trên ứng dụng nhắn tin Signal. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng danh tiếng doanh nghiệp lớn để tạo lòng tin, từ đó dẫn dụ nạn nhân từng bước thực hiện các hành vi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của kẻ gian.

Theo cảnh báo chính thức từ Honda Việt Nam được đưa ra ngày 22/1/2025, công ty đã nhận được nhiều phản hồi về tình trạng mạo danh tuyển dụng nhằm mục đích lừa đảo. "Các tổ chức, cá nhân đã mạo danh Honda Việt Nam để lừa ứng viên tham gia quy trình tuyển dụng giả mạo. Sau khi ứng viên tham gia sẽ yêu cầu chuyển tiền hoặc thực hiện nhiệm vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Honda Việt Nam thông báo.

Kịch bản lừa đảo tinh vi với mồi nhử tài chính

Qua tìm hiểu, PV tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã phân tích chi tiết kịch bản lừa đảo gồm 5 giai đoạn được dàn dựng cẩn thận.

Tin nhắn của đối tượng trong nhóm lừa đảo với lời mời ứng viên tham gia sơ tuyển vào ngày hôm sau

Theo đó, giai đoạn đầu, đối tượng tự xưng là Mai Phương, nhân viên nhân sự Honda Việt Nam sẽ liên hệ ứng viên qua Signal với lời mời tham gia sơ tuyển vào ngày hôm sau. Ứng viên được yêu cầu “có mặt đúng giờ” vào sáng hôm sau để tham gia “buổi sơ tuyển trực tuyến”.

Dựng nhóm tuyển dụng giả, tổ chức test online giả mạo

Tại buổi sơ tuyển trực tuyến, ứng viên được thêm vào nhóm chat có nhiều "ứng viên" khác (thực chất là đồng bọn) để tạo không khí tuyển dụng thật. Tại đây, Trần Minh Hoàng tự giới thiệu là quản lý Phòng phát triển dự án Honda Việt Nam sẽ hướng dẫn bài kiểm tra sơ tuyển.

Đối tượng gửi link cho ứng viên truy cập để làm bài khảo sát online

Bài test đầu tiên yêu cầu ứng viên làm khảo sát online trong 15 phút và chụp màn hình kết quả. Bài kiểm tra thứ hai đánh dấu bước chuyển hướng của kịch bản lừa đảo: ứng viên được yêu cầu truy cập vào website giả mạo “Dự án An Sinh Xã Hội của Honda Việt Nam” (tên miền sử dụng các cụm từ như duananphucloixahoihonda.com), và đăng ký tài khoản để “tăng lượt truy cập cho đối tác Vietlott”.

Bài kiểm tra thứ hai đánh dấu bước chuyển hướng của kịch bản lừa đảo

Mồi nhử tài chính và chiêu “gửi tiền - rút được tiền” để tạo niềm tin

Đến giai đoạn thứ 3, thủ đoạn lừa đảo thực sự bắt đầu. Nguyễn Văn Minh tự xưng là chuyên viên hướng dẫn sẽ yêu cầu ứng viên nạp 120.000 đồng vào tài khoản để "hệ thống xác thực", với lời hứa công ty sẽ hoàn trả như phụ cấp.

Dẫn dụ ứng viên tham ra Dự án An Sinh Xã Hội giả mạo

Nhóm đối tượng gửi thông báo hỗ trợ 120.000 đồng cho ứng viên tham gia tuyển dụng

Thông tin chuyển khoản được cung cấp rõ ràng: chủ tài khoản Lam Mai Thi Cam Le, ngân hàng Eximbank, số tài khoản 100322411. Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng còn hướng dẫn ứng viên "thử rút" 319.000 đồng từ hệ thống, khiến nạn nhân tin rằng đây là hoạt động hợp pháp.

Mồi nhử ứng viên rút tiền thành công để từ đó sẵn sàng “đầu tư thêm”

Đây là mồi nhử có chủ đích: nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng hệ thống thật, có thể rút tiền, và từ đó sẵn sàng “đầu tư thêm”.

Gài bẫy tinh vi với chiêu thức nộp tiền để “hoàn thành buổi sơ tuyển”

Sau phần “rút quỹ” thành công, nhóm lừa đảo tiếp tục nâng mức độ bằng cách yêu cầu ứng viên nộp thêm một khoản tiền thật (tối thiểu 1 triệu đồng) với lý do “hoàn tất bài test cuối cùng”. Đồng thời, các "chim mồi" trong nhóm chat đồng loạt chia sẻ ảnh chụp màn hình đã rút được lợi nhuận lớn (ví dụ: nộp 5,5 triệu, thu về hơn 35 triệu đồng), và “vô tình” để lộ trên nhóm nhằm đánh vào tâm lý của nạn nhân.

Các đối tượng “vô tình” để lộ ảnh chụp màn hình đã rút được lợi nhuận lớn trên nhóm, nhằm đánh vào tâm lý của nạn nhân.

Những đối tượng này giả vờ thao tác thật, trả lời “ngây ngô” như người mới để tạo cảm giác chân thực và tạo áp lực tâm lý, rằng ai cũng đang làm và đều rút được tiền, chỉ còn bạn là chần chừ.

Chiêu cuối: điều phối chuyên sâu, dẫn dụ đến khi ứng viên chuyển tiền thật

Trong suốt quá trình, mỗi giai đoạn đều có một “chuyên viên” riêng hướng dẫn: từ “Trần Minh Hoàng”, “Nguyễn Văn Minh” đến “Trần Thanh Tùng”. Các tài khoản này đều sử dụng link hoặc số điện thoại dẫn đến Signal, trong đó có đường dẫn giả dạng chuyên nghiệp như: chuyenviennguyenvanminh83.com, ad-thanhtung.com...

Mẫu đơn các đối tượng cung cấp cho ứng viên để đăng ký tham gia các gói của Dự án An Sinh Xã Hội giả mạo

Bằng cách luân chuyển nhân sự, thay đổi người hướng dẫn, sử dụng website giả, tổ chức nhóm chat bài bản và tận dụng ứng dụng mã hóa, nhóm lừa đảo khiến ứng viên không kịp phân tích, nếu không đủ tỉnh táo, rất dễ chuyển tiền thật vào hệ thống của kẻ gian.

Những vụ việc thật và cảnh báo từ chuyên gia

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia giải thích lý do các đối tượng chọn Signal: "Sau một số vụ việc lừa đảo trên Telegram hoặc Zalo, lần này các đối tượng chuyển qua sử dụng nền tảng mới có tên Signal. Ứng dụng này có mã hóa đầu-cuối, khó truy vết và ít phổ biến tại Việt Nam nên người dùng ít cảnh giác".

Thời gian qua, báo chí đã ghi nhận hàng loạt trường hợp bị lừa đảo với kịch bản tương tự trên ứng dụng nhắn tin Signal. Điển hình như chị Hoàng Thị Kim Tuyến ở TP.HCM. Cụ thể, chị Tuyến được thêm vào nhóm chat tuyển dụng với nhiều "ứng viên" khác. Sau khi làm bài kiểm tra, chị nhận thông báo qua vòng sơ tuyển và được hỗ trợ 130.000 đồng "xăng xe".

Tiếp theo, một "nhân sự cấp cao" liên hệ và gửi link giới thiệu dự án an sinh giả mạo của Viettel. Chị được yêu cầu đóng 130.000 đồng hoặc các mức khác cao hơn vào tài khoản được chỉ định để tham gia dự án này. Ngay sau khi chuyển tiền, tài khoản của chị bị "đơ". Phát hiện các dấu hiệu bất thường, chị ngừng tương tác với các đối tượng.

Vụ việc của Anh T.V.H. ở TP Thủ Đức cũng có trải nghiệm tương tự khi nhận lời mời phỏng vấn qua Signal. Anh bị yêu cầu chuyển tiền cho các "dự án từ thiện" và nhận biên lai giả. "Sau khi chuyển khoản, tôi hoàn toàn liên lạc với phía nhà tuyển dụng", anh T.V.H. chia sẻ.

Theo Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 ước tính lên đến 18.900 tỷ đồng. Cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo.

Các khoản tiền bị lừa trong những vụ mạo danh Honda Việt Nam hay các kịch bản tương tự thường dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi nạn nhân. Số tiền có vẻ nhỏ nhưng khi nhân lên với số lượng nạn nhân, tổng thiệt hại trở nên rất lớn.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo 7 dấu hiệu nhận biết lừa đảo tuyển dụng: thông tin tuyển dụng mập mờ, sử dụng email cá nhân thay vì email công ty, yêu cầu đóng phí trước khi nhận việc, tạo áp lực thời gian, tài khoản nhận tiền là tài khoản cá nhân, địa điểm phỏng vấn không rõ ràng, và yêu cầu cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân.

Honda Việt Nam khẳng định công ty không bao giờ yêu cầu ứng viên đóng bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng. Mọi thông tin tuyển dụng chính thức đều được đăng tải trên website honda.com.vn và fanpage Honda Vietnam Careers.

Người lao động cần kiểm tra kỹ thông tin công ty khi ứng tuyển, không tải ứng dụng qua link lạ, không tham gia nhóm chat kín, và tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Lưu ý: Tên các đối tượng trong nhóm lừa đảo được đề cập trong bài viết có thể là tên giả.