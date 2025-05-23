Honda Việt Nam góp phần tạo nên kỷ lục 500 triệu xe máy toàn cầu

Ảnh: autodaily

Honda Motor vừa công bố thành tựu ấn tượng khi tổng sản lượng xe máy toàn cầu chính thức đạt cột mốc 500 triệu chiếc, sau 76 năm kể từ khi hãng bắt đầu sản xuất mẫu xe máy đầu tiên Dream D-Type vào năm 1949. Honda Việt Nam tự hào đóng góp gần 40 triệu chiếc vào thành tựu lịch sử này.

Hành trình 76 năm từ giấc mơ đến hiện thực

Kể từ khi thành lập năm 1948, Honda đã theo đuổi triết lý "Công nghệ phục vụ cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn". Chiến lược "Sản xuất tại nơi có khách hàng" được Honda áp dụng kể từ khi mở nhà máy đầu tiên tại Bỉ năm 1963.

Những cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Honda bao gồm 100 triệu xe năm 1997, 200 triệu xe năm 2008, 300 triệu xe năm 2014 và 400 triệu xe năm 2019. Năm 2018 đánh dấu lần đầu tiên Honda sản xuất hơn 20 triệu xe trong một năm.

Dù sản lượng xe máy bị ảnh hưởng tạm thời do đại dịch COVID-19 năm 2020, nhu cầu đã phục hồi nhanh chóng và trở lại mức ổn định như trước đại dịch.

Honda Việt Nam - Mắt xích chiến lược quan trọng

Trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Honda, Honda Việt Nam đóng vai trò chiến lược quan trọng với gần 40 triệu xe máy được sản xuất sau gần 30 năm hoạt động. Con số này thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của hàng triệu khách hàng Việt Nam đối với thương hiệu Honda.

Thành tựu của Honda Việt Nam là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, đổi mới sáng tạo và cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự phát triển này phản ánh chính xác triết lý kinh doanh của Honda về việc đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Chiến lược phát triển bền vững và điện khí hóa

Năm 2024 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Honda đối với xe máy điện. Honda đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm từ xe phổ thông phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày đến xe phân khối lớn cho mục đích giải trí.

Hiện tại, Honda sở hữu năng lực sản xuất hơn 20 triệu xe mỗi năm với 37 nhà máy sản xuất tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới hơn 30.000 đại lý trên toàn thế giới đảm bảo Honda có thể phục vụ khách hàng ở mọi thị trường.

Tầm nhìn tương lai của Honda Việt Nam

Ông Toshihiro Mibe, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Honda Motor Co., Ltd. chia sẻ: "Xe máy chính là lĩnh vực khởi đầu của nhà sáng lập và sẽ luôn là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty. Honda sẽ tiếp tục thử thách với nỗ lực mở rộng hơn nữa niềm vui cho khách hàng trên toàn thế giới."

Honda Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ Việt Nam cũng như Tập đoàn Honda. Công ty sẽ đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đẩy mạnh cải tiến công nghệ cho dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Song song với những mẫu xe điện đã ra mắt, Honda Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đa dạng dòng xe điện thân thiện với môi trường. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, thể hiện cam kết mạnh mẽ hướng tới mục tiêu Trung hòa Carbon.

Cam kết xây dựng tương lai xanh

Honda Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố mảng kinh doanh xe máy bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn thông qua nhiều hướng tiếp cận đa dạng. Mục tiêu hiện thực hóa "niềm vui và tự do di chuyển" cho nhiều đối tượng khách hàng hơn, đồng thời xây dựng cấu trúc kinh doanh hiệu quả cao và hướng tới trung hòa Carbon.

Cột mốc 500 triệu xe máy toàn cầu khẳng định vị thế dẫn đầu của Honda trong ngành công nghiệp xe máy. Với Honda Việt Nam, thành tựu này là động lực để tiếp tục phát triển, đóng góp vào tương lai xanh và bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai Việt Nam.