Honda cân nhắc chuyển sản xuất Civic thế hệ mới từ Mexico sang Mỹ vì thuế quan cao

Xe Honda Civic Hybrid Sedan 2025: Ảnh: Honda

Theo Autoblog, Honda đang cân nhắc đang cân nhắc chuyển dây chuyền sản xuất Civic Hybrid thế hệ tiếp theo từ Guanajuato, Mexico sang Indiana, Mỹ nhằm tránh mức thuế 25% do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất, dù quyết định này cũng đồng nghĩa với việc chịu chi phí sản xuất cao hơn.

Civic - Mẫu xe chủ lực của Honda

Với doanh số hơn 240.000 xe tại Mỹ trong năm 2024, Honda Civic là mẫu xe bán chạy thứ hai của hãng, chỉ sau Honda CR-V. Nhờ thiết kế nội thất và ngoại thất cải tiến, khả năng vận hành vượt trội cùng nhiều phiên bản đa dạng - từ bản Sport giá rẻ, Si thể thao, đến Type R hiệu suất cao và Civic Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe này đang được người tiêu dùng và giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Honda trước đó đã lên kế hoạch sản xuất Civic thế hệ mới tại Mexico từ tháng 11/2027 với phiên bản 2028, nhưng những thay đổi về chính sách thuế quan đã buộc hãng phải điều chỉnh kế hoạch. Việc sản xuất sẽ bị trì hoãn 6 tháng, dời sang tháng 5/2028, khi nhà máy tại Indiana chính thức đi vào hoạt động để đảm nhiệm dây chuyền sản xuất mới.

Tác động của thuế quan và quyết định dịch chuyển sản xuất

Honda không phải là hãng xe duy nhất bị ảnh hưởng bởi mức thuế nhập khẩu cao. Ban đầu, công ty đã lên kế hoạch sản xuất Civic tại Mexico để tối ưu hóa chi phí, vì 80% xe Honda bán tại Mỹ hiện được nhập khẩu từ Mexico. Tuy nhiên, mức thuế 25% đã khiến Honda phải điều chỉnh chiến lược và đầu tư lớn hơn vào sản xuất nội địa.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cùng với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, phát biểu về thuế quan qua lại tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Dự kiến, nhà máy Honda tại Indiana sẽ sản xuất khoảng 210.000 chiếc Civic mỗi năm, nhằm bù đắp cho kế hoạch ban đầu tại Mexico. Mẫu Civic Type R hiệu suất cao vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất tại Nhật Bản như hiện nay.

Thay đổi trong chính sách thuế quan

Trong một diễn biến mới, chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định hoãn một tháng việc áp dụng thuế quan đối với hàng hóa từ Mexico, bắt đầu từ ngày 4/3/2025. Ngoài ra, các sản phẩm đáp ứng quy tắc USMCA (Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada) có thể được miễn thuế nếu 75% linh kiện có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ điều này sẽ tác động ra sao đến kế hoạch sản xuất Civic của Honda, nhưng công ty vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh nếu cần.

Một phát ngôn viên của Honda cho biết: "Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì đã ghi nhận cam kết của Honda đối với sản xuất xe tại Mỹ và mong muốn hợp tác với chính quyền cũng như Quốc hội để thúc đẩy các chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ phát triển."

Honda cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù chưa có kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Mỹ, nhưng hãng đã đầu tư hơn 3 tỷ USD vào các công nghệ sản xuất xe tiên tiến trong nước.

Tương lai của ngành ô tô trước biến động thuế quan

Dù việc Honda chuyển sản xuất Civic sang Mỹ có thể là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế nội địa, nhưng điều này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng giá xe do chi phí sản xuất tăng cao. Việc các hãng xe phải điều chỉnh chuỗi cung ứng và tìm cách đáp ứng các tiêu chuẩn nội địa sẽ tiếp tục tạo ra những biến động lớn trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Động thái của Honda có thể là bước đi đầu tiên trong làn sóng tái cấu trúc sản xuất của các hãng xe lớn nhằm thích ứng với chính sách thương mại mới. Liệu những thay đổi này có giúp ngành công nghiệp ô tô Mỹ phát triển bền vững, hay sẽ tạo ra những hệ lụy về giá cả và khả năng tiếp cận xe hơi của người tiêu dùng? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.