Campuchia lên tiếng vụ Mỹ truy tố Chủ tịch tập đoàn lừa đảo trá hình Chen Zhi

Hôm 15-10, Chính phủ Campuchia đã có phản ứng chính thức đầu tiên liên quan vụ Mỹ và Anh áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp nhằm vào Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) và tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí), người giữ vai trò chủ tịch.

Tập đoàn này bị cáo buộc điều hành hàng loạt hoạt động lừa đảo trực tuyến và sử dụng lao động cưỡng bức trong các khu phức hợp tại Campuchia.

Campuchia yêu cầu “bằng chứng đầy đủ”

Trả lời Hãng tin AP, ông Touch Sokhak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết Prince Group là doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp và tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý tại Campuchia.

Ông khẳng định việc tỉ phú Chen Zhi, người gốc Trung Quốc được nhập quốc tịch Campuchia là hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ hợp tác nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng cụ thể.

“Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật,” ông Sokhak nói, song nhấn mạnh Campuchia hiện chưa có cáo buộc nào đối với Prince Group hay ông Chen Zhi.

Mỹ cáo buộc Prince Group là bình phong cho tổ chức tội phạm châu Á

Theo AFP, ngày 14-10, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi, doanh nhân mang quốc tịch Anh và Campuchia vì điều hành các trại lao động cưỡng bức phục vụ hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu.

Người đàn ông 37 tuổi, còn được biết đến với tên Vincent, bị cho là cầm đầu mạng lưới tội phạm rửa tiền, buôn người và gian lận tài chính.

Mỹ cho biết đã thu giữ 127.271 bitcoin, tương đương 15 tỉ USD, đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử nước này.

“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia,” Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.

Theo cáo trạng, Prince Group đã mở rộng hoạt động tới hơn 30 quốc gia, núp bóng các lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng và hàng tiêu dùng để hợp thức hóa các dòng tiền.

Các nạn nhân bị lừa bằng chiêu trò tuyển dụng giả, bị giam giữ trong các khu phức hợp có tường cao, dây thép gai và bị buộc tham gia “đầu tư lừa đảo”.

Chen Zhi cùng các cộng sự bị cáo buộc hối lộ quan chức ở nhiều nước để bảo vệ hoạt động phi pháp, đồng thời rửa tiền thông qua mua sắm xa xỉ từ du thuyền, máy bay riêng đến tranh Picasso.

Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt án tù lên tới 40 năm.

Anh phong tỏa khối tài sản hơn 100 triệu bảng

Trong động thái phối hợp với Mỹ, Chính phủ Anh cùng ngày đã đóng băng 19 bất động sản ở London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh, được cho là liên quan tới mạng lưới của Chen Zhi, trong đó có biệt thự 12 triệu bảng ở phía Bắc thủ đô.

Anh cũng trừng phạt Qiu Wei Ren, cộng sự thân cận của Chen, công dân Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia và Síp.

Trên trang web chính thức, Prince Group vẫn tự giới thiệu là “một trong những tập đoàn lớn và phát triển nhanh nhất Campuchia,” hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.