Shark Bình bị bắt, sự sụp đổ của dự án tiền số AntEx

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech bị Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội khởi tố liên quan đến dự án tiền số Antex do ông Bình quản lý với vai trò là cố vấn chiến lược.

Dự án tiền số Antex được bắt đầu vào năm 2021, Shark Bình với vai trò là cố vấn chiến lược đã tuyên bố đầu tư 2,5 triệu USD. Tuy nhiên dự án này nhanh chóng lao dốc khi Token AntEx mất đi 99% giá trị sau khi được liêm yết trên sàn chứng khoán. Về phần Shark Bình, ông đã từng phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng mình cũng là nạn nhân và không liên quan đến sự việc này.

Theo thông tin nhận được từ cơ quan điều tra, Shark Bình và 9 người khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Công an đã tạm giữ tổng giá trị tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ và 2 ô tô liên quan đến vụ án.

Kết quả ban đầu xác định, Shark Bình đã lợi dụng uy tín và thương hiệu NextTech của mình để đăng tải, quảng bá thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD vào dự án tiền số AntEx trong 10 năm. Mục đích nhằm tạo lòng tin, thu hút nhà đầu tư và ngăn tình trạng bán tháo token. Sau khi huy động vốn, ông Bình đã cùng một số cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân, rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau.

Sự việc không chỉ gây sự phẫn nộ với các nhà đầu tư, mà còn gây ra những ý kiến trái chiều, làm dấy lên những lo ngại cho công chúng, khi Shark Bình là người có tầm ảnh hưởng và uy tín trong xã hội và được xem là biểu tượng của doanh nhân khởi nghiệp thành công, mơ ước của biết bao startup.

Vụ việc Shark Bình bị bắt đã là hồi chuông cảnh tỉnh về thị trường tiền ảo tại Việt Nam, cũng như sự thiếu hiểu biết và tin tưởng vào một số cá nhân có danh tiếng.

Công an thành phố Hà Nội hiện đang kêu gọi các nạn nhân trong vụ việc này nhanh chóng liên hệ, trình báo trong thời gian sớm nhất để trình báo tại Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ nhằm phục vụ quá trình làm rõ vụ án.