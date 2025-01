Đập tan đường dây tiền ảo CashBack Pro hàng trăm tỷ

Đối tượng Thân Văn Thoại. Ảnh: Hanoionline.vn.



Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng liên quan về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" quy định tại Điều 290 và Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng; xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Hanoionline.vn.



Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn (SĐT: 0367268888) để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.