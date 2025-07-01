Cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025

Nguyễn Thị Thưa (số báo danh 333) sinh năm 1989, cao 1m72, nặng 60kg, là cựu sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Hiện cô đang theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Thị Thưa - cán bộ đang công tác tại Cục Thông tin, Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025.

Với nền tảng học vấn vững vàng và nhiều năm công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tân hoa hậu được đánh giá là hình mẫu phụ nữ hiện đại - trí tuệ, bản lĩnh và nhân ái.

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Nguyễn Thị Thưa gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, vẻ đẹp đằm thắm và phần thi ứng xử song ngữ Anh - Việt, truyền tải thông điệp mạnh mẽ: “Phụ nữ có thể làm được mọi thứ, nếu bạn tin rằng mình xứng đáng”.

Cô chia sẻ mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trong hành trình dung hòa giữa sự nghiệp, gia đình và khát vọng phát triển cá nhân. Hiện Nguyễn Thị Thưa là Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên tại Cục Thông tin, Thống kê (Bộ KH&CN), đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là những sáng kiến thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới và ứng dụng khoa học phục vụ hòa bình-phát triển bền vững.

Trước khi giành vương miện Mrs Grand Vietnam 2025, cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Mrs Earth Vietnam 2024 và giải Người đẹp hình thể. Năm 2024, cô là đại diện duy nhất của Cục Thông tin, Thống kê được đề cử Gương mặt điển hình tiên tiến. Trong thời gian học đại học, cô từng nhận học bổng toàn phần và học bổng của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho chương trình đào tạo tại New Delhi.

Các thí sinh xuất sắc giành giải thưởng tại đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025 - Mrs Grand Vietnam 2025.

Đáng chú ý, chồng của tân hoa hậu - GS.TS Chu Mạnh Hoàng hiện công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là một trong ba giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022.

Theo kế hoạch, Nguyễn Thị Thưa sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Grand International 2025 tổ chức tại Myanmar trong tháng 7. Đồng thời, Á hậu 1 Nguyễn Thị Huyên sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Supranational 2025 - cũng diễn ra tại quốc gia này.

Tại đêm chung kết, ban tổ chức cũng trao các danh hiệu Á hậu cho: Nguyễn Thị Huyên (Á hậu 1), Tô Thị Lý (Á hậu 2), Trương Thị Hải (Á hậu 3) và Trần Thị Thanh Thảo (Á hậu 4). Bên cạnh đó là nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp Tri thức, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Khả ái, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Trình diễn và Người đẹp Tài năng.