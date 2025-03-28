Nguyễn Hoàng Thanh đoạt giải Hoa hậu Trí tuệ tại Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại thành phố Pleiku, Gia Lai, với sự tham gia cổ vũ cuồng nhiệt của gần 1.000 khán giả.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Hồn Việt – Bản sắc và tinh hoa quốc gia”, với sứ mệnh tôn vinh những nữ doanh nhân xuất sắc, biểu trưng cho sự phát triển và hội nhập của nữ doanh nhân tinh hoa trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thị Hoàng Thanh trong phần thi ứng xử.

Nguyễn Thị Hoàng Thanh trong BST dạ hội.

Gây ấn tượng với hình thể đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hoàng Thanh (SBD 179) đến từ Thành phố mang tên Bác đã dành ngôi vị Hoa hậu Trí tuệ của cuộc thi cùng giải thưởng phụ Người đẹp hình thể.

Tân Hoa hậu Trí tuệ của Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Hoàng Thanh nhận giải thưởng gồm vương miện, bằng chứng nhận, cúp và dải băng sạch do Chủ tịch Miss VietNam Business Đặng Gia Bena - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo danh ca Ngọc Sơn và Phó Chủ tịch kiêm Ban giám khảo cuộc thi - Hoa hậu Nhân ái Đào Thị Thanh Ngân trao cho.

Tân Hoa hậu Trí tuệ của Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025.

Trước đó, trong đêm chung kết, Nữ doanh nhân đến từ thành phố mang tên Bác nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Hoa hậu Đặng Gia Bena:“Là người phụ nữ trong thời đại 4.0 hiện nay, bạn sẽ làm gì để phát huy lợi thế của mình nếu trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025?”

Nữ doanh nhân trả lời rằng: “Là một người phụ nữ hiện đại trong thời đại công nghệ 4.0, nếu đăng quang Hoa hậu, tôi tự tin có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Tôi tin rằng, một Hoa hậu không chỉ cần có nhan sắc mà còn phải năng động, hiện đại và mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội, hướng đến một tương lai bền vững. Tôi mong muốn trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung”.

Là một trong những thí sinh đầu tiên tham gia phần thi ứng xử, Hoàng Thanh đã tự tin và chinh phục ban giám khảo cùng hàng nghìn khán giả giành danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 - Miss Vietnam National Business 2025.

Nguyễn Thị Hoàng Thanh (SBD 179) đã dành ngôi vị Hoa hậu Trí tuệ của cuộc thi cùng giải thưởng phụ Người đẹp hình thể.

Chia sẻ sau khi đăng quang Hoa hậu Trí tuệ, Nguyễn Thị Hoàng Thanh khẳng định sẽ tận dụng tối đa óc sáng tạo và năng lực của bản thân để tiếp tục cống hiến, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ và sinh có giá trị vượt trội cho cộng đồng và xã hội.

Top 10 chung cuộc ngoài Tân Hoa hậu Trí tuệ Nguyễn Thị Hoàng Thanh (SBD 179), danh vị cao quý nhất tân Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 thuộc về thí sinh đến từ Bắc Ninh - Nguyễn Minh Hồng (SBD 186). Thí sinh Nguyễn Thị Bích Hợp (SBD 140, Hải Phòng) được xướng tên danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025. Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi được trao cho thí sinh Lê Thị Thu Thủy (SBD 123, Ninh Bình).

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Thu Hương (SBD 099, Hải Phòng). Hai thí sinh Nguyễn Thị Mộng Trinh (SBD 180, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Hiền (SBD 399, Bình Dương) đồng sở hữu danh hiệu Á hậu 2, trong khi ba thí sinh Lê Thị Minh Trâm (SBD 215, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Hiền (SBD 383, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngân (SBD 613, Đà Nẵng) giành danh hiệu Á hậu 3.

Tân Hoa hậu Trí tuệ của Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Hoàng Thanh .

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 - Miss VietNam National Business 2025 do Hãng Truyền thông Topstar Entertainment tổ chức, dưới sự đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và sự chấp thuận UBND tỉnh Gia Lai theo Quyết định số: 238/SVHTTDL-QLVH ngày 6/2/2025.

Chia sẻ về cuộc thi, Chủ tịch cuộc thi kiêm Trưởng Ban tổ chức - Chủ tịch Miss VietNam Business Đặng Gia Bena cho biết: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho giới nữ doanh nhân tinh hoa mà còn là “cầu nối” lan tỏa tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống. Với giá trị cốt lõi tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tự tin và can trường của người phụ nữ Việt Nam, sứ mệnh của cuộc thi là tìm kiếm và tôn vinh nữ doanh nhân xuất sắc nhất mang tinh thần đại diện cao cho giới nữ doanh nhân”.