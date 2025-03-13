Chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu năm 2025 diễn ra tại Quảng Ninh

Đây là thông tin vừa được ông Lý Minh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2025 cho biết tại buổi họp báo về Cuộc thi diễn ra chiều 12/3 tại Hà Nội.

Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu năm 2025 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh biển quê hương trong thời đại hội nhập quốc tế.

Ông Lý Minh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Đây là hoạt động thiết thực cho việc quảng bá hình ảnh biển Việt Nam tươi đẹp, nhiều tiềm năng về kinh kế, du lịch, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển và kêu gọi cộng đồng, các nhà chức trách cũng như các doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển.

Năm nay là lần thứ 2 Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu được tổ chức, và ở lần này các tiêu chí sẽ vẫn đảm bảo vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của cuộc thi sắc đẹp; đồng thời hướng đến việc xây dựng các hoạt động có tính tương tác cao, đóng góp thiết thực cho cộng đồng, chung tay làm công tác thiện nguyện, truyền thông điểm đến...

Cuộc thi cũng làm phong phú, đa dạng thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển tiềm năng về kinh tế, du lịch biển vì một Việt Nam hội nhập toàn cầu, cùng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu năm 2025 sẽ lan toả nguồn cảm hứng mạnh mẽ, động viên phụ nữ Việt Nam khắp nơi trên thế giới nỗ lực để thành công hơn nữa trong các lĩnh vực. Đồng thời không ngừng rèn luyện, giữ gìn sức khoẻ lẫn vóc dáng để luôn tự tin xinh đẹp, phấn đấu vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập.

Cuộc thi đã chính thức mở cổng tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/1 đến ngày 1/5/2025 tại fanpage Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu.

Họp báo về cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2025

Vòng sơ tuyển tại khu vực phía Nam và phía Bắc sẽ chọn ra 36 thí sinh vào Vòng chung kết, diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 7/6/2025. Trong giai đoạn này, thí sinh sẽ tham gia tất cả các phần thi phụ, trước khi bước vào đêm chung kết để tìm ra ngôi vị cao nhất.

Bên cạnh các phần thi truyền thống, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa, mang tính nhân văn và tương tác cao, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh, đồng thời kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu năm 2025 Công ty cổ phần Queen Zone tổ chức cùng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Ánh Dương. Cuộc thi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tổ chức và nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025.