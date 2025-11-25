Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Các thành viên Đội Nightfoodretrieval

Đội Nightfoodretrieval thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM do Võ Đăng Khoa làm đội trưởng vừa lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025. Dự án hướng đến mục tiêu giúp người khiếm thị di chuyển độc lập, an toàn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Người bạn đồng hành thông minh

Việt Nam có hàng trăm nghìn người khiếm thị gặp khó khăn lớn khi di chuyển độc lập. Gậy trắng truyền thống giúp phát hiện vật cản ngay trước mặt nhưng không nhận biết được biển báo, bậc thang cao hay phương tiện giao thông đang tiến lại. Người khiếm thị thường phải nhờ người thân dẫn đường, mất tự chủ trong cuộc sống.

Đội Nightfoodretrieval nghiên cứu thiết bị đeo nhỏ gọn hoạt động như đôi mắt điện tử. Camera gắn trên ngực hoặc đầu quay môi trường xung quanh, gửi hình ảnh về server xử lý qua internet. Trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh, nhận diện vật cản, đối tượng quan trọng rồi chuyển thành giọng nói hướng dẫn người dùng.

AI nhận diện đa dạng vật thể

Mô hình AI được huấn luyện với hàng chục nghìn hình ảnh bậc thang, cọc tiêu, ô tô, xe máy, người đi bộ, biển báo giao thông. Thuật toán học cách phân loại, xác định khoảng cách, vị trí của từng vật thể trong khung hình. Khi phát hiện vật cản trên đường đi, hệ thống tính toán hướng tránh an toàn.

Thông tin được chuyển thành giọng nói tự nhiên phát qua tai nghe. "Có bậc thang phía trước, hãy nâng chân cao". "Xe máy đang đến từ bên phải, dừng lại". "Bạn đang đứng trước cửa hàng tạp hóa". Giọng nói rõ ràng, kịp thời giúp người khiếm thị phản ứng nhanh.

Thiết bị còn rung động cảnh báo khi nguy hiểm cận kề. Người dùng có thể điều chỉnh độ nhạy cảm, chọn loại thông báo ưa thích.

Xử lý đám mây bảo vệ riêng tư

Toàn bộ xử lý AI diễn ra trên server, đảm bảo hiệu năng ổn định. Dữ liệu hình ảnh được mã hóa khi truyền, không lưu trữ lâu dài, bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Thiết bị cần kết nối internet 3G/4G để hoạt động, nhưng băng thông tiêu thụ hợp lý.

Pin sạc qua USB, sử dụng nhiều giờ liên tục. Thiết bị nhẹ, không gây khó chịu khi đeo cả ngày. Người khiếm thị có thể đi làm, đi chợ, đi học một cách độc lập mà không phụ thuộc người khác.

Tự chủ và tự tin hơn

Thiết bị giúp người khiếm thị lấy lại tự chủ trong cuộc sống. Họ tự tin đi ra ngoài, khám phá thế giới xung quanh. Việc làm, học tập, giao lưu xã hội trở nên dễ dàng hơn. Gia đình giảm lo lắng, yên tâm hơn khi người thân ra đường.

Chi phí sản xuất dự kiến hợp lý nhờ sử dụng phần cứng phổ thông, thuật toán AI mã nguồn mở. Đội hướng đến hợp tác với các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện để đưa sản phẩm đến tay người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi bước đi an toàn của người khiếm thị là động lực lớn nhất cho đội nghiên cứu. Công nghệ không chỉ phục vụ kinh tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng xã hội bao trùm.