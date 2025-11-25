Khoa học
Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:56 | 25/11/2025
Đội Nightfoodretrieval thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM lọt vào chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử 2025 với thiết bị đeo sử dụng camera-AI nhận diện vật cản, chuyển thành giọng nói hướng dẫn người khiếm thị di chuyển an toàn.
Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin
Các thành viên Đội Nightfoodretrieval

Đội Nightfoodretrieval thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM do Võ Đăng Khoa làm đội trưởng vừa lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025. Dự án hướng đến mục tiêu giúp người khiếm thị di chuyển độc lập, an toàn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Người bạn đồng hành thông minh

Việt Nam có hàng trăm nghìn người khiếm thị gặp khó khăn lớn khi di chuyển độc lập. Gậy trắng truyền thống giúp phát hiện vật cản ngay trước mặt nhưng không nhận biết được biển báo, bậc thang cao hay phương tiện giao thông đang tiến lại. Người khiếm thị thường phải nhờ người thân dẫn đường, mất tự chủ trong cuộc sống.

Đội Nightfoodretrieval nghiên cứu thiết bị đeo nhỏ gọn hoạt động như đôi mắt điện tử. Camera gắn trên ngực hoặc đầu quay môi trường xung quanh, gửi hình ảnh về server xử lý qua internet. Trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh, nhận diện vật cản, đối tượng quan trọng rồi chuyển thành giọng nói hướng dẫn người dùng.

AI nhận diện đa dạng vật thể

Mô hình AI được huấn luyện với hàng chục nghìn hình ảnh bậc thang, cọc tiêu, ô tô, xe máy, người đi bộ, biển báo giao thông. Thuật toán học cách phân loại, xác định khoảng cách, vị trí của từng vật thể trong khung hình. Khi phát hiện vật cản trên đường đi, hệ thống tính toán hướng tránh an toàn.

Thông tin được chuyển thành giọng nói tự nhiên phát qua tai nghe. "Có bậc thang phía trước, hãy nâng chân cao". "Xe máy đang đến từ bên phải, dừng lại". "Bạn đang đứng trước cửa hàng tạp hóa". Giọng nói rõ ràng, kịp thời giúp người khiếm thị phản ứng nhanh.

Thiết bị còn rung động cảnh báo khi nguy hiểm cận kề. Người dùng có thể điều chỉnh độ nhạy cảm, chọn loại thông báo ưa thích.

Xử lý đám mây bảo vệ riêng tư

Toàn bộ xử lý AI diễn ra trên server, đảm bảo hiệu năng ổn định. Dữ liệu hình ảnh được mã hóa khi truyền, không lưu trữ lâu dài, bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Thiết bị cần kết nối internet 3G/4G để hoạt động, nhưng băng thông tiêu thụ hợp lý.

Pin sạc qua USB, sử dụng nhiều giờ liên tục. Thiết bị nhẹ, không gây khó chịu khi đeo cả ngày. Người khiếm thị có thể đi làm, đi chợ, đi học một cách độc lập mà không phụ thuộc người khác.

Tự chủ và tự tin hơn

Thiết bị giúp người khiếm thị lấy lại tự chủ trong cuộc sống. Họ tự tin đi ra ngoài, khám phá thế giới xung quanh. Việc làm, học tập, giao lưu xã hội trở nên dễ dàng hơn. Gia đình giảm lo lắng, yên tâm hơn khi người thân ra đường.

Chi phí sản xuất dự kiến hợp lý nhờ sử dụng phần cứng phổ thông, thuật toán AI mã nguồn mở. Đội hướng đến hợp tác với các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện để đưa sản phẩm đến tay người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi bước đi an toàn của người khiếm thị là động lực lớn nhất cho đội nghiên cứu. Công nghệ không chỉ phục vụ kinh tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng xã hội bao trùm.

Vòng Chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội). Tại đây, 10 đội sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trình diễn thực tế và bảo vệ trước Hội đồng giám khảo cấp quốc gia để tranh ngôi Quán quân.

Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng, kèm giấy chứng nhận và quà tài trợ.

02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 7.500.000 đồng cùng giấy chứng nhận và quà tài trợ.

03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng kèm giấy chứng nhận, quà tài trợ.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 4 giải Khuyến khích cho các đội xếp từ hạng 7 đến 10, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, chương trình có 3 giải phụ (gồm giải Sáng tạo, giải được yêu thích và giải Ứng dụng tiềm năng), trị giá 1.000.000 đồng/giải, kèm giấy chứng nhận và quà tài trợ, dựa trên kết quả bình chọn của hội đồng và khán giả.

Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam được tổ chức nhằm tạo môi trường để sinh viên toàn quốc thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy thiết kế, chế tạo sản phẩm điện tử - IoT - AIoT. Bên cạnh giá trị học thuật, cuộc thi còn giúp các đội thi tiếp cận với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát triển phương pháp lựa chọn anten tự động cho mạng 5G và 6G, giảm chi phí phần cứng 60% và tiết kiệm năng lượng vượt trội so với các giải pháp hiện hành.
Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Các nhà khoa học Mỹ đã huấn luyện nấm hương hoạt động như chip xử lý dữ liệu, mở ra khả năng tạo ra máy tính sinh học giá rẻ và thân thiện môi trường.
Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Theo trang interestingengineering, Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ) nhận 20 triệu USD xây dựng Nexus, siêu máy tính thực hiện 400 nghìn tỷ tỷ phép tính/giây, hoàn thành năm 2026.
Chip radar 6G nhỏ như đồng xu ra đời

Chip radar 6G nhỏ như đồng xu ra đời

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển thành công chip radar quang học có kích thước nhỏ hơn đồng xu, hoạt động ở dải tần 40-50 GHz với độ chính xác đo khoảng cách tới 1,5 cm, mở ra triển vọng ứng dụng trong công nghệ 6G và xe tự lái.
Nhật Bản phát triển siêu máy tính FugakuNext mạnh gấp 1000 lần so với hiện tại

Nhật Bản phát triển siêu máy tính FugakuNext mạnh gấp 1000 lần so với hiện tại

Nhật Bản đang đầu tư 750 triệu USD nhằm phát triển siêu máy tính thế hệ mới FugakuNext. Hệ thống này được thiết kế với khả năng xử lý vượt trội gấp 1000 lần so với các siêu máy tính hiện tại, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và khoa học.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

