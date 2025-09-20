Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 ghi nhận sự phân bố đa dạng của 141 đội thi với 524 thí sinh trong 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT chính. Lĩnh vực y tế dẫn đầu với 29 đội và 110 thí sinh.

Lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ hai với 25 đội và 87 thí sinh, thể hiện sự chú trọng của thế hệ trẻ đối với nông nghiệp thông minh. Số lượng này cho thấy sinh viên nhận ra tầm quan trọng của việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp thông qua công nghệ số.

Công nghiệp xếp thứ ba với 19 đội và 78 thí sinh, phản ánh nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế tạo. Mặc dù số đội ít hơn nông nghiệp nhưng số thí sinh trung bình mỗi đội cao hơn.

Lĩnh vực đô thị thông minh ghi nhận 21 đội với 73 thí sinh, đứng thứ tư về số lượng đội nhưng thứ ba về số thí sinh.

Giao thông có 18 đội với 62 thí sinh, cho thấy sinh viên nhận thức được các vấn đề giao thông đô thị hiện tại và mong muốn đóng góp giải pháp công nghệ. Lĩnh vực đô thị có 14 đội với 53 thí sinh, tập trung vào các giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Lĩnh vực giáo dục chỉ có 4 đội với 16 thí sinh, thấp nhất trong 8 lĩnh vực.

Nhóm "Khác" gồm 11 đội với 45 thí sinh, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng ứng dụng công nghệ ở những lĩnh vực chưa được phân loại cụ thể.

Cuộc thi hướng đến việc phát triển các giải pháp công nghệ điện tử gắn với đời sống thực tiễn, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. Các ý tưởng đề xuất tại Cuộc thi sẽ trở thành bệ phóng quan trọng cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu ứng dụng.

Cuộc thi có sự tham gia của nhiều trường đại học lớn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ như Các cơ sở đào tạo uy tín như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Đông Á... và nhiều trường đại học, học viện trên cả nước.

Với chủ đề "Hệ thống nhúng và AIoT", các đội thi được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều dự án sáng tạo như thiết bị y tế thông minh, nông nghiệp số, giải pháp giao thông thông minh, đô thị bền vững, hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Sự phân bố da dạng cho thấy sức lan tỏa rộng của công nghệ AIoT, khi các giải pháp tập trung ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng: công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực xã hội khác. Cuộc thi còn là dịp để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, chuyên gia và nhà tuyển dụng trong ngành điện tử công nghệ.