RevNews

Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác

Hùng Cường

Hùng Cường

11:27 | 20/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Lĩnh vực y tế thu hút 29 đội tham gia và đề xuất ý tưởng, dẫn đầu 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT tại Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025".

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 ghi nhận sự phân bố đa dạng của 141 đội thi với 524 thí sinh trong 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT chính. Lĩnh vực y tế dẫn đầu với 29 đội và 110 thí sinh.

Lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ hai với 25 đội và 87 thí sinh, thể hiện sự chú trọng của thế hệ trẻ đối với nông nghiệp thông minh. Số lượng này cho thấy sinh viên nhận ra tầm quan trọng của việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp thông qua công nghệ số.

Công nghiệp xếp thứ ba với 19 đội và 78 thí sinh, phản ánh nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế tạo. Mặc dù số đội ít hơn nông nghiệp nhưng số thí sinh trung bình mỗi đội cao hơn.

Lĩnh vực đô thị thông minh ghi nhận 21 đội với 73 thí sinh, đứng thứ tư về số lượng đội nhưng thứ ba về số thí sinh.

Giao thông có 18 đội với 62 thí sinh, cho thấy sinh viên nhận thức được các vấn đề giao thông đô thị hiện tại và mong muốn đóng góp giải pháp công nghệ. Lĩnh vực đô thị có 14 đội với 53 thí sinh, tập trung vào các giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Lĩnh vực giáo dục chỉ có 4 đội với 16 thí sinh, thấp nhất trong 8 lĩnh vực.

Nhóm "Khác" gồm 11 đội với 45 thí sinh, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng ứng dụng công nghệ ở những lĩnh vực chưa được phân loại cụ thể.

Cuộc thi hướng đến việc phát triển các giải pháp công nghệ điện tử gắn với đời sống thực tiễn, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. Các ý tưởng đề xuất tại Cuộc thi sẽ trở thành bệ phóng quan trọng cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu ứng dụng.

Cuộc thi có sự tham gia của nhiều trường đại học lớn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ như Các cơ sở đào tạo uy tín như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Đông Á... và nhiều trường đại học, học viện trên cả nước.

Với chủ đề "Hệ thống nhúng và AIoT", các đội thi được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều dự án sáng tạo như thiết bị y tế thông minh, nông nghiệp số, giải pháp giao thông thông minh, đô thị bền vững, hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Sự phân bố da dạng cho thấy sức lan tỏa rộng của công nghệ AIoT, khi các giải pháp tập trung ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng: công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực xã hội khác. Cuộc thi còn là dịp để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, chuyên gia và nhà tuyển dụng trong ngành điện tử công nghệ.

Cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam 2025” do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, được tổ chức thường niên từ năm 2025, mỗi năm chọn chủ đề phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Năm 2025 sẽ triển khai với chủ đề “Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT” được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đăng cai tổ chức.

Cuộc thi được Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ chuyên môn.

Thông tin cuộc thi tại đây: https://rev.org.vn/cuoc-thi-thiet-ke-dien-tu-viet-nam

y tế dẫn đầu 8 lĩnh vực thi 524 sinh viên thiết kế điện tử 2025 công nghệ y tế Nông nghiệp thông minh Đô thị thông minh Cuộc thi thiết kế điện tử 2025 REV

Bài liên quan

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Có thể bạn quan tâm

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

RevNews
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 thu hút 141 đội sinh viên từ 27 trường đại học trên cả nước đăng ký tham gia với chủ đề hệ thống nhúng và công nghệ AIoT, khẳng định sức hấp dẫn của sân chơi học thuật công nghệ thông minh.
Báo chí khoa học Việt Nam cần

Báo chí khoa học Việt Nam cần 'gỡ' rào cản để phát triển

RevNews
Các chuyên gia tại Hội thảo: "Sự đóng góp của báo chí trong tập hợp và xây dựng đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ vững mạnh" nhấn mạnh báo chí đóng vai trò then chốt trong phát triển khoa học công nghệ, nhưng hiện gặp nhiều rào cản cần tháo gỡ để phát triển.
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

RevNews
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khởi động Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 với chủ đề hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ra mắt với 12 chuyên gia

Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ra mắt với 12 chuyên gia

RevNews
Ngày 23 tháng 7 năm 2025, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã ban hành quyết định số 27/QĐ-REV 2025 về việc thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chi hội mới có 12 chuyên gia hàng đầu, PGS.TS Mai Thăng Long làm Chi hội trưởng.
Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thêm cơ hội nghiên cứu vô tuyến điện tử

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thêm cơ hội nghiên cứu vô tuyến điện tử

RevNews
Ngày 25/7/2025, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 13 thành viên, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo kỹ thuật.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

34°C

Cảm giác: 40°C
mây thưa
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
34°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Đà Nẵng

32°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Hải Phòng

34°C

Cảm giác: 41°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
30°C
Khánh Hòa

36°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
34°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
24°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
25°C
Phan Thiết

32°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
25°C
Thừa Thiên Huế

31°C

Cảm giác: 35°C
mây thưa
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
30°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
31°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16859 17129 17718
CAD 18610 18887 19505
CHF 32503 32887 33545
CNY 0 3470 3830
EUR 30348 30622 31659
GBP 34722 35115 36066
HKD 0 3262 3465
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15142 15728
SGD 19987 20269 20803
THB 743 806 861
USD (1,2) 26115 0 0
USD (5,10,20) 26157 0 0
USD (50,100) 26185 26220 26445
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,202 26,202 26,445
USD(1-2-5) 25,154 - -
USD(10-20) 25,154 - -
EUR 30,680 30,705 31,793
JPY 175.52 175.84 182.41
GBP 35,229 35,324 36,047
AUD 17,172 17,234 17,636
CAD 18,824 18,884 19,339
CHF 32,902 33,004 33,675
SGD 20,210 20,273 20,855
CNY - 3,669 3,751
HKD 3,340 3,350 3,436
KRW 17.51 18.26 19.62
THB 792.1 801.88 854.27
NZD 15,191 15,332 15,702
SEK - 2,772 2,855
DKK - 4,099 4,222
NOK - 2,628 2,706
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,870.3 - 6,593.13
TWD 790.7 - 952.85
SAR - 6,932.41 7,263
KWD - 84,300 89,189
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,220 26,225 26,445
EUR 30,476 30,598 31,685
GBP 35,101 35,242 36,184
HKD 3,326 3,339 3,442
CHF 32,679 32,810 33,700
JPY 174.22 174.92 182.02
AUD 17,094 17,163 17,683
SGD 20,210 20,291 20,810
THB 805 808 843
CAD 18,787 18,862 19,356
NZD 15,264 15,746
KRW 18.16 19.88
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17063 17163 17734
CAD 18747 18847 19398
CHF 32770 32800 33687
CNY 0 3673.5 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30670 30770 31543
GBP 35100 35150 36274
HKD 0 3385 0
JPY 174.78 175.78 182.33
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15293 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20159 20289 21017
THB 0 773 0
TWD 0 860 0
XAU 12800000 12800000 13200000
XBJ 11000000 11000000 13200000
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,445
USD20 26,180 26,230 26,445
USD1 26,180 26,230 26,445
AUD 17,104 17,204 18,345
EUR 30,677 30,677 32,041
CAD 18,675 18,775 20,115
SGD 20,215 20,365 20,866
JPY 175.19 176.69 181.53
GBP 35,180 35,330 36,151
XAU 12,998,000 0 13,202,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 809 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,850 ▲50K 12,050 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 11,800 ▲50K 12,000 ▲50K
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Hà Nội - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Miền Tây - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,320 ▲40K 12,920 ▲40K
Trang sức 99.9 12,310 ▲40K 12,910 ▲40K
NL 99.99 11,790 ▲40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,790 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,680 ▲40K 12,980 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 13,100 ▲100K 13,300 ▲100K
Cập nhật: 20/09/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131 ▲1K 13,302 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131 ▲1K 13,303 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,268 ▲1142K 1,295 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,268 ▲1142K 1,296 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 124 ▼1108K 127 ▼1135K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,743 ▲108748K 125,743 ▲113248K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,791 ▼78518K 9,541 ▼85268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,019 ▲544K 86,519 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 70,128 ▲63164K 77,628 ▲69914K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,698 ▲466K 74,198 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,614 ▲333K 53,114 ▲333K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131 ▲1K 133 ▲1K
Cập nhật: 20/09/2025 12:00