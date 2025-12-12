VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Chuyển động số
Mười sản phẩm điện tử lọt vào chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 đạt chất lượng tiệm cận thị trường, các giải pháp từ điện tử y sinh đến an toàn giao thông đều có tiềm năng ứng dụng ngay vào thực tế.

Sáng nay, vòng Chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 chính thức khai mạc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Hà Nội.

Ban giám khảo cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 đánh giá mười đội lọt vào vòng chung kết đều có sản phẩm xuất sắc với mức độ hoàn thiện cao và ngang tài ngang sức với nhau. TS. Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng khoa kỹ thuật điện tử 1, PTIT đại diện Ban tổ chức cho biết vòng bán kết tổ chức tại các khu vực trên cả nước đều diễn ra rất tốt đẹp và các thành viên trong ban giám khảo ở từng vòng thi đã trao đổi với nhau là nếu như số lượng đội được vào thi chung kết có thể nhiều hơn con số hiện tại thì sẽ càng tốt bởi vì nguồn tài năng từ sinh viên vẫn còn rất dồi dào.

Ban Giám khảo chấm vòng Chung kết Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Ban Giám khảo chấm vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

TS. Nguyễn Trung Hiếu cho biết thêm thêm, ngay từ khi bắt đầu tổ chức cuộc thi, ban tổ chức đã xác định rõ mục tiêu là tạo ra một sân chơi bổ ích để giúp các sinh viên có cơ hội thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình và có khả năng biến những ý tưởng đó thành hiện thực dựa trên các kỹ thuật và công nghệ nền tảng về điện tử cũng như công nghệ IoT. TS. Nguyễn Trung Hiếu cũng thừa nhận khoảng cách từ giai đoạn chứng minh được khả năng làm ra sản phẩm từ một ý tưởng cho đến khi đưa sản phẩm đó ra thị trường thương mại vẫn còn là một chặng đường tương đối xa, tuy nhiên các sản phẩm mà sinh viên làm ra trong cuộc thi này đã thể hiện rõ ràng tiềm năng để có thể trở thành những thành phẩm được thương mại hóa một cách khả thi.

Đa dạng lĩnh vực, đều có khả năng ứng dụng

Mười đội thi vào chung kết cuộc thi năm nay đã mang đến sự đa dạng rất lớn về mặt lĩnh vực ứng dụng mà các Đội hướng tới. Các sản phẩm mà sinh viên làm ra bao gồm nhiều loại khác nhau từ các hệ thống mạng viễn thông, các thiết bị điện tử y sinh phục vụ cho ngành y tế, các giải pháp công nghệ dùng cho công tác cứu hộ cứu nạn, cho đến các hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và y tế.

TS. Nguyễn Trung Hiếu đã nhận định tất cả các sản phẩm này đều có khả năng thực sự được ứng dụng vào trong thực tiễn cuộc sống.

Ông Nguyễn Huy Nhân đại diện Viettel Software (đơn vị đồng hành của Cuộc thi) đã có những đánh giá rất tích cực về chất lượng chuyên môn của các đội thi tham gia. Đại diện Viettel Software nhận định hàm lượng kiến thức được đưa vào các mạch điện tử cũng như về mặt kỹ thuật triển khai, các sản phẩm này đã đạt được trình độ tiệm cận với những sản phẩm thương mại đang được bán bên ngoài thị trường. Ông Nhân cho biết thêm nếu như có thêm sự đầu tư về chất xám của các chuyên gia và nguồn lực tài chính cũng như vật chất vào các sản phẩm này thì chúng hoàn toàn có thể được đưa ra thị trường để bán cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Huy Nhân đại diện đơn vị Viettel Software, đơn vị đồng hành của Cuộc thi
Ông Nguyễn Huy Nhân đại diện đơn vị Viettel Software, đơn vị đồng hành của Cuộc thi

Ông Nguyễn Huy Nhân cho hay: "Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cũng như các đơn vị thành viên trong hệ thống Viettel đều rất quan tâm đến những sản phẩm điện tử mang tính mới và đặc biệt là những sản phẩm có khả năng được đưa vào ứng dụng thực tế. Mục tiêu hàng đầu của tập đoàn là sử dụng các sản phẩm này để phục vụ cho nhu cầu trong nước trước tiên. Sau đó nếu như sản phẩm đạt được chất lượng tốt thì tập đoàn luôn luôn có mong muốn đưa những sản phẩm đó ra nước ngoài để có thể khẳng định được vị thế cũng như chứng minh khả năng sản xuất của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế".

Sinh viên trường VKU tự tin có thể thương mại hóa sản phẩm của mình

Sinh viên Nguyễn Đình Trường là thành viên của đội ADL IoT đến từ trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU), Đà Nẵng cho hay: "Em đã học được rất nhiều điều mới từ việc tổ chức các hệ thống IoT cũng như cách thức tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo lên sản phẩm thực tế mà đội em làm ra. Sản phẩm mà đội em thực hiện là hệ thống mạng lưới kết nối để hỗ trợ các thiết bị bảo hộ lao động dành cho công nhân làm việc trong môi trường công trường xây dựng".

EDL_AIoT – Mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công trường thời gian thực
EDL_AIoT – Mũ bảo hộ thông minh giám sát an toàn công trường thời gian thực

Sinh viên Nguyễn Đình Trường kỳ vọng sản phẩm mà đội mình làm ra có thể được đưa vào sử dụng trong thực tế và có khả năng thương mại hóa. Đội của em đã dành ra khoảng thời gian là hai tháng để làm việc trên dự án này và trong suốt quá trình đó đã nhận được sự hỗ trợ về mặt định hướng từ TS. Dương Ngọc Pháp. Thầy chỉ đưa ra định hướng và hướng dẫn còn việc xây dựng chi tiết sản phẩm cũng như tổ chức triển khai công việc thì hoàn toàn do các thành viên trong đội tự thực hiện.

Khi đứng trước cơ hội tham gia vòng chung kết, Sinh viên Nguyễn Đình Trường đã tự tin khẳng định sản phẩm mà đội mình làm ra có đủ khả năng để có thể đạt được giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Các trường đại học đánh giá cao phong trào sáng tạo của sinh viên

TS. Trần Thế Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn cho biết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi mà Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm và chú trọng đến việc phát triển công nghệ và thiết kế các sản phẩm công nghệ trong nước. Nhà trường đã đánh giá rất cao ý nghĩa to lớn của cuộc thi này và đã chủ động phát động phong trào khuyến khích sinh viên tham gia dự thi.

TS. Trần Thế Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn
TS. Trần Thế Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn

TS. Trần Thế Sơn cho biết, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn đã có gần mười đội sinh viên tham gia đăng ký dự thi ở vòng sơ loại ban đầu và trong số đó có hai đội đã lọt vào được vòng bán kết của cuộc thi và 01 đội lọt vào vòng Chung kết.

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn cũng cho biết, các sinh viên cũng đã thể hiện sự hào hứng rất lớn khi tham gia cuộc thi lần này. Về phương diện chuyên môn kỹ thuật thì có thể khẳng định rằng các bạn sinh viên đã phát huy được hết toàn bộ khả năng của mình về mặt kiến thức lý thuyết cũng như về mặt kỹ năng thực hành. Một yếu tố đặc biệt quan trọng trong cuộc thi này đó chính là việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào trong quá trình thiết kế và thực thi các hệ thống điện tử IoT nhằm mục đích giải quyết các vấn đề thực tế đang tồn tại trong xã hội.

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn nhấn mạnh đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay thì việc làm chủ được các công nghệ cốt lõi rất quan trọng cho sự phát triển đất nước . Chính vì lý do đó mà cuộc thi như cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" và các cuộc thi có tính chất tương tự khác sẽ là một sự khích lệ to lớn đối với sinh viên để các bạn có được sự hứng thú, nuôi dưỡng đam mê và ý thức được trách nhiệm của mình khi cùng với Đảng, cùng với Nhà nước và cùng với nhiều cơ quan tổ chức liên quan khác nhau để có thể làm chủ được công nghệ của đất nước Việt Nam trong tương lai.

Các doanh nghiệp có chương trình ươm mầm tài năng trẻ

Ông Nguyễn Huy Nhân đại diện đơn vị Viettel Software đã cho biết mục đích của Viettel Software tham gia đồng hành cùng cuộc thi này không chỉ đơn thuần là đến để xem và đánh giá các sản phẩm mà các bạn sinh viên làm ra mà còn có một mục tiêu quan trọng khác đó chính là ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng của các em. Các em sinh viên không nhất thiết phải vào làm việc tại các công ty trong hệ thống Viettel sau khi tốt nghiệp mà các em hoàn toàn có thể chọn vào làm việc tại các công ty khác để có thể đóng góp công sức của mình cho sự phát triển chung của toàn bộ ngành công nghiệp điện tử trong nước.

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Các Đội dự thi bảo vệ sản phẩm, đề tài tại vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Các sinh viên tham gia cuộc thi đã cho thấy được khả năng toàn diện của họ bắt đầu từ việc nảy ra ý tưởng ban đầu, tiếp theo là việc liên tục cập nhật kiến thức mới, sau đó là triển khai thực hiện dự án và cuối cùng là phân công công việc một cách hợp lý giữa các thành viên trong nhóm. Đây chính xác là những điều mà các trường đại học luôn mong muốn và hy vọng rằng sẽ có càng nhiều nhóm sinh viên có năng lực như vậy thì càng tốt cho sự phát triển của nhà trường.

Sự đồng hành và hỗ trợ của các doanh nghiệp với cuộc thi đã mở ra cơ hội rất tốt cho sinh viên có thể tiếp cận với thị trường làm việc thực tế ngay từ khi các em còn đang ngồi học trên ghế nhà trường. Các sản phẩm điện tử mà sinh viên Việt Nam làm ra trong cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam" đã chứng minh khả năng có thể cạnh tranh ngang hàng với các sản phẩm công nghiệp đang được sản xuất trên thị trường, chỉ cần có thêm nguồn lực đầu tư về tài chính và con người để hoàn thiện.

Hùng Cường - Thế Kiên

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

