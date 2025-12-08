4 nâng cấp chiến lược giúp Lazada bứt phá mùa mua sắm cuối năm

Không chỉ tiếp tục nâng cấp ứng dụng và nâng tầm trải nghiệm toàn diện từ giao diện app, logistics, chăm sóc khách hàng và ứng dụng AI xuyên suốt hành trình mua sắm. Cụ thể:

Ở giao diện ứng dụng được cá nhân hóa hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi các sản phẩm yêu thích. Voucher có thể thu thập được ở tất cả mọi bước trong hành trình mua sắm. Trang Xu và trò chơi được tối ưu để vừa giải trí vừa hỗ trợ săn deal hiệu quả. Đặc biệt hơn trên kênh LazMall đã mở thêm mục "xu hướng quốc tế" với rất nhiều sản phẩm mới, cùng bảng xếp hạng những trào lưu mới với giá ưu đãi nhất. App cũng sẽ tập trung vào gian hàng chính hãng hơn, nhằm giới thiệu đến người dùng những sản phẩm chất lượng cao.

Ở mảng giao hàng, Lazada đảm bảo khả năng giao hàng đúng hạn, thêm lựa chọn giao hàng ưu tiên và rút ngắn thời gian giao hàng quốc tế. Đặc biệt, dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ được áp dụng mô hình “Once & Done” nhằm tăng tỷ lệ giải quyết ngay từ lần tiếp nhận đầu tiên và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý khiếu nại. Quy trình xét duyệt trả hàng, hoàn tiền được đẩy nhanh nhờ AI. Bên cạnh đó, AI cũng đóng vai trò như “trợ lý mua sắm”, đưa ra gợi ý phù hợp nhu cầu và tổng hợp đánh giá nhanh, giúp người dùng tự tin chốt đơn.

Đáng chú ý, sự kiện 12.12 “Sale to cuối năm” năm nay sẽ trở thành "điểm hẹn" của hàng triệu người tiêu dùng trực tuyến. Theo đó, từ 20 giờ ngày 11/12 đến hết ngày 14/12/2025, Lazada mở ra cơ hội săn deal khủng với voucher trợ giá lên đến 12 triệu đồng, tận hưởng freeship toàn sàn và hàng ngàn deal chớp nhoáng LazFlash giảm đến 90%, mang đến cơ hội sở hữu các sản phẩm thiết yếu với mức giá siêu hời.

Trong thời gian này, các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế cũng tham gia với voucher lên đến 30%. Các ngành hàng trọng điểm như Thời trang, Làm đẹp, Điện tử, Đồ gia dụng, quà tặng Giáng Sinh… đều có ưu đãi đặc biệt, mang đến nhiều lựa chọn phong phú và giá trị cho mọi nhu cầu.

Sự kiện “Sale to cuối năm” còn là sự kết hợp giữa mua sắm và giải trí đa dạng như tích lũy xu, mini game săn quà hay các phiên livestream… Tại trang Xu người dùng sẽ có cơ hội săn deal giảm đến 70%. Song song với đó, kênh LazLive tổ chức hàng loạt phiên livestream liên tục với voucher lên đến 50%, quy tụ thương hiệu, KOLs và nhà sáng tạo nội dung, mang đến khuyến mãi độc quyền và trải nghiệm tương tác trực tiếp.

Nâng tầm trải nghiệm mua sắm với hàng triệu sản phẩm quốc tế. Cụ thể, Lazada mang hàng triệu sản phẩm chính hãng từ Gmarket Korea, TMall (gian hàng chính hãng của Taobao) và hàng loạt thương hiệu từ châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản… độc quyền chỉ có trên nền tảng. Người dùng sẽ nhận được hàng trong vòng 7 ngày, hoàn toàn freeship và thoải mái đổi trả trong vòng 30 ngày. Đây được xem là một bước tiến trong xu hướng "toàn cầu hóa tiêu dùng", khi khoảng cách giữa người mua Việt và thương hiệu quốc tế đang được rút ngắn thông qua thương mại điện tử. Đặc biệt, trong dịp 12.12 năm nay, các sản phẩm thương hiệu quốc tế sẽ tiếp tục giảm sâu, nổi bật là chương trình giảm giá lên đến 90% và đồng giá 12 ngàn mỗi ngày, giảm giá đến 25% cho người mua TMall lần đầu.

Người dùng còn có thể áp dụng Xu để giảm thêm trên mọi đơn hàng, tối ưu hóa việc mua sắm với chi phí hợp lý nhất mùa lễ hội. Tham gia game “Đua Xu” để nhận xu gấp 10 lần so với ngày thường.

Lazada cũng đẩy mạnh hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung. Theo đó, Lazada đầu tư 100 triệu USD cho tiếp thị liên kết trên toàn Đông Nam Á, đặc biệt tăng mức hoa hồng cho các kỳ mega sale như 6.6, 9.9, 11.11, 12.12. Lazada cũng mở rộng hợp tác với YouTube Shopping và nâng mức hoa hồng cạnh tranh trong kì siêu sale 12.12, tạo điều kiện cho người dùng khám phá các sản phẩm và ưu đãi từ các nhà sáng tạo nội dung yêu thích của họ.

“Lễ hội mua sắm 12.12 năm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình không ngừng nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng của Lazada. Với các cải tiến toàn diện, đa dạng nguồn hàng hóa chính hãng chất lượng và ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng một mùa mua sắm cuối năm thật trọn vẹn, tiện lợi và đáng tin cậy hơn.” Đại diện Lazada Việt Nam chia sẻ.