BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu

BYD ATTO 2. Ảnh: BYD Việt Nam

Tư duy thiết kế thực dụng tối ưu hóa không gian trải nghiệm

BYD phát triển ATTO 2 với mục tiêu chinh phục trực diện nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị, những người luôn ưu tiên sự gọn gàng và phong thái hiện đại trong di chuyển hằng ngày.

Về ngoại thất, mẫu xe sở hữu các đường nét thiết kế liền mạch, tạo nên diện mạo năng động nhưng không quá phô trương, giúp xe dễ dàng hòa nhập vào không gian thành thị đông đúc. Kích thước nhỏ gọn bên ngoài giúp người lái xoay sở linh hoạt qua những con phố chật hẹp, song điều bất ngờ lại nằm ở cách các kỹ sư tối ưu hóa không gian bên trong.

Nội thất của BYD ATTO 2. Ảnh: BYD Việt Nam

Khoang nội thất BYD ATTO 2 mang lại cảm giác rộng rãi và tiện dụng vượt xa hình dung về một mẫu xe cỡ nhỏ. Sự thoáng đãng này đến từ việc loại bỏ các chi tiết cơ khí cồng kềnh của xe động cơ đốt trong truyền thống, nhường chỗ cho không gian sinh hoạt của con người.

Điểm nhấn công nghệ tập trung hoàn toàn vào màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch. Thiết bị này sở hữu khả năng xoay linh hoạt, đặt tại vị trí dễ thao tác nhất nhằm phục vụ tối đa nhu cầu giải trí và điều khiển đa nhiệm. Việc tích hợp hầu hết các chức năng vào màn hình giúp cụm điều khiển trở nên tối giản, kết hợp cùng nhiều chi tiết hoàn thiện tinh tế tạo nên một khoang lái mang đậm hơi thở tương lai.

Cách bố trí này phản ánh tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (user-centric). Thay vì bo choáng người lái bằng hàng tá nút bấm vật lý, BYD chọn cách số hóa trải nghiệm. Điều này đặc biệt phù hợp với thế hệ khách hàng Gen Z hoặc Millennials, những người đã quá quen thuộc với các thiết bị thông minh. Chiếc xe giờ đây đóng vai trò như một món đồ công nghệ di động khổng lồ, nơi chủ nhân có thể tận hưởng sự tiện nghi và kết nối liên tục trên mọi hành trình.

Hiệu suất vận hành trên nền tảng công nghệ an toàn cốt lõi

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và tiện nghi, giá trị thực tế của BYD ATTO 2 nằm ở khả năng vận hành vượt trội so với tầm giá. Mẫu xe trang bị động cơ điện có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,3 giây. Con số này cho thấy sự linh hoạt đáng nể, giúp người lái dễ dàng thực hiện các pha vượt xe dứt khoát hay thoát khỏi đám đông nhanh chóng tại các ngã tư.

Sức mạnh của động cơ điện luôn có ưu thế về độ trễ thấp và mô-men xoắn tức thời, mang lại cảm giác lái phấn khích hơn hẳn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc thường gặp tình trạng "ì" khi tăng tốc.

Nền tảng cho sự vận hành ổn định này đến từ công nghệ pin Blade độc quyền của BYD. Loại pin này nổi tiếng toàn cầu về độ an toàn cháy nổ và hiệu quả vận hành bền bỉ. Việc trang bị dòng pin cao cấp nhất ngay cả trên mẫu xe "em út" như ATTO 2 khẳng định cam kết của hãng về chất lượng an toàn, không phân biệt phân khúc sản phẩm.

Với mức giá bán công bố 669.000.000 VNĐ, ATTO 2 tạo ra áp lực cạnh tranh lớn lên các đối thủ xe xăng truyền thống. Khách hàng không chỉ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu vận hành hằng ngày, họ còn sở hữu một nền tảng công nghệ pin tiên tiến nhất ngành công nghiệp ô tô hiện nay.

Ngoài ra, Chương trình “Rinh xe xịn – Đón Noel” của BYD tạo sức hút mạnh cho mẫu xe này nhờ gói ưu đãi có giá trị sử dụng cao, hỗ trợ trực tiếp nhu cầu vận hành xe điện trong đô thị. Khách hàng sẽ được nhận BYD APP trị giá 14.904.000 VNĐ cùng hai voucher sạc miễn phí trị giá 10.000.000 VNĐ, giúp giảm đáng kể chi phí năng lượng trong giai đoạn đầu sở hữu xe. Gói quà tặng tiếp tục tăng giá trị với một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8.000.000 VNĐ và bộ thảm sàn chính hãng trị giá 690.000 VNĐ.

Điểm đáng chú ý nằm ở bộ sạc treo tường 7kW kèm thiết bị sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L, tổng trị giá 31.500.000 VNĐ bao gồm phí lắp đặt, giúp người dùng có đủ công cụ sạc tại nhà và linh hoạt sử dụng điện từ xe trong nhiều tình huống.

Tổng hòa các yếu tố từ thiết kế, công nghệ đến chính sách giá, BYD ATTO 2 thực sự trở thành lựa chọn sáng giá cho những ai muốn sở hữu một chiếc xe điện nhỏ gọn, linh hoạt nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để đồng hành trong cuộc sống đô thị hiện đại.