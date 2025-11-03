Xe và phương tiện
BYD Việt Nam triển khai ưu đãi đặc biệt 'Siêu khuyến mãi - Quà liền tay'

Ngọc Hà

Ngọc Hà

17:27 | 03/11/2025
Chương trình ưu đãi đặc biệt “Siêu khuyến mãi - Quà liền tay”, áp dụng từ nay đến hết ngày 30/11/2025 trên toàn hệ thống đại lý BYD Việt Nam.
Trong thời gian diễn ra chương trình, từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2025, khách hàng mua một trong các mẫu xe năng lượng mới BYD ATTO 2, BYD ATTO 3, BYD SEAL 5, BYD M6, BYD SEALION 6, BYD SEAL, BYD HAN, BYD SEALION 8 sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn, từ tiền mặt đến quà tặng trang bị đặc biệt dành cho xe.

Bên cạnh những ưu đãi từ BYD Việt Nam, khách hàng khi mua tất cả dòng xe được BYD Việt Nam phân phối sẽ nhận được ưu đãi vay đến 90% (JACCS) hoặc 85% (VPBank), lãi suất vay chỉ từ 7,65%/năm. Đặc biệt, các dòng xe BYD ATTO 2, BYD ATTO 3, BYD M6 và BYD SEAL còn được áp dụng thêm chính sách hợp tác giữa BYD và Grab/ Be, nâng thời gian bảo hành pin lên mức 500.000 km.

Những chính sách hấp dẫn trong tháng 11 sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu xe năng lượng mới dễ dàng hơn, đồng thời có được những trải nghiệm đầy thú vị cùng gia đình, bạn bè vào dịp cuối năm.

Với loạt mẫu xe trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, BYD tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong công nghệ xe điện và hybrid, mang đến cho người dùng Việt Nam những lựa chọn hiện đại, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Chi tiết chương trình:

STT

DÒNG XE

Chương trình ưu đãi

1

BYD SEALION 6 Dynamic
  • 50% phí trước bạ (trị giá 41.950.000 VNĐ).
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 camera hành trình chính hãng BYD (trị giá 1.756,700 VNĐ).
  • 01 thẻ nhớ 8GB BYD (trị giá 245.300 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

2

BYD SEALION 6 Premium
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

3

BYD SEAL Advanced

(MY 2024)
  • Tiền mặt tối đa 20.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 2.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

4

BYD SEAL Performance

(MY 2024)
  • Tiền mặt tối đa 30.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (Trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 16.500.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 2.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

5

BYD ATTO 3

Dynamic
  • Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 9.200.000 VNĐ).
  • 01 Ốp gầm bảo vệ Pin BYD (trị giá 4.592.160 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.100.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

6

BYD ATTO 2
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

7

BYD M6

(Xanh, Đen)
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 Gói Bảo Hành Pin 300,000 km (trị giá 9.800.000 VND).
  • 02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.500.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

8

BYD M6

(Trắng, Xám)
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.500.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

9

BYD SEAL 5
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 500.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

10

BYD HAN
  • 01 BYD APP (Trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

11

BYD SEALION 8
  • 01 BYD APP (Trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
Chuỗi hoạt động Customer Service Fest tại hệ thống đại lý tiêu chuẩn 4S của BYD trên toàn quốc

Bên cạnh chương trình dành cho khách hàng mới, BYD Việt Nam vẫn luôn duy trì kết nối với những khách hàng đang sở hữu xe năng lượng mới BYD, tiêu biểu là chuỗi hoạt động Customer Service Fest diễn ra tại hệ thống đại lý tiêu chuẩn 4S của BYD trên toàn quốc, đã thu hút gần 500 lượt khách tham dự.

Customer Service Fest là hoạt động mang tính chiến lược, kết hợp giữa chăm sóc hậu mãi chuyên sâu và trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng đến việc mang đến giá trị bền vững cho khách hàng đang sử dụng xe BYD cũng như cộng đồng người dùng xe thuộc các thương hiệu khác.

Xuyên suốt 2 tháng vừa qua, BYD Việt Nam đã mang đến cho khách hàng hàng loạt thông tin hữu ích như cách sử dụng xe điện hiệu quả, cách xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong quá trình vận hành xe, sự vượt trội của công nghệ DM-i Super Hybrid… Thông qua sự kiện, khách hàng hiểu rõ hơn về các công nghệ hiện đại được trang bị trên xe BYD, cách vận hành xe hiệu quả và an toàn. Đặc biệt, đây là cơ hội để chủ nhân có được hành trình trải nghiệm cùng xe BYD thêm thú vị và trọn vẹn.

