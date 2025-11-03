Loạt cải tiến lớn nhằm thúc đẩy triển khai AI an toàn và dễ mở rộng trên nhiều phân khúc, trong đó đáng chú ý là dòng thiết bị chuyển mạch trung tâm dữ liệu Cisco N9100, bộ chuyển mạch đầu tiên do đối tác NVIDIA phát triển, sử dụng chip Ethernet NVIDIA Spectrum-X. Với sản phẩm này, Cisco giới thiệu kiến trúc tham chiếu đạt chuẩn NVIDIA Cloud Partner cho các mô hình neocloud (tạm dịch: loại hình hạ tầng đám mây thế hệ mới, chuyên cung cấp GPU và tài nguyên tính toán hiệu năng cao cho các ứng dụng AI) và sovereign cloud (tạm dịch: đám mây chủ quyền).

Đối với các khách hàng doanh nghiệp, Cisco tăng cường nền tảng Secure AI Factory hợp tác cùng NVIDIA, thông qua việc tích hợp thêm các giải pháp mới về bảo mật và khả năng quan sát hệ thống, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ và giám sát trong quá trình triển khai AI. Và để mở đường cho kết nối thế hệ tiếp theo trong ngành viễn thông, Cisco, NVIDIA cùng các đối tác trong ngành đã ra mắt ngăn xếp mạng không dây tích hợp AI đầu tiên dành cho 6G. Đây là một hệ thống các lớp phần mềm và giao thức được thiết kế để tích hợp trí tuệ nhân tạo ngay từ đầu.

Tổng thể, những đổi mới này mang đến cho khách hàng thuộc các lĩnh vực neocloud, doanh nghiệp và viễn thông sự linh hoạt và khả năng tương thích cao, giúp họ xây dựng, quản lý và bảo mật hạ tầng AI quy mô lớn một cách hiệu quả.

Cisco và NVIDIA giới thiệu loạt giải pháp AI mới

“Chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất trong lịch sử. Hạ tầng để vận hành các ứng dụng AI thế hệ mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong tương lai đòi hỏi những kiến trúc hoàn toàn mới, được thiết kế nhằm vượt qua các giới hạn hiện nay về năng lượng, năng lực tính toán và hiệu năng mạng. Cisco và NVIDIA đang cùng nhau dẫn đầu trong việc định hình các công nghệ sẽ vận hành các trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI, bao gồm nhiều mô hình khác nhau – từ các nền tảng neocloud mới nổi, các nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu, đến các doanh nghiệp và hơn thế nữa.” Ông Jeetu Patel, Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản phẩm Cisco, chia sẻ.

Đại diện NVIDIA, ông Gilad Shainer, Phó Chủ tịch Cấp cao lĩnh vực Mạng & Kết nối cho biết: “NVIDIA Spectrum-X Ethernet mang lại hiệu suất mạng tăng tốc cho hạ tầng Ethernet. Nhờ sử dụng Kiến trúc Tham chiếu Đám mây của Cisco (Cisco Cloud Reference Architectures) và các nguyên tắc thiết kế của NVIDIA Cloud Partner, khách hàng có thể lựa chọn triển khai Spectrum-X Ethernet bằng các dòng thiết bị chuyển mạch Cisco N9100 hoặc Cisco Silicon One mới nhất để xây dựng mạng AI mở, hiệu suất cao.”

Cụ thể, các mạng Ethernet ở cả phía back-end và front-end cần đủ linh hoạt để bắt kịp tốc độ đổi mới nhanh chóng của AI, dễ dàng tích hợp với hạ tầng hiện có, đồng thời đơn giản trong triển khai và quản lý.

Dự kiến các doanh nghiệp có thể đặt hàng trước vào cuối năm nay, trong đó dòng switch Cisco N9100 cung cấp tùy chọn hệ điều hành Cisco NX-OS hoặc SONiC, giúp nâng tầm Ethernet cho các mạng AI và mang lại sự linh hoạt cao hơn trong cách mà khách hàng neocloud và đám mây chủ quyền xây dựng hạ tầng AI của họ. Với N9100 làm nền tảng, Cisco sẽ cung cấp kiến trúc tham chiếu đạt chuẩn đối tác đám mây của NVIDIA. Danh mục giải pháp chuyển mạch trung tâm dữ liệu Cisco Nexus mang đến một mô hình vận hành hợp nhất thông qua Cisco Nexus Dashboard, hỗ trợ đồng thời các nền tảng phần cứng như Silicon One, Cloud-scale ASICs, và nay là các switch sử dụng chip Ethernet Spectrum-X.

Đối với các khách hàng thuộc nhóm neocloud và đám mây chủ quyền, Kiến trúc tham chiếu đám mây của Cisco được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thiết kế của kiến trúc tham chiếu đối tác đám mây của NVIDIA, đồng thời tận dụng các giải pháp phần cứng mạnh mẽ như Cisco Silicon One và Cloud-scale ASICs. Kiến trúc tham chiếu này cũng sẽ bao gồm các thành phần mới được giới thiệu gần đây như Cisco 8223 (dựa trên chip Silicon One P200 để mở rộng quy mô mạng), NVIDIA BlueField-4 DPU, và NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, những phần cứng tiên tiến hỗ trợ hiệu suất cao cho hạ tầng AI.

Bên cạnh đó, Cisco Secure AI Factory cũng hợp tác cùng NVIDIA để cung cấp cho các doanh nghiệp một kiến trúc hạ tầng AI toàn diện, đặt bảo mật và khả năng quan sát hệ thống lên hàng đầu mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Dựa trên nền tảng là Cisco AI PODs và các thiết bị chuyển mạch Nexus sử dụng chip Cisco Silicon One, Cisco hiện đang ra mắt những tính năng và năng lực mới trong các lĩnh vực sau:

Trong khi đó, Cisco AI Defense cũng đã được tích hợp với NVIDIA NeMo Guardrails để mang đến khả năng bảo mật mạnh mẽ cho các ứng dụng AI. Cisco AI Defense có thể được đặt hàng để triển khai tại chỗ (on‑premises), giúp các nhóm bảo mật và AI bảo vệ mô hình cũng như ứng dụng AI, đồng thời hạn chế dữ liệu nhạy cảm rời khỏi trung tâm dữ liệu của tổ chức. Bên cạnh đó, Splunk Observability Cloud hỗ trợ các nhóm giám sát hiệu năng, chất lượng, bảo mật và chi phí của toàn bộ hệ thống ứng dụng AI, bao gồm khả năng cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng hạ tầng AI với Cisco AI PODs. Splunk Enterprise Security còn mở rộng khả năng quan sát này để bảo vệ toàn diện các khối lượng công việc AI.

Về cơ sở hạ tầng AI cốt lõi, Cisco Isovalent hiện đã được xác nhận tương thích với các tác vụ suy luận (inference) trên AI PODs, giúp triển khai mạng Kubernetes với hiệu năng cao và đạt chuẩn doanh nghiệp. Ngoài ra, Cisco Nexus Hyperfabric AI cũng đã bổ sung tùy chọn switch Cisco G200 Silicon One thế hệ mới, được quản lý qua đám mây và hỗ trợ Ethernet mật độ cao 800G, hiện đã có thể đặt hàng trong AI PODs.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn máy chủ rack Cisco UCS 880A M8 tích hợp NVIDIA HGX B300 hoặc dòng Cisco UCS X‑Series với GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Những giải pháp này mang lại khả năng hỗ trợ GPU hiệu năng cao, đáp ứng nhiều loại khối lượng công việc AI khác nhau, từ tinh chỉnh mô hình Generative AI cho đến suy luận và các ứng dụng chuyên sâu khác.

Và để mở rộng hệ sinh thái, phần mềm NVIDIA Run:ai nay đã được phân phối qua Cisco và hệ thống đối tác, cung cấp khả năng điều phối khối lượng công việc AI và quản lý GPU thông minh. Cụ thể, Nutanix Kubernetes Platform (NKP) trở thành nền tảng Kubernetes được hỗ trợ chính thức, trong khi Nutanix Unified Storage (NUS) cũng được công nhận là giải pháp lưu trữ tương thích, với Nutanix Enterprise AI (NAI) đóng vai trò thành phần phần mềm tương thích, giúp đơn giản hóa việc xây dựng và vận hành các dịch vụ suy luận dạng container.

Để sẵn sàng cho khối Chính phủ, Cisco cùng NVIDIA và đồng bộ với nền tảng NVIDIA AI Factory for Government (Giải pháp xây dựng hạ tầng AI cho khối Chính phủ) đã ra mắt một thiết kế tham chiếu toàn tầng, bao trùm toàn bộ quy trình triển khai dành cho các khối lượng công việc AI triển khai trong môi trường có quy định và tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.

Có thể nói, khi AI mở rộng từ smartphone sang các thiết bị kết nối thông minh như kính thực tế tăng cường (AR), ô tô kết nối thông minh và robot… các mạng không dây đối mặt với áp lực ngày càng lớn để đáp ứng hàng tỷ kết nối với quy mô và hiệu suất chưa từng có. Để giải bài toán này, Cisco, NVIDIA đã cùng các đối tác viễn thông kịp thời phát triển ngăn xếp AI-RAN đầu tiên tại Mỹ dành cho mạng di động, tích hợp khả năng cảm biến và truyền thông, với nhiều ứng dụng tiền-6G (pre-6G) được giới thiệu tại hội nghị GTC tại Washington, D.C vừa qua. Giải pháp này cho phép nhà mạng đưa AI vào hạ tầng di động, bắt đầu từ các dịch vụ 5G nâng cao, đồng thời đặt nền tảng cho kỷ nguyên 6G. Ngăn xếp này kết hợp phần mềm lõi 5G và chức năng xử lý dữ liệu người dùng (user plane) của Cisco với nền tảng NVIDIA AI Aerial, tạo nên hạ tầng gốc cho AI vật lý và cảm biến tích hợp, đạt hiệu suất và bảo mật vượt trội.

Sự hợp tác toàn diện giữa Cisco và NVIDIA sẽ tiếp tục tăng tốc, dựa trên tầm nhìn chung về một tương lai vận hành bởi AI có khả năng mở rộng, có thể giám sát vận hành, và đảm bảo an toàn. Những tiến bộ được công bố hôm nay là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Cisco trong việc đổi mới, điều này sẽ thúc đẩy nhanh việc áp dụng AI trên mọi lĩnh vực từ kinh doanh, viễn thông đến neocloud