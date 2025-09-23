Cisco thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G tại Việt Nam

Giải pháp RON của Cisco trao quyền cho doanh nghiệp và nhà mạng khai thác tối đa tiềm năng của AI, đồng thời thúc đẩy khả năng kết nối nhanh hơn, ổn định hơn trong kỷ nguyên AI. Theo đó, cơ sở này sẽ đóng vai trò kiểm thử, đánh giá các giải pháp 5G RON theo nhu cầu riêng biệt, đồng thời cung cấp đào tạo thực hành công nghệ cho khách hàng. Sáng kiến này góp phần hỗ trợ Chính phủ triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025–2030, trong đó phủ sóng 5G toàn quốc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo với AI là những trụ cột then chốt.

Chia sẻ về Phòng thí nghiệm 5G RON, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: “Phòng thí nghiệm 5G RON là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng năng lực 5G tại Việt Nam, thông qua phát triển và kiểm chứng các mô hình ứng dụng thực tiễn. Phòng thí nghiệm chuyên biệt này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho nhà mạng và doanh nghiệp bằng cách mang đến một môi trường hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và mở rộng các ứng dụng sáng tạo của 5G RON. Giải pháp này giúp các doanh nghiệp Việt Nam khai thác hiệu quả sức mạnh của AI và các công nghệ mới, thông qua hạ tầng bảo mật, sẵn sàng cho tương lai.”

Phòng thí nghiệm mạng quang định tuyến (RON) của Cisco

Công nghệ 5G kết hợp với kiến trúc RON của Cisco đang mở ra những đột phá trong lĩnh vực băng thông rộng, IoT, nhà máy thông minh và các ứng dụng AI, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hiệu quả trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu tư lớn, hệ thống tích hợp phức tạp và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Phòng thí nghiệm này giúp giải quyết các thách thức hiện tại bằng cách tạo ra một môi trường thử nghiệm dành cho các nhà mạng và doanh nghiệp. Tại đây, họ có thể kiểm chứng tốc độ, khả năng mở rộng và giá trị kinh doanh từ kiến trúc 5G RON, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị.

Công nghệ RON của Cisco tích hợp lớp IP và quang vào một hạ tầng hợp nhất, tinh gọn, nhằm hỗ trợ triển khai mạng 5G nhanh hơn, dễ mở rộng và tối ưu chi phí. Ngoài ra, giải pháp này còn mang đến một mạng lưới duy nhất, tự động hóa và sẵn sàng cho AI, giúp đơn giản hóa vận hành và đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Với khả năng nâng cấp băng thông lên đến 400G, thậm chí 1.2T, kiến trúc này giúp tăng cường mạnh mẽ khả năng kết nối mạng, đẩy nhanh tiến độ triển khai 5G, rút ngắn đáng kể thời gian kiểm thử và tạo nền tảng cho việc ứng dụng AI quy mô lớn tại Việt Nam.

Việc xây dựng phòng thí nghiệm 5G RON sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, tạo điều kiện cho việc ứng dụng AI và triển khai kết nối thế hệ mới cho các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Cụ thể, đối với nhà mạng, công nghệ RON của Cisco giúp các nhà mạng xây dựng hệ thống 5G linh hoạt, có khả năng mở rộng và tối ưu chi phí, đồng thời sẵn sàng cung cấp dịch vụ ứng dụng AI, phân tích dữ liệu nâng cao và khai thác thêm nguồn doanh thu mới. Đối với doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh được hưởng lợi từ việc triển khai mạng 5G nhanh chóng, quản lý mạng đơn giản hơn, cùng khả năng kiểm thử và đưa vào vận hành nhanh các sáng kiến ứng dụng AI trong các lĩnh vực như sản xuất, y tế và đô thị thông minh. Đối với người dân, các dịch vụ số được nâng cấp, kết nối mạng ổn định hơn và khả năng tiếp cận công nghệ số rộng rãi hơn đang giúp người dân Việt Nam tham gia tích cực vào nền kinh tế số và hưởng lợi từ những tiến bộ vượt bậc của AI và 5G.

Bên cạnh đó, Phòng thí nghiệm 5G RON còn là trung tâm đào tạo kỹ năng, trang bị cho các kỹ sư mạng Việt Nam kiến thức về những công nghệ tiên tiến như RON, định tuyến phân đoạn (Segment Routing), ACI và tự động hóa. Qua đó, nhiều khách hàng đã và đang tận dụng phòng lab này để kiểm thử khả năng tương tác, xác thực các ứng dụng AI và tăng tốc quá trình hiện đại hóa mạng lưới.