Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

Đào Công

14:05 | 29/11/2025
Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang Đức buộc phải tổ chức lại cuộc đấu giá phổ tần 5G năm 2019 sau phán quyết của tòa hành chính, đẩy ba nhà mạng lớn Deutsche Telekom, Vodafone và Telefónica vào "thế khó" về quyền sử dụng phổ tần đã chi hàng tỷ euro để sở hữu.

Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang (BNetzA) cho biết Tòa hành chính liên bang Đức vừa bác đơn kháng cáo của BNetzA liên quan đến cuộc đấu giá phổ tần 5G năm 2019. Phán quyết có hiệu lực pháp luật từ ngày 20/11/2025, buộc BNetzA phải tổ chức lại toàn bộ quy trình đấu giá băng tần 5G cho các nhà mạng đã trúng đấu giá năm 2019.

Ông Klaus Müller, chủ tịch BNetzA, khẳng định sẽ khởi động lại quy trình cấp phát tần số 5G ngay sau phán quyết của tòa hành chính để tạo thuận lợi về mặt pháp lý sở hữu băng tần và đảm bảo kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp viễn thông tại Đức. Ông nhấn mạnh việc mở rộng mạng di động tại Đức sẽ tiếp tục diễn ra, trong khi quyết định sở hữu tần số 5G của các nhà mạng vẫn giữ nguyên hiệu lực cho đến khi BNetzA có sửa đổi hoặc thu hồi chính thức.

Tòa hành chính Cologne tuyên bố cuộc đấu giá năm 2019 trái luật vào tháng 8/2024. Theo phán quyết, Bộ Giao thông vận tải và hạ tầng số Đức đã can thiệp vào quyết định của BNetzA trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu giá. Tòa nhận định lãnh đạo BNetzA lúc đó đã để Bộ Giao thông vận tải và hạ tầng số chi phối các quyết định quan trọng, vi phạm quy định về tính trung lập của cơ quan quản lý nhà nước theo luật châu Âu.

Phán quyết cũng chỉ ra những thiếu sót trong quá trình cân nhắc do có sự định hướng trước từ bên ngoài. Tòa hành chính liên bang vừa bác đơn phúc thẩm của BNetzA, khiến các phán quyết của tòa Cologne chính thức có hiệu lực.

BNetzA sẽ xem xét lại các quy tắc phân bổ tần số trong hai băng tần 2 GHz và 3,6 GHz. Cơ quan cam kết tiến hành quy trình mới một cách khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử. Sau khi nghiên cứu văn bản giải trình chi tiết từ tòa hành chính liên bang, BNetzA sẽ bắt đầu lại các thủ tục cần thiết để đấu giá lại băng tần 5G này.

Phán quyết này khẳng định quyền tự chủ của BNetzA trước sức ép từ chính quyền. Trong khi chờ cuộc đấu giá mới, Deutsche Telekom, Vodafone và Telefónica vẫn giữ quyền sử dụng phổ tần trúng thầu năm 2019, việc phải đấu giá lại khiến ba nhà mạng "cân nhắc" quyết định rót vốn triển khai và nâng cấp hạ tầng 5G tại Đức.

Cuộc đấu giá phổ tần 5G năm 2019 đã đem về cho ngân khố Đức hơn 6,5 tỷ euro. Việc phải tổ chức lại gây tốn kém chi phí hành chính và có thể làm thay đổi cục diện thị trường viễn thông tại nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Viện Fraunhofer IOF và Airbus chế tạo máy quang phổ siêu nhỏ gắn trên vệ tinh, phân tích sức khỏe cây trồng và độ dinh ...
Việt Nam đứng trong số ít quốc gia trên thế giới hoàn thành việc đấu giá các băng tần quan trọng cho mạng 5G, khi ...
Theo Cục Tần số vô tuyến điện, đấu giá là bước đột phá trong quản lý tần số, chuyển từ hoạt động quản lý kỹ ...

