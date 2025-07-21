Đấu giá lại 2 khối băng tần 700MHz cho 5G: Viettel vắng mặt, ai thắng?

Theo Quyết định số 1866/QĐ-BKHCN vừa được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành ngày 21/7/2025, cuộc đấu giá lần này có một điều đặc biệt: Viettel sẽ không tham gia. Theo phương án đấu giá lại hai khối băng tần B1-B1' (703-713 MHz và 758-768 MHz) và khối B3-B3' (723-733 MHz và 778-788 MHz), nhà mạng Viettel đã sở hữu khối băng tần B2-B2' từ cuộc đấu giá trước đây, cho nên, họ không được tham gia đấu giá lại hai khối băng tần B1-B1' và B3-B3' nữa.

Ảnh minh họa

Hai khối băng tần được đấu giá lần này gồm khối B1-B1' (703-713 MHz và 758-768 MHz) và khối B3-B3' (723-733 MHz và 778-788 MHz). Mỗi khối có giá khởi điểm 1.995.613.000.000 đồng, tổng cộng gần 4 nghìn tỷ đồng cho cả hai khối với thời hạn sử dụng 15 năm.

Xem thêm: Viettel nắm lợi thế trong cuộc đua 5G Việt Nam

Sự vắng mặt của Viettel tạo ra một bức tranh cạnh tranh hoàn toàn mới trong ngành viễn thông Việt Nam. VinaPhone và MobiFone, hai nhà mạng từ lâu phải cạnh tranh với "ông lớn" Viettel, giờ đây có cơ hội thực sự để mở rộng thị phần 5G của mình.

Bước giá cho mỗi lần đấu thầu được ấn định ở mức 20 tỷ đồng, trong khi tiền đặt cọc là 100 tỷ đồng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của băng tần 700 MHz trong chiến lược phát triển 5G quốc gia.

Doanh nghiệp nào trúng đấu giá sẽ phải thực hiện những cam kết triển khai mạng rất cụ thể.

Đối với những doanh nghiệp chưa có giấy phép kinh doanh viễn thông di động, họ phải triển khai tối thiểu 5.500 trạm phát sóng trong vòng 2 năm và phủ sóng ít nhất 50% số xã trên toàn quốc. Con số này tương đương với việc xây dựng hơn 7 trạm mỗi ngày trong suốt 2 năm liên tục.

Những doanh nghiệp đã có sẵn hạ tầng viễn thông cũng không được "ngồi chơi". Họ cần triển khai mới tối thiểu 2.000 trạm phát sóng, trong đó 650 trạm phải phục vụ các khu vực biển đảo, những khu vực khó tiếp cận và chi phí đầu tư cao.

Đặc biệt, các nhà mạng trúng đấu giá phải cam kết phủ sóng 100% các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch của Chính phủ. Điều này đảm bảo người dân có thể sử dụng 5G ngay cả khi di chuyển trên những tuyến đường này.

Một khía cạnh kỹ thuật mà các nhà mạng cần cân nhắc là vấn đề nhiễu sóng từ Campuchia. Theo kế hoạch đấu giá lại cho biết, đài truyền hình Bayon tại tỉnh Svay Rieng của Campuchia đang phát sóng trên tần số 702-710 MHz, trùng một phần với băng tần đường lên của khối B1-B1'. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tương đối nhỏ, chỉ gây nhiễu khoảng 2-8% lượng tài nguyên mạng ở các tỉnh biên giới phía Nam. Campuchia đã cam kết tắt sóng truyền hình tương tự vào cuối năm 2025 và chuyển băng tần 700 MHz cho các nhà mạng di động. Điều này có nghĩa vấn đề nhiễu sẽ được giải quyết hoàn toàn trong tương lai gần.

Băng tần 700 MHz có đặc tính lan truyền rất tốt, giúp tín hiệu đi xa hơn và xuyên qua các vật cản hiệu quả hơn so với các băng tần cao hơn. Nhiều chuyên gia viễn thông nhận định rằng băng tần 700 MHz đặc biệt hiệu quả trong việc phủ sóng nông thôn và vùng sâu vùng xa với chi phí thấp hơn các băng tần khác.

Sự cạnh tranh sẽ thúc đẩy các nhà mạng đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghệ và dịch vụ. Người tiêu dùng cùng sẽ được hưởng lợi từ chất lượng mạng tốt hơn, dịch vụ đa dạng hơn và có thể cả giá cước cạnh tranh hơn.

Áp lực tài chính lớn của các nhà mạng từ việc đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, Nhà nước đã thiết kế cơ chế thanh toán khá linh hoạt. Trong 3 tháng đầu sau khi được phê duyệt kết quả, doanh nghiệp trúng đấu giá chỉ cần nộp tối thiểu 50% số tiền trúng đấu giá. 30 tháng tiếp theo, họ nộp thêm tối thiểu 50% số tiền còn lại cộng lãi suất. Cuối cùng, trong vòng 60 tháng (5 năm), họ phải hoàn tất toàn bộ khoản thanh toán.

Cơ chế này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác có thể tham gia và giúp doanh nghiệp có thời gian huy động vốn và từ từ triển khai mạng để tạo doanh thu bù đắp chi phí đầu tư. Điều này đặc biệt quan trọng với những doanh nghiệp mới vào ngành hoặc có quy mô tài chính hạn chế.

Xem thêm: Malaysia triển khai hạ tầng 5G trong tòa nhà

Nhà nước muốn tránh tình trạng một vài nhà mạng lớn nắm giữ hết những băng tần tốt nhất. Chính sách mới tạo ra sự cân bằng, giúp thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh.

Người dùng sẽ có thêm nhiều nhà mạng để lựa chọn khi sử dụng dịch vụ 5G. Khi các nhà mạng phải cạnh tranh với nhau, họ sẽ cố gắng làm mới dịch vụ, nâng cao chất lượng mạng và có thể giảm giá cước để thu hút khách hàng.

Cuộc đấu giá cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng 5G. Với những cam kết triển khai mạng nghiêm ngặt và cơ chế thanh toán hợp lý, Nhà nước vừa đảm bảo thu được nguồn thu lớn vừa đảm bảo người dân được tiếp cận công nghệ 5G chất lượng cao trong thời gian sớm nhất.

Việc ai thắng trong cuộc đấu giá này cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển 5G của nhà mạng và chiến lược phát triển 5G quốc gia. Kết quả đấu giá sẽ quyết định cục diện thị trường 5G Việt Nam trong nhiều năm tới.