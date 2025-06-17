Thu 14.000 tỷ đồng nhờ đấu giá tần số 5G

Chuyển động số
10:23 | 17/06/2025
Theo Cục Tần số vô tuyến điện, đấu giá là bước đột phá trong quản lý tần số, chuyển từ hoạt động quản lý kỹ thuật thuần túy sang kinh tế - kỹ thuật.
Sau 15 năm ban hành Luật Tần số vô tuyến điện, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng các băng tần quan trọng cho mạng 5G, thu về hơn 14.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đây là bước đột phá trong quản lý tài nguyên tần số, loại tài nguyên vô hình, hữu hạn và quý hiếm.

Thông tin trên được nêu tại Đại hội Đảng bộ lần thứ V của Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 13/6. Theo báo cáo, đấu giá thành công là kết quả tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài trong nhiều năm về việc cấp phép băng tần "quý hiếm".

Nhiệm kỳ qua, Cục đã làm rõ băng tần di động khi nào cấp thông qua đấu giá, khi nào thông qua thi tuyển; phương thức xác định giá trị băng tần, tiền và phương thức nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Việt Nam cũng đã thành công tắt sóng 2G vào ngày 15/10/2024.

Đại hội Đảng bộ lần thứ V của Cục Tần số vô tuyến điện, chiều 13/6. Ảnh: Cục Tần số

Trong giai đoạn 2020-2025, Cục chủ trì xây dựng, trình và được ban hành một luật, ba nghị định của Chính phủ, hai quyết định của Thủ tướng và nhiều thông tư quy hoạch băng tần. Những văn bản pháp lý trên đã tháo gỡ các điểm nghẽn, mở ra không gian mới cho lĩnh vực vô tuyến điện phát triển.

Một điểm nghẽn được tháo gỡ khác là cho phép sử dụng tần số khác quy hoạch để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới và sản xuất thiết bị vô tuyến điện phục vụ xuất khẩu. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất thiết bị vô tuyến mới.

Cục Tần số cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, để các trung tâm tần số khu vực thực hiện cấp nhiều loại giấy phép, chiếm 40% lượng giấy phép cấp ra hàng năm của Cục. Việc này rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức trong việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên tần số, góp phần giảm tải để Cục tập trung hơn vào các công việc quan trọng, vĩ mô.

Thời gian qua, Cục đã xây dựng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép và mức thu phí đối với hoạt động thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp. Đây là bước đi pháp lý quan trọng, mở đường cho việc cấp phép, ứng dụng và quản lý hiệu quả các công nghệ viễn thông tiên tiến tại Việt Nam.

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện. Ảnh: Cục Tần số

Nhiệm kỳ qua, Cục Tần số cấp phép cho 50.000 hệ thống thiết bị vô tuyến của 34.000 tổ chức, cá nhân, bình quân 25.000 giấy phép mỗi năm. Tổng số tiền thu từ cấp quyền và phí sử dụng tần số trong giai đoạn 2020-2025 là 12.689 tỷ đồng - gấp ba tổng số tiền thu được trong 30 năm trước đó cộng lại.

Tỷ lệ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến cũng tăng nhanh. Năm 2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực tần số đạt 85,4%, tỷ lệ thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 82,93%, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện đạt mức cao so với các bộ, ngành khác.

Giai đoạn 2025-2030, phổ tần số vô tuyến điện tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng số, kinh tế số và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quản lý tần số hiện nay không chỉ là kỹ thuật mà là kinh tế - công nghệ, đòi hỏi tư duy hiện đại, tối ưu, dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Cục Tần số xác định mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, phân bổ và sử dụng hiệu quả phổ tần, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển của ngành và của đất nước. Đại hội Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện lần thứ V đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 9 người. Cục trưởng Lê Văn Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

