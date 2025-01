Tắt 2G sẽ giải phóng băng tần công nghệ cũ

Toàn cảnh buổi tọa đàm “Tắt sóng 2G đưa người dân lên môi trường số" ngày 5/12/2023 tại Cục Tần số Vô tuyến điện.

Tại buổi tọa đàm “Tắt sóng 2G đưa người dân lên môi trường số” có sự tham dự của Ông Đoàn Quang Hoan, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam; Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông; Bà Vũ Thu Hiền, Trưởng phòng Quy hoạch Tần số, Cục Tần số Vô tuyến điện. Ngoài ra, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile và các chuyên gia đến từ Huawei, TruIDC cùng khoảng 50 phóng viên công nghệ đến từ các cơ quan Báo chí trên cả nước.

Việt Nam đã lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy thực hiện mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng đã phê duyệt. Trong đó, chương trình đặt mục tiêu phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh đến người dân Việt Nam.

Để chuẩn bị cho lộ trình tắt sóng 2G, một loạt chính sách đã được đưa ra. Theo đó, từ ngày 1/7/2021, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất” chính thức có hiệu lực bắt buộc các thiết bị đầu cuối thông tin di động sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên. Giấy phép tần số cấp cho các nhà mạng triển khai mạng 2G sẽ hết hạn vào tháng 9/2024. Bộ TT&TT sẽ quy hoạch lại, các băng tần 1800MHz, 1900MHz tới đây sẽ không phục vụ cho máy 2G Only.

Đây sẽ là cuộc cách mạng để thúc đẩy Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số… một cách nhanh chóng và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn. Khi 100% người dân sử dụng smartphone sẽ thúc đẩy những dịch vụ số phong phú hơn, dịch vụ dữ liệu được sử dụng nhiều hơn, nhà mạng có thêm doanh thu và cơ hội phát triển mới.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm ngày 5/12.

"Việc tắt sóng 2G không phải là sáng kiến của Việt Nam, chúng ta đang bước theo xu hướng của thế giới. Đây là một chủ trương đúng đắn của Bộ TT-TT". 3 mục tiêu cơ bản cho việc tắt sóng 2G bao gồm: - Đối với xã hội: Tắt sóng 2G giúp người dùng sẽ loại bỏ dịch vụ chất lượng thấp, do công nghệ 2G tiêu tốn nhiều điện năng và ảnh hưởng nhiều đến môi trường, không còn phù hợp với xu thế hiện nay là cắt giảm lượng cacbon theo COP 28 mà các nước trên thế giới đang nỗ lực hành động. - Đối với doanh nghiệp: Giảm bớt chi phí khai thác, góp phần xã hội phát triển công nghệ mới, công nghệ xanh. - Đối với Nhà nước: Tắt 2G sẽ giải phóng băng tần công nghệ cũ, sử dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả quan trọng, phù hợp với chuyển đổi số quốc gia. Hiện nay, các doanh nghiệp đã đồng hành rất tốt cùng Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng công nghệ 4G. Đồng thời, việc duy trì 2G tốn rất nhiều chi phí cho các doanh nghiệp, trong khi lượng người dùng đã giảm rất nhiều. Ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chia sẻ.

Cùng với chính sách trên, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho hay, công nghệ VoLTE là công nghệ cho phép gọi điện thoại với chất lượng cao trên nền tảng mạng 4G, mang lại những trải nghiệm mới cao cấp hơn cho khách hàng. Trong thời gian qua, Cục Viễn thông đã phối hợp với các doanh nghiệp di động, nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất/đại lý cung cấp điện thoại smartphone như Apple, Samsung, Oppo, Vivo, Nokia, Realme… thống nhất thực hiện: rà soát và phát hành phiên bản phần mềm hệ thống cho các điện thoại 4G còn mới và đủ khả năng để hỗ trợ, cập nhật bật tính năng VoLTE. Từ ngày 1/7/2021, các smartphone mới sản xuất sẽ tích hợp 4G, bật mặc định tính năng VoLTE.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, đến tháng 9/2024 sẽ tắt sóng 2G. Giấy phép tần số cấp cho các nhà mạng triển khai mạng 2G sẽ hết hạn vào tháng 9/2024. Bộ TT&TT sẽ quy hoạch lại, và các băng tần 1800MHz, 1900MHz tới đây sẽ không phục vụ cho máy 2G Only.

Hiện chu kỳ sử dụng của một thiết bị đầu cuối khoảng 3 năm. Kể từ năm 2020, Bộ TT&TT đã ra quy định cấm nhập khẩu máy 2G, các máy nhập vào thị trường Việt Nam hiện nay là theo đường tiểu ngạch. Như vậy, các máy 2G tại Việt Nam đang ở vào cuối của chu kỳ sử dụng, khi máy hỏng sẽ được người dùng thay thế.

Để bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các sở TT&TT triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật. Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT chủ động rà soát, và dựa theo tình hình thực tế để lên kế hoạch kiểm tra chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đơn lẻ trên địa bàn, đảm bảo không còn máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only lưu thông trên địa bàn. Các Sở TT&TT tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an... để kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only vi phạm quy định.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông.

Cục Viễn thông Công ích, Bộ TT-TT sẽ tài trợ 400.000 máy điện thoại để hỗ trợ đối tượng thuộc diện ưu tiên như vùng sâu xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc chuyển đổi sang công nghệ mới.

Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, các nhà mạng cũng cần có những thống kê từ các quận, huyện ở mọi khu vực trên cả nước, từ đó có các phương án hỗ trợ người sử dụng ở một số vùng khó khăn chuyển sang công nghệ mới.

"Bộ TT-TT phối hợp cùng chính quyền địa phương, huy động nguồn hỗ trợ từ việc xã hội hoá để giúp đỡ người dân thuộc diện trong chính sách có thể chuyển đổi sang 4G một cách đồng bộ", ông Nguyễn Phong Nhã chia sẻ.

Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo trong quá trình chuyển đổi đối với các đối tượng được hỗ trợ cũng rất quan trọng. Điều này giúp họ làm quen với công nghệ mới, giảm thiểu mất cước sử dụng dịch vụ không mong muốn, phát hiện và tránh vào các ứng dụng giả mạo.

Để chuẩn bị cho lộ trình các nhà mạng viễn thông di động hiện đang xây dựng các chính sách hỗ trợ người dùng khi dừng sóng 2G, tập trung vào 2 hỗ trợ chính là hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước sử dụng để khách hàng chủ động chuyển đổi sang sử dụng smartphone.

Hiện một số nhà mạng lớn đã tiến hành tắt sóng 2G và 3G ở những khu vực có nhu cầu dịch vụ này thấp. Bên cạnh đó, các nhà mạng cũng đã chuẩn bị các dòng điện thoại “cục gạch” 4G giá rẻ chỉ khoảng gần 300.000 đồng chỉ để dùng cho dịch vụ thoại và nhắn tin để phục vụ cho một lớp khách hàng nhỏ có chỉ có nhu cầu này.

Không chỉ có các nhà mạng mà, một số địa phương cũng xin được đề xuất tắt sóng 2G. Sau thời gian thí điểm tắt sóng 2G tại một số địa bàn, Lạng Sơn dự kiến sớm tắt sóng 2G toàn bộ thành phố, thị trấn, góp phần đẩy nhanh việc phổ cập smartphone.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi tổ chức buổi tọa đàm này để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp viễn thông về lộ trình tắt sóng 2G. Để người dân chủ động chuyển đổi thiết bị và không gây ảnh hưởng đến thông tin liên lạc khi tắt sóng 2G, thì hoạt động truyền thông rất quan trọng. Các doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý cần chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân. Và hôm nay CLB Nhà báo ICT bắt đầu đồng hành cùng chính phủ và doanh nghiệp để thúc đẩy câu chuyện đó”.