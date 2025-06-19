Nhà mạng MobiFone vượt xa Viettel Telecom và VinaPhone trên bảng xếp hạng Fortune

Ngày 17/6, tạp chí Fortune công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu. Năm nay, Việt Nam có 76 đại diện góp mặt. Điều đáng chú ý là trong lĩnh vực viễn thông, nhà mạng MobiFone đứng thứ ba về thị phần (18,5%) tại Việt Nam lại có mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí 271, trong khi hai tên tuổi lớn Viettel Telecom và VinaPhone không có tên trong bảng xếp hạng này.

Fortune 500 Đông Nam Á năm 2025, MobiFone xếp hạng thứ 271 lĩnh vực viễn thông. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo của Fortune, MobiFone đạt doanh thu hơn 965,6 triệu USD trong năm tài chính gần nhất kết thúc vào cuối năm 2024. Mức doanh thu này giúp MobiFone lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Đông Nam Á năm 2025. Trong khi đó, dù có thị phần lớn hơn, Viettel Telecom (56,6%) và VinaPhone (22,8%) hoàn toàn "vắng bóng" trong danh sách.

Điều này khiến giới chuyên gia và người tiêu dùng đặt câu hỏi: Vì sao nhà mạng có thị phần nhỏ hơn lại lọt bảng xếp hạng này? Theo tiêu chí của Fortune, chỉ các công ty công khai báo cáo tài chính và có dữ liệu xác thực từ cơ quan nhà nước mới được xét duyệt vào danh sách Fortune 500. Cụ thể, các công ty phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024) tới cơ quan quản lý nhà nước, để được xem xét xếp hạng tại thời điểm đánh giá. Những công ty không công khai hoặc không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước sẽ bị loại khỏi danh sách này.

Cũng không thể loại trừ khả năng MobiFone đã có những điều chỉnh mạnh về chiến lược kinh doanh, tối ưu chi phí và khai thác hiệu quả các kênh doanh thu ngoài truyền thống. Trong bối cảnh thị trường viễn thông tại Việt Nam đang dần bão hòa.

Năm 2024, duy nhất nhà mạng MobiFone đại diện lĩnh vực viễn thông của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này (xếp thứ 253).

Thay vì Viettel Telecom hay Viettel Group, Fortune 500 Đông Nam Á 2025 lại ghi nhận sự hiện diện của ba thương hiệu con khác nhau của Viettel. Viettel Global dẫn đầu với doanh thu hơn 1,4 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh viễn thông tại 10 quốc gia. Viettel Post theo sau với doanh thu hơn 827 triệu USD từ dịch vụ bưu chính. Cuối cùng là Viettel Construction với 503 triệu USD từ lĩnh vực xây lắp viễn thông.

Tuy nhiên, việc các "ông lớn" Viettel Telecom và VinaPhone vắng mặt cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược thị trường trong nước, phát triển mạng 5G và tổ chức cấu trúc doanh nghiệp của các tập đoàn viễn thông hàng đầu trong nước.