Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Theo đó, nhiều người dùng internet khắp nơi đã chia sẻ về tình trạng truy cập vào các trang web gặp khó khăn, họ liên tục phải đối diện với thông báo trả về từ máy chủ '500 Internal Server Error' xuất hiện.

Trên toàn cầu, các nền tảng như X (Twitter), ChatGPT, Canva, Grindr, Spotify, và nhiều website thương mại điện tử, báo chí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể truy cập hoặc hoạt động gián đoạn

Cloudflare cho biết họ đang gặp phải một sự cố máy chủ nghiêm trọng, gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng đối với hàng loạt nền tảng và trang web phổ biến.

Nguyên nhân ban đầu được Cloudflare đưa ra là do một "đợt tăng đột biến lưu lượng bất thường" trong mạng lưới toàn cầu, dẫn đến lỗi HTTP500 và gián đoạn các dịch vụ cốt lõi như Cloudflare Dashboard, API, Access và WARP.

Trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Cloudflare đã phải tạm thời vô hiệu hóa dịch vụ WARP tại khu vực London (Anh). Các biểu đồ theo dõi cho thấy lượng báo cáo lỗi đang giảm dần và các dịch vụ đang bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, kết nối vẫn chưa thực sự ổn định và người dùng có thể vẫn gặp tình trạng chập chờn trong ít giờ tới.

Trên trang web chính thức, Cloudflare cho biết công ty xử lý các yêu cầu Internet cho hàng triệu trang web và phục vụ trung bình 78 triệu yêu cầu HTTP mỗi giây. Do đó, không khó để thấy rằng khi Cloudflare gặp sự cố, Internet cũng gặp sự cố.

Tại Việt Nam, một số trang báo điện tử như báo Thời Báo Ngân hàng, Công Lý hay mạng xã hội Tinh Tế và website Thư Viện Pháp Luật… cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Người dùng được khuyến cáo nên kiên nhẫn và hạn chế bấm F5 (tải lại) trình duyệt liên tục để giảm tải cho hệ thống trong lúc các kỹ sư khắc phục hoàn toàn sự cố.