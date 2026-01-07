Mercedes-Benz Việt Nam ưu đãi tặng gói lì xì độc quyền dịp Tết 2026

Mùa mua sắm dịp Tết - Thời điểm lý tưởng

Thời điểm cận Tết luôn được xem là “thời điểm vàng” của thị trường ô tô, khi nhu cầu mua xe phục vụ du xuân, sum họp gia đình và khởi đầu một năm mới ngày càng gia tăng.

Theo đó, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) triển khai chương trình khuyến mại áp dụng tháng 1 và tháng 2/2026 trên nhiều dòng xe chủ lực, từ sedan sang trọng, SUV đa dụng cho đến các mẫu xe thuần điện cấp tiến. Đây là cơ hội tuyệt vời để Quý khách hàng sở hữu những mẫu xe đáng mơ ước với nhiều chương trình khuyến mại giá trị, sẵn sàng du xuân và tận hưởng trọn vẹn dịp Tết Nguyên Đán 2026 đang đến gần.

Nhận gói lì xì độc quyền - toàn diện và linh hoạt cho C-CLASS, GLC VÀ E 200 (W214)

Gói lì xì độc quyền dịp Tết Nguyên Đán là chương trình khuyến mại linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

Cụ thể, từ 07/01/2026 đến 28/02/2026, khách hàng mua xe Mercedes-Benz (năm sản xuất 2025) bao gồm: C-Class, GLC và E 200 (W214) trong thời gian khuyến mại và hoàn tất thủ tục thanh toán sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức khuyến mại(*) sau:

Lựa chọn 1: Gói quà tặng toàn diện, bao gồm:

02 năm Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới do Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp.

do Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp. Phiếu quà tặng 02 năm bảo dưỡng tại các Xưởng dịch vụ ủy quyền của MBV trên toàn quốc.

Gói quà tặng này giúp khách hàng tối ưu chi phí vận hành trong những năm đầu sử dụng, đồng thời gia tăng sự an tâm khi đồng hành cùng chiếc xe trong mọi hành trình.

Lựa chọn 2: Giảm giá trực tiếp vào giá bán xe lên đến 66 triệu, với mức ưu đãi cụ thể như sau:

Mẫu xe Mức giảm giá (VNĐ) C 200 Avantgarde (W206) (V2) (**) 55,000,000 C 200 Avantgarde Plus (W206) (V3) 55,000,000 C 300 AMG (W206) (V2) 55,000,000 E 200 Avantgarde (W214) 66,000,000 E 200 Exclusive (W214) 66,000,000 E 200 Exclusive (W214) (V1) 66,000,000 GLC 200 4MATIC (X254) (V1) 66,000,000 GLC 300 4MATIC (X254) (V1) 66,000,000 GLC 300 4MATIC (X254) (V2) 66,000,000

(*) Quà tặng khuyến mại hoặc Khoản giảm giá này không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.

(**) Ký hiệu (V1) (V2) và (V3) thể hiện phiên bản đã có điều chỉnh so với phiên bản ra mắt lần đầu tiên

Việc đưa ra hai lựa chọn linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng cân nhắc theo nhu cầu cá nhân: ưu tiên lợi ích sử dụng lâu dài hoặc tối ưu chi phí mua xe ngay thời điểm hiện tại.

GLS 450 4MATIC – Ưu đãi bảo hiểm cho hành trình đẳng cấp

Bên cạnh các dòng xe sedan và SUV cỡ trung, MBV cũng dành ưu đãi riêng cho dòng SUV cỡ lớn GLS 450 4MATIC – mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu.

Cụ thể, trong thời gian khuyến mại, khách hàng mua GLS 450 4MATIC FL hoặc GLS 450 4MATIC FL Edition 30, từ các Nhà phân phối chính hãng của MBV và hoàn tất thanh toán sẽ được tặng một (01) năm Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới do Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp.

Gói bảo hiểm này giúp chủ nhân GLS 450 thêm vững tâm trên mọi hành trình, đặc biệt phù hợp với những chuyến đi xa, du xuân cùng gia đình trong dịp Tết. Các gói bảo hiểm áp dụng trong chương trình đều không được quy đổi thành tiền mặt hay chuyển nhượng.

Ưu đãi đặc biệt cho xe thuần điện MERCEDES-BENZ

Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển điện hóa, MBV mang đến ưu đãi hấp dẫn dành cho toàn bộ các mẫu xe thuần điện áp dụng trong chương trình.

Theo đó, khách hàng mua các dòng xe thuần điện Mercedes-Benz và hoàn tất thanh toán trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng một phiếu mua hàng để trang bị gói bộ sạc tiện nghi bao gồm:

Một bộ sạc treo tường Mercedes-Benz Wallbox và

Một bộ sạc di động Mercedes-Benz Flexible Charger

Phiếu mua hàng trị giá đến hơn 68 triệu VNĐ (đã bao gồm VAT) được sử dụng tại các Nhà phân phối chính hãng của MBV trên toàn quốc và không được quy đổi thành tiền mặt.

Các mẫu xe thuần điện được áp dụng gồm:

EQB 250+ FL

EQS 580 4MATIC

EQE 500 4MATIC (SUV)

EQE 500 4MATIC (SUV) (V1)

EQS 500 4MATIC (SUV) (V1)

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

G 580 EQ (V1)

Ưu đãi này giúp khách hàng dễ dàng lắp đặt thiết bị sạc tại nhà, cũng như thuận tiện khi sạc điện trong những chuyến di chuyển xa, mang đến trải nghiệm tối ưu khi sử dụng xe điện ngay từ ngày đầu nhận xe.

Không chỉ là chương trình khuyến mại, ưu đãi tháng 1–2/2026 là những gói lì xì độc quyền đầy hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng mua xe đúng thời điểm, tận hưởng trọn vẹn hành trình cùng chiếc xe bên cạnh gia đình. Khi quyết định sớm, khách hàng không chỉ nhận được những ưu đãi thiết thực, mà còn đủ thời gian hoàn tất thủ tục, nhận xe và sẵn sàng cho những chuyến du xuân đầu năm cùng gia đình và người thân.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình khuyến mại vui lòng tham khảo tại https://mb4.me/chuong-trinh-khuyen-mai-2026 hoặc liên hệ Nhà Phân phối của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc.