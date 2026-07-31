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Hàn Quốc dùng thực tế ảo giúp phạm nhân nhìn tội ác từ góc nhìn nạn nhân

Phạm Anh

Phạm Anh

17:14 | 31/07/2026
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Bộ Tư pháp Hàn Quốc chính thức mở rộng chương trình trị liệu tâm lý bằng kính thực tế ảo ra 11 cơ sở cải huấn trên cả nước, sau khi kết quả thí điểm trên gần 400 phạm nhân cho thấy nhận thức lệch lạc giảm, tính hung hăng hạ và khả năng thấu cảm với nạn nhân tăng lên rõ rệt.
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Hàn Quốc dùng thực tế ảo giúp phạm nhân nhìn tội ác từ góc nhìn nạn nhân
Một tù nhân tham gia chương trình thí điểm trị liệu tâm lý của Bộ Tư pháp sử dụng công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Bộ Tư pháp Hàn Quốc

Ứng dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR) trong trại giam tại Hàn Quốc bước vào giai đoạn vận hành toàn diện từ cuối tháng 7, sau khi Bộ Tư pháp nước này thông báo kế hoạch triển khai hôm thứ Năm. Chương trình đưa phạm nhân vào không gian mô phỏng bằng kính thực tế ảo, nơi họ nhìn lại chính hành vi phạm tội của mình từ góc nhìn của nạn nhân, thay vì chỉ nghe giảng giải theo cách thông thường. Mục tiêu, theo Bộ Tư pháp, là giúp phạm nhân nhận ra những suy nghĩ lệch lạc trong đầu mình và hiểu rõ hơn hậu quả mà hành động của họ gây ra cho người khác. Phương pháp này không thay thế trị liệu tâm lý nhóm đang áp dụng, mà được dùng song song để tăng hiệu quả điều trị.

18 kịch bản VR cho bốn nhóm tội danh

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã xây dựng 18 kịch bản thực tế ảo khác nhau, chia theo bốn loại tội danh. Sáu kịch bản tái hiện các vụ bạo lực tình dục, bốn kịch bản mô phỏng hành vi theo dõi rình rập, bốn kịch bản khác dựng lại cảnh ngộ bạo hành trẻ em, và bốn kịch bản còn lại xoay quanh bạo lực gia đình.

Trước khi áp dụng đại trà, chương trình được thí điểm tại chín cơ sở cải huấn với sự tham gia của 392 phạm nhân, chia thành nhóm nhận trị liệu kết hợp VR và nhóm chỉ trị liệu tâm lý nhóm theo cách truyền thống để làm cơ sở so sánh.

Kết quả thí điểm VR trại giam Hàn Quốc trên gần 400 phạm nhân

Trong nhóm phạm nhân phạm tội bạo lực tình dục, mức độ nhận thức lệch lạc ở nhóm dùng VR giảm 18,1%, trong khi nhóm đối chứng chỉ giảm 9%. Tính hung hăng ở nhóm dùng VR giảm 14,2%, so với mức giảm 2,4% của nhóm chỉ trị liệu thông thường. Khả năng thấu cảm với nạn nhân ở nhóm dùng VR tăng 13,9%, cao hơn mức tăng 8,9% ở nhóm còn lại.

Bộ Tư pháp cho biết những con số này cho thấy trải nghiệm thực tế ảo có thể củng cố khả năng tự nhận thức của phạm nhân và giúp họ hiểu sâu hơn góc nhìn của nạn nhân, qua đó khuếch đại hiệu quả của trị liệu tâm lý truyền thống.

Một số phạm nhân tham gia thí điểm cho biết trải nghiệm khiến họ suy ngẫm nhiều hơn về hành vi trong quá khứ. Một phạm nhân chia sẻ rằng khung cảnh chân thực đến mức người này có cảm giác như đã quay lại đúng ngày xảy ra sự việc, và cảm thấy xấu hổ, đau đớn khi phải đối diện với con người mình khi ấy. Một người khác, sau khi trải nghiệm kịch bản về bạo hành trẻ em, cho biết đã nghĩ đến cảm giác mà chính con trai mình từng trải qua trong quá khứ, và bày tỏ sự ân hận khi hình dung con trai mình hẳn đã sợ hãi, hoảng loạn đến nhường nào.

Dựa trên kết quả thí điểm, Bộ Tư pháp quyết định đưa chương trình vào vận hành chính thức tại 11 cơ sở cải huấn trên toàn quốc từ cuối tháng 7. Sau khi chương trình chính thức khởi động, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế và hoàn thiện nội dung VR cho từng loại tội phạm khác nhau.

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Jeong Seong-ho mô tả đây là phương pháp điều trị mới, giúp phạm nhân nhận thức khách quan về hành vi và tư duy lệch lạc của bản thân, đồng thời trải nghiệm chân thực góc nhìn của nạn nhân. Ông cho biết chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ quá trình tái hòa nhập của phạm nhân và giảm tỷ lệ tái phạm.

https://www.koreaherald.com/article/10826203
thực tế ảo (Virtual Reality - VR) VR trại giam Hàn Quốc trị liệu tâm lý VR phạm nhân thực tế ảo trong trại giam Bộ Tư pháp Hàn Quốc VR giảm tái phạm bằng công nghệ VR

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Hà Nội - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Miền Tây - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Cập nhật: 31/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲20K 14,080 ▲20K
Trang sức 99.99 13,390 ▲20K 14,090 ▲20K
Cập nhật: 31/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 18:00
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