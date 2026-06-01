Tựa game The Boys: Trigger Warning do ARVORE phát triển và Sony Pictures VR phát hành hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ cơ hội trực tiếp tham gia vào thế giới đầy hỗn loạn của The Boys thay vì chỉ theo dõi các nhân vật qua màn ảnh.

Theo công bố từ nhà phát hành, The Boys: Trigger Warning phiên bản dành cho PlayStation VR2 sex ra mắt ngày 9/6/2026.

Trải nghiệm thế giới The Boys dưới góc nhìn hoàn toàn mới

Khác với nhiều tựa game chuyển thể thường cho phép người chơi hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng, Trigger Warning lựa chọn hướng đi riêng khi xây dựng một nhân vật hoàn toàn mới mang tên Lucas Costa.

Tựa game The Boys: Trigger Warning

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi tưởng như bình thường của Lucas cùng gia đình tới công viên giải trí theo chủ đề siêu anh hùng. Biến cố nhanh chóng xảy ra khi gia đình Armstrong, một nhóm siêu anh hùng quyền lực nhưng tha hóa, xuất hiện và gây ra thảm kịch. Trong một số tình tiết được hé lộ, Lucas trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc tấn công này, đồng thời mất đi những người thân quan trọng.

Giữa lúc tuyệt vọng, nhóm The Boys xuất hiện và trao cho Lucas cơ hội phản kháng. Anh được tiêm Temp V, loại hợp chất nổi tiếng trong vũ trụ The Boys có khả năng mang lại siêu năng lực trong thời gian ngắn. Từ đây, Lucas bước vào hành trình đối đầu với gia đình Armstrong và các thế lực đứng sau họ.

Cơ chế VR trong The Boys: Trigger Warning

Nhà phát triển cho biết cơ chế thực tế ảo đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm của trò chơi. Người chơi sẽ trực tiếp sử dụng các năng lực siêu nhiên, tham gia những trận chiến cận chiến mang tính tương tác cao và đối mặt với nhiều tình huống đậm chất châm biếm đặc trưng của thương hiệu The Boys.

Ông Ricardo Laganaro, Giám đốc sáng tạo của ARVORE, cho biết đội ngũ phát triển đặt mục tiêu tái hiện trung thực tinh thần của bộ phim, đồng thời khai thác tối đa khả năng nhập vai mà công nghệ VR mang lại. Theo ông, dự án không chỉ giúp người hâm mộ tiếp cận thế giới The Boys theo cách mới mà còn mang đến cảm giác trở thành một siêu anh hùng thực thụ – điều khó thực hiện trên các nền tảng trò chơi truyền thống.

Nhiều gương mặt quen thuộc trở lại lồng tiếng

Một trong những điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ là sự góp mặt của nhiều diễn viên từng tham gia loạt phim truyền hình.

Nhà phát triển xác nhận Laz Alonso sẽ tiếp tục lồng tiếng cho Mother's Milk (MM), trong khi Colby Minifie trở lại với vai Ashley Barrett và P.J. Byrne tiếp tục đảm nhận nhân vật Adam Bourke. Ngoài ra, các tài liệu quảng bá gần đây cũng cho thấy Soldier Boy sẽ xuất hiện trong trò chơi.

The Boys: Trigger Warning đón nhận sự trở lại của nhiều nhân vật thuộc phần phim The Boys

Việc các diễn viên gốc tham gia giúp tăng tính kết nối giữa trò chơi và phiên bản truyền hình. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với những dự án chuyển thể, khi người hâm mộ thường kỳ vọng được gặp lại các nhân vật quen thuộc với đúng chất giọng và phong cách đã làm nên dấu ấn của họ trên màn ảnh.

Trong khi đó, khả năng xuất hiện của Homelander vẫn là dấu hỏi lớn. Trước đây, Anthony Starr từng không tham gia lồng tiếng cho nhân vật này trong một số dự án trò chơi khác.