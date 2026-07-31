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FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

Thiên Phúc

Thiên Phúc

10:34 | 31/07/2026
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Ngày 30/7, Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Trade Event Pro (Việt Nam) phối hợp cùng Hey Day Sdn Bhd (Malaysia) công bố sự kiện triển lãm và hội nghị quốc tế về năng lượng thông minh, hạ tầng tương lai diễn ra tại Hà Nội - “Future Energy Expo & Conference 2027” (FEEX 2027).
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Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

FEEX 2027 được định vị là nền tảng kết nối quốc tế dành cho toàn bộ hệ sinh thái năng lượng và hạ tầng tương lai. Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), sản xuất thông minh và quá trình điện hóa nền kinh tế, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng của ngành năng lượng. Việc FEEX 2027 tổ chức tại Hà Nội sẽ mở ra nền tảng kết nối thị trường trong nước và quốc tế cho làn sóng đầu tư năng lượng cũng như hạ tầng số mới.

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai
TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch VCEA phát biểu tại sự kiệnn.

FEEX 2027 do Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm Trade Event Pro (Việt Nam) phối hợp cùng Hey Day Sdn Bhd (Malaysia) tổ chức, dự kiến diễn ra từ 13/5-15/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội. Không chỉ là một triển lãm thương mại, FEEX 2027 còn hướng tới xây dựng một diễn đàn giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, đơn vị vận hành hạ tầng và các nhà cung cấp công nghệ có thể gặp gỡ, trao đổi chính sách, giới thiệu giải pháp và thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Ông Trần Hùng, đại diên Ban tổ chức cho biết, FEEX 2027 sẽ quy tụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực: Năng lượng thông minh (Smart Energy); Lưới điện thông minh (Smart Grid); Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage Systems – BESS); Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong ngành năng lượng (AI for Energy); Hạ tầng trung tâm dữ liệu (Data Center Infrastructure); Năng lượng tái tạo (Renewable Energy); Hydrogen và các giải pháp năng lượng Hydrogen (Hydrogen); Nhà máy thông minh (Smart Factory); Tòa nhà thông minh (Smart Building); Điện hóa công nghiệp (Industrial Electrification); Hệ thống quản lý năng lượng (Energy Management Systems – EMS); Hạ tầng sạc xe điện (EV Charging Infrastructure)... Nhằm tạo điểm nhấn nổi bật, FEEX 2027 còn tổ chức chuỗi hội nghị quốc tế, chương trình Business Matching, Hosted Buyer Program, các phiên chia sẻ công nghệ và hoạt động kết nối đầu tư xuyên biên giới.

Cơ hội đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ chương trình công bố FEEX 2027, Ban Tổ chức và Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Sự hợp tác hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ đổi mới công nghệ, chia sẻ tri thức chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế. Hai bên kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực tổ chức triển lãm quốc tế và mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp sẽ tạo nên một nền tảng có sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn mới.

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai
FEEX 2027 được định vị là nền tảng kết nối quốc tế dành cho toàn bộ hệ sinh thái năng lượng và hạ tầng tương lai.

Đặc biệt, ngay sau buổi công bố sự kiện và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Ban Tổ chức FEEX 2027 và VCEA, Ban Tổ chức FEEX 2027 đã tổ chức chức phiên tọa đàm chuyên đề “Thị trường năng lượng tương lai của Việt Nam: Cơ hội đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác chiến lược”.

Tại đây, đại diện VCEA và Trade Event Pro và các diễn giả đã thông tin, chia sẻ về cơ hội đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác chiến lược từ thị trường năng lượng tương lai của Việt Nam; về những lĩnh vực đầu tư có tiềm năng phát triển mạnh trong hệ sinh thái năng lượng tương lai; đổi mới công nghệ thay đổi ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam; giải pháp để Việt Nam thu hút mạnh hơn dòng vốn đầu tư trong lĩnh vực năng lượng; vai trò của hợp tác quốc tế trong việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng tương lai của Việt Nam…

Các đại biểu cung dành sự quan tâm, tập trung trao đổi về những động lực mới của thị trường năng lượng Việt Nam; nhu cầu phát triển hạ tầng phục vụ AI và Data Center; xu hướng đầu tư vào hệ thống lưu trữ năng lượng; hiện đại hóa lưới điện; chuyển đổi số ngành điện; vai trò của hợp tác công – tư trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Ban Tổ chức FEEX 2027 và VCEA.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Trade Event Pro Susan Nguyễn nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhu cầu năng lượng không chỉ đến từ sản xuất truyền thống mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi AI, trung tâm dữ liệu, điện hóa giao thông và chuyển đổi công nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng FEEX sẽ trở thành nền tảng kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển hệ sinh thái năng lượng bền vững tại Việt Nam.

“Sự đồng hành của VCEA có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong ngành mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của các chương trình hội nghị, diễn đàn và hoạt động kết nối đầu tư trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam”.

TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam - VCEA khẳng định: “Việc xây dựng một nền tảng kết nối quốc tế như FEEX sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện để các công nghệ và mô hình phát triển mới được giới thiệu và ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam”.

năng lượng FEEX 2027

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Cập nhật: 31/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,460 ▲100K 14,160 ▲100K
Trang sức 99.99 13,470 ▲100K 14,170 ▲100K
Cập nhật: 31/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,387 ▲10K 14,272 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,387 ▲10K 14,273 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,382 ▲10K 1,422 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,382 ▲10K 1,423 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,352 ▲10K 1,402 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,812 ▲990K 138,812 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,511 ▲86035K 105,311 ▲94855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,696 ▲681K 95,496 ▲681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,881 ▲68354K 85,681 ▲77174K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,095 ▲583K 81,895 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,819 ▲417K 58,619 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Cập nhật: 31/07/2026 10:45
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Cập nhật: 31/07/2026 10:45
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DKK 0 4000 0
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Cập nhật: 31/07/2026 10:45

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