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Mức phạt hành chính với hành vi vi phạm cung cấp thông tin trong lĩnh vực thuế, hóa đơn

10:19 | 31/07/2026
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Chi tiết mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.
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MỨC PHẠT hành chính với hành vi vi phạm cung cấp thông tin trong lĩnh vực thuế, hóa đơn
Ảnh minh họa

Cụ thể, mức phạt này được quy định tại Nghị định 291/2026/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-СР ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin lĩnh vực thuế

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 05 ngày trở lên.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin có thể bị phạt với 100.000.000 đồng

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

b) Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đối với hành vi quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này."./.

Thông tin chi tiết về Nghị định 291/2026/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-СР của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP xem tại đây.

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Nghị định 291/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hành vi vi phạm cung cấp thông tin

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Phan Thiết

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1300K 142,500 ▲900K
Cập nhật: 31/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,870 ▲100K 14,270 ▲100K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,460 ▲100K 14,160 ▲100K
Trang sức 99.99 13,470 ▲100K 14,170 ▲100K
Cập nhật: 31/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,387 ▲10K 14,272 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,387 ▲10K 14,273 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,382 ▲10K 1,422 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,382 ▲10K 1,423 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,352 ▲10K 1,402 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,812 ▲990K 138,812 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,511 ▲86035K 105,311 ▲94855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,696 ▲681K 95,496 ▲681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,881 ▲68354K 85,681 ▲77174K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,095 ▲583K 81,895 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,819 ▲417K 58,619 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲10K 1,427 ▲10K
Cập nhật: 31/07/2026 10:45
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Cập nhật: 31/07/2026 10:45

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LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

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Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

Trải nghiệm khách hàng liền mạch định hình lại cuộc đua thương mại điện tử Việt Nam

Trải nghiệm khách hàng liền mạch định hình lại cuộc đua thương mại điện tử Việt Nam

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

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Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

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Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây