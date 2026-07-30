Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử Hà Nội và hệ thống trang thông tin điện tử thành phần có sự tham dự của Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường, doanh nghiệp công nghệ số và các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội.

Lễ ra mắt được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, kết hợp trực tuyến tới các sở, ngành và 126 xã, phường.

Xây dựng nền tảng truyền thông số thống nhất cho chính quyền thành phố

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, việc đưa Cổng Thông tin điện tử thành phố và hệ thống trang thông tin điện tử thành phần vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: vov.vn)

Theo ông Nguyễn Tiến Thiết, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ cùng các chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND thành phố đã chủ trì xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Đến nay, nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ với hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; riêng Cổng Thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 ghi nhận trên 6,2 triệu lượt truy cập. Hệ thống bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được công khai trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, nền tảng còn kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số của thành phố như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung; đồng thời lan tỏa thông tin trên các cơ quan báo chí và hệ sinh thái mạng xã hội "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam", góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Thủ đô và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Nhiều tiện ích số cũng đã được tích hợp trên nền tảng như chương trình tọa đàm "Cùng Hà Nội kiến tạo, đồng hành", Cẩm nang điện tử 126 xã, phường, chuyên mục "Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06", kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, trả lời kiến nghị cử tri, lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và từng bước công bố dữ liệu mở.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn tiếp theo, Văn phòng UBND thành phố sẽ triển khai giai đoạn 2, mở rộng nền tảng tới toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), dữ liệu mở (Open Data) và các công nghệ số tiên tiến nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm phát biểu (Ảnh: vov.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm đánh giá việc Hà Nội đưa nền tảng dùng chung hiện đại vào vận hành thể hiện quyết tâm đổi mới công tác truyền thông chính sách và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, Hà Nội cần tiếp tục phát triển hệ thống thành một hệ sinh thái truyền thông số, trong đó thông tin đăng tải trở thành nguồn thông tin cốt lõi để báo chí khai thác và người dân tin cậy. Ông cũng đề xuất thành phố tăng cường đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông số cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời khẳng định Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ Hà Nội lan tỏa thông tin tích cực trên các nền tảng truyền thông quốc gia và quốc tế.

Đổi mới phương thức quản trị thông tin, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành phải thay đổi theo hướng thông tin được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; các vấn đề phát sinh từ cơ sở được nắm bắt kịp thời; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc đưa nền tảng dùng chung vào vận hành không nhằm thay đổi Cổng Thông tin điện tử thành phố hay các trang thông tin điện tử hiện có, mà là thay đổi cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền. Điều này tạo thêm công cụ để lãnh đạo thành phố theo dõi tình hình từ cơ sở, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính thống cũng như gửi phản ánh, kiến nghị thuận lợi hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương (Ảnh: vov.vn)

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, giá trị của nền tảng không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử hay số lượng tin, bài được đăng tải, mà phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn và đặc biệt là khả năng hỗ trợ lãnh đạo các cấp đưa ra quyết định sát với thực tiễn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường xác định việc quản trị thông tin là một phần của công tác quản lý nhà nước, không phải nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin hay truyền thông. Người đứng đầu mỗi cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ tiếp nhận và phản hồi những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Để nền tảng phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tập trung cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch; coi việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị là một nội dung quan trọng trong quản lý; đồng thời tiếp tục hoàn thiện nền tảng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, bảo đảm tính ổn định, an toàn, đồng bộ và ưu tiên các chức năng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì quản trị, vận hành và tiếp tục hoàn thiện nền tảng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử trên địa bàn, trong đó chú trọng chất lượng thông tin, thời gian cập nhật, khả năng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị cũng như mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, việc đưa nền tảng dùng chung vào vận hành mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và phục vụ, trong đó công nghệ số đóng vai trò là công cụ hỗ trợ, còn yếu tố quyết định vẫn là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở tất cả các cấp, các ngành.