Cổng thông tin điện tử Công ty Nước sạch Hà Nội được thiết kế là cầu nối trực tiếp giữa Công ty với người dân, khách hàng và xã hội. Thông qua nền tảng này, Công ty hướng tới các mục tiêu xuyên suốt: minh bạch thông tin, chủ động phục vụ, nâng cao hiệu quả điều hành; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, phản hồi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Theo ông Trần Xuân Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, việc ra mắt Cổng thông tin điện tử không chỉ là một sự kiện công nghệ đơn thuần, mà là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng.

Ông Trần Xuân Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Với đặc thù là doanh nghiệp công ích, Công ty không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ cung cấp nước sạch, mà còn phải cung cấp dịch vụ minh bạch, thuận tiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Chính vì vậy, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử là "yêu cầu tất yếu của phát triển", là nền tảng để đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cổng Thông tin điện tử Công ty Nước sạch Hà Nội được xây dựng với định hướng là nền tảng số hợp nhất, tích hợp các kênh giao tiếp, chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ quy trình và tối ưu trải nghiệm người dùng. Người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ trực tuyến, theo dõi chất lượng nước, gửi phản ánh và thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, minh bạch.

Với thiết kế hiện đại, thân thiện, đa nền tảng, Cổng Thông tin điện tử tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến về cấp nước, cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình như đăng ký cấp nước mới, thay đổi thông tin hợp đồng, đề nghị kiểm tra xử lý sự cố, tra cứu và thanh toán… mọi lúc, mọi nơi trên môi trường số. Việc triển khai hợp đồng điện tử cũng góp phần rút ngắn thủ tục, giảm giấy tờ và đảm bảo tính pháp lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng Thông tin điện tử Công ty Nước sạch Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Công ty cũng đã triển khai ký kết hợp đồng điện tử sử dụng nước, giúp rút ngắn thời gian, giảm thiểu giấy tờ, nâng cao tính minh bạch và tiện lợi cho khách hàng. Hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng được nâng cấp, liên thông dữ liệu, góp phần rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử còn đóng vai trò là đầu mối tích hợp các hệ thống điều hành, quản lý của Công ty, từ Trung tâm điều hành cấp nước đến hệ thống văn phòng điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản trị, giám sát và điều hành theo hướng tập trung, thông minh, kịp thời và hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đổi mới, chuyển đổi số của Công ty Nước sạch Hà Nội trong thời gian qua. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà là phương thức quản trị và văn hóa phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các đại biểu tham quan khu vực chăm sóc khách hàng tại Công ty Nước sạch Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Lĩnh vực nước sạch là lĩnh vực thiết yếu, gắn trực tiếp với đời sống người dân, do đó yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định, liên tục. Việc ứng dụng công nghệ để quản lý hệ thống, phát hiện rò rỉ, giảm thất thoát nước là nhiệm vụ quan trọng cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cũng đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện các kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến người dân; bảo đảm xử lý kịp thời, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với dịch vụ công. Đồng thời, mỗi cán bộ, người lao động cần chủ động nâng cao năng lực số, ứng dụng công nghệ - kể cả trí tuệ nhân tạo vào công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.