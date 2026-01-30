Ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu

Không gian được đặt tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội), giới thiệu các di sản tư liệu quý giá của Việt Nam, trong đó có Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn - hai khối di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO ghi danh.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, trong hơn 10 năm triển khai các Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” và “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016, ngành Lưu trữ đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại lễ ra mắt.

Hàng nghìn tờ Châu bản và tấm Mộc bản bị xuống cấp đã được tu bổ, phục chế bằng các giải pháp khoa học hiện đại; toàn bộ di sản được số hóa độ phân giải cao và ghi microfilm bảo hiểm nhằm bảo vệ an toàn lâu dài. Song song với đó, công tác phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, phim tư liệu, ấn phẩm chuyên khảo và ứng dụng công nghệ số như triển lãm ảo, 3D mapping, sản phẩm đa phương tiện.

Không gian giới thiệu gồm ba hợp phần, trong đó trung tâm là Không gian Media hiện đại, nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành nội dung số và sản phẩm tương tác đa phương tiện. Tại đây, công chúng có thể tìm hiểu, tra cứu và tiếp cận tài liệu lưu trữ gốc thông qua các hệ thống màn hình tương tác.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ ra mắt, một số tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp được giới thiệu tới công chúng, góp phần tôn vinh các biểu tượng thiêng liêng của quốc gia. Ngoài ra, Không gian Lịch sử ngành Lưu trữ Việt Nam cũng được bố trí nhằm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của ngành qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham quan không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu . Ảnh BTC

Phát biểu tại lễ ra mắt, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, tài liệu lưu trữ quốc gia là nguồn sử liệu gốc đặc biệt quan trọng, phản ánh trung thực tiến trình lịch sử, văn hóa và tư duy quản trị của đất nước. Việc ra mắt Không gian giới thiệu thể hiện sự chuyển đổi từ tư duy “lưu giữ” sang “bảo quản gắn với phát huy giá trị”, đưa tài liệu lưu trữ phục vụ trực tiếp xã hội và cộng đồng.

Theo kế hoạch, kể từ ngày 3/3/2026 (Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ), Không gian giới thiệu sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9h đến 16h các ngày trong tuần. Nhân dịp này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề về Tết Hoàng cung qua Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn, kết hợp các hoạt động trải nghiệm như in dập Mộc bản trên giấy dó và tặng chữ thư pháp đầu xuân.

Không gian được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa có chiều sâu, góp phần lan tỏa giá trị di sản tư liệu, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa, lịch sử Việt Nam.