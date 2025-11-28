Hơn 100 tư liệu phản ánh 75 năm hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc được trưng bày tại Hà Nội

Triển lãm giới thiệu 112 tư liệu, tài liệu và hình ảnh được tuyển chọn từ các cơ quan lưu trữ thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc, cơ quan thông tấn hai nước, cùng các cơ quan hữu quan… Đây là những bằng chứng, thông tin xác thực phản ánh những dấu mốc, chặng đường hợp tác và những thành tựu quan trọng đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến ngày nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, các tài liệu lưu trữ - những bằng chứng xác thực của lịch sử - cho thấy sự phong phú, chiều sâu và tính cụ thể của quá trình hợp tác giữa hai nước: từ những chuyến thăm cấp cao, trao đổi đoàn, hỗ trợ nhau trong thời kỳ cách mạng đến hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và giao lưu nhân dân ngày nay.

Những tài liệu, hình ảnh và tư liệu được giới thiệu đến công chúng ngày hôm nay là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, công phu và đầy tâm huyết của các đồng nghiệp hai nước. Mỗi tư liệu trưng bày đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đối chiếu cẩn trọng, nhằm bảo đảm tính xác thực, giá trị lịch sử và khả năng truyền tải thông điệp đến người xem. Đó không chỉ là nỗ lực chuyên môn, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác chân thành, trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai cơ quan lưu trữ trong quá trình chuẩn bị cho Triển lãm.

"Triển lãm hôm nay cũng thể hiện quyết tâm của ngành lưu trữ hai nước trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị tư liệu có ý nghĩa lịch sử, đối ngoại và văn hóa. Chúng tôi mong muốn rằng, từ thành công của hoạt động này, hai cơ quan lưu trữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, nghiên cứu và phát huy giá trị tài liệu để giúp công chúng hai nước tiếp cận gần hơn với lịch sử, với những câu chuyện hợp tác sinh động. Từ đó góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành lưu trữ trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân - một thành tố quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước" – ông Đặng Thanh Tùng nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết triển lãm là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chuyên môn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, lĩnh vực văn thư, lưu trữ là một trong những kênh hợp tác thiết thực, giàu ý nghĩa. Thông qua các chương trình trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, hai bên đã từng bước xây dựng được nền tảng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và mở rộng nội dung hợp tác trên nhiều phương diện. Triển lãm chính là một kết quả cụ thể, sinh động của quá trình hợp tác đó, đồng thời mở ra những triển vọng mới để ngành văn thư, lưu trữ hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tăng cường hợp tác với Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc và các đối tác quốc tế khác trên các lĩnh vực. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng hợp tác đã được xây dựng, cùng với quyết tâm và nỗ lực chung, ngành văn thư, lưu trữ hai nước sẽ ngày càng gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa" – Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Về phía Trung Quốc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc Lâm Chấn Nghĩa khẳng định tài liệu lưu trữ là bằng chứng của lịch sử và các tài liệu được trưng bày tại triển lãm đã khái quát chiều dài phát triển của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, phản ánh những giai đoạn lịch sử giao lưu, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay..

Mỗi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc, mỗi tài liệu đánh dấu sự hợp tác đều minh chứng rằng tình hữu nghị Việt – Trung không chỉ ăn sâu trong lòng nhân dân mà còn được hình thành từ những chuyến viếng thăm, những hoạt động và từng dự án, mang ý nghĩa vừa phong phú lại vừa cụ thể. Xem những tài liệu lưu trữ này sẽ dễ dàng gợi nhớ con người về ký ức lịch sử, khiến người ta nhìn lại những năm tháng hào hùng của cuộc đấu tranh đoàn kết của hai nước, khiến người ta nhớ lại và khẳng định tinh thần khởi thủy của quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cổ vũ chúng ta tiếp tục cùng nhau tiến bước trên những cột mốc lịch sử mới.

112 tư liệu phản ánh 75 năm hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc được trưng bày tại Hà Nội.

Qua đó, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lưu trữ Nhà nước Trung Quốc mong muốn được cùng với các đồng nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác giao lưu trong lĩnh vực lưu trữ của hai nước, khai thác và sử dụng hiệu quả "tài nguyên đỏ", trở thành người ghi chép thời đại, người gìn giữ truyền thống, người thúc đẩy hợp tác và người lan tỏa tình hữu nghị, cùng đóng góp để viết tiếp lên những chương mới của tình hữu nghị Việt - Trung thông qua công tác lưu trữ.

Triển lãm được bố cục gồm 3 phần: Phần I. Đặt nền móng quan hệ hữu nghị; Phần II. Hợp tác và phát triển; Phần III. Hướng tới tương lai.

Triển lãm không chỉ là một sự kiện trưng bày tài liệu đơn thuần, mà còn là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, những người làm công tác lưu trữ và đông đảo công chúng Việt Nam và Trung Quốc cùng trao đổi, chia sẻ, tăng cường hiểu biết, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước..