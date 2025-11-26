Điện tử tiêu dùng
ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Hồng Anh

Hồng Anh

21:39 | 26/11/2025
Theo ViewSonic thì màn hình tương tác ViewBoard IFP63 Series là sản phẩm mới nhất bổ sung vào danh mục giải pháp màn hình tương tác thông minh đạt chứng nhận EDLA, được thiết kế đặc biệt cho môi trường hợp tác hiện đại.
Như vậy, ViewBoard IFP63 Series không chỉ là màn hình tương tác được trang bị độ phân giải 4K UHD mà còn sở hữu công nghệ cảm ứng PCAP , đồng thời tích hợp phần mềm thông minh, mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp và giáo dục.

Cụ thể, ViewBoard IFP63 Series mang lại trải nghiệm viết tự nhiên và trực quan nhờ công nghệ cảm ứng PCAP 50 điểm chạm tiên tiến, với độ trễ gần như bằng không, và khả năng loại bỏ cảm ứng lòng bàn tay chính xác, sản phẩm hỗ trợ hợp tác thời gian thực siêu mượt.

Tính năng Write Away™ độc quyền của ViewSonic cho phép chú thích ngay lập tức trên bất kỳ nguồn đầu vào nào mà không cần mở ứng dụng, đảm bảo mọi ý tưởng được ghi lại ngay khi xuất hiện.

Hoạt động trên hệ điều hành Android có thể nâng cấp, nên ViewBoard IFP63 Series đạt chứng nhận EDLA

Hoạt động trên hệ điều hành Android có thể nâng cấp, nên ViewBoard IFP63 Series đạt chứng nhận EDLA, được trang bị CPU tám nhân và RAM lên đến 32GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm nhanh, bảo mật và sẵn sàng cho tương lai.

Nhờ tính năng NFC chạm để đăng nhập và đăng nhập Một lần (SSO) đơn giản hóa xác thực, ViewBoard IFP63 Series cung cấp quyền truy cập cá nhân hóa nhanh chóng trong môi trường chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, ViewBoard IFP63 Series còn được thiết kế như một trung tâm hợp tác kết nối toàn diện, tích hợp liền mạch với các phần mềm của ViewSonic như:

  • TeamOne®: Dễ dàng phác thảo và trao đổi ý tưởng trên bảng trắng ảo, hỗ trợ tuyệt đối cho cả team ở phòng họp và các thành viên làm việc Hybrid.
  • AirSync®: Hỗ trợ chia sẻ nội dung không dây an toàn và linh hoạt từ hầu hết mọi thiết bị, với các chế độ hiển thị chia đôi, mở rộng và nhóm.
  • Google Play Store: Cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào Google Play Store, giúp người dùng linh hoạt tải xuống nhiều ứng dụng năng suất và hợp tác.
  • Cổng kết nối đa dạng: Màn hình có 4 cổng USB-C, đặc biệt có một cổng ở trên giúp lắp đặt camera cực kỳ dễ dàng. Nhờ vậy, bạn chỉ cần một sợi cáp duy nhất để kết nối, phòng họp/lớp học trở nên gọn gàng, lý tưởng cho họp trực tuyến và học tập kết hợp.
Đáng chú ý, ViewBoard IFP63 Series còn đạt chứng nhận EDLA dành cho các nhà quản lý IT. Qua đó, sản phẩm được trang bị tính năng bảo mật với sự hỗ trợ Google Workspace gốc, đi kèm các biện pháp bảo mật nâng cao như cập nhật Google tự động, Google Play Protect, mã hóa dữ liệu và xác thực hai chiều, giữ an toàn cho người dùng và mạng lưới. Khả năng quản lý tập trung bằng việc quản trị viên IT có thể tinh gọn hoạt động bằng cách sử dụng ViewSonic Manager®, cho phép giám sát từ xa, cập nhật và khắc phục sự cố tập trung trên nhiều màn hình.

ViewBoard IFP63 Series có sẵn các kích thước 65 inch, 75 inch và 86 inch để khách hàng lựa chọn. Cùng với âm thanh chất lượng cao, cam kết bền vững với chứng nhận EPEAT Gold và được thiết kế để cải thiện hiệu suất năng lượng lên tới 32% so với thế hệ trước, và cảm biến thông minh, tích hợp tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo ánh sáng môi trường….

