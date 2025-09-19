Điện tử tiêu dùng
ViewSonic ra mắt dòng máy chiếu laser LSD400 Series độ sáng cao

Anh Tuấn

Anh Tuấn

18:12 | 19/09/2025
Điểm đáng chú ý, LSD400 Series gồm ba model: LSD400W, LSD400HDLSD400HD-ST (short throw) và tất cả đều sở hữu độ sáng cao đến 4.000 ANSI Lumens, công nghệ laser thế hệ 3, tuổi thọ lên đến 30.000 giờ và mức giá công bố đã bao gồm VAT khá cạnh tranh so với thị trường. Trong đó LSD400W có giá khoảng 31,6 triệu đồng và LSD400HD có giá khoảng 36 triệu đồng.
Máy chiếu laser LSD400 Series độ sáng cao

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Dean Tsai, Tổng Giám đốc kinh Doanh Máy chiếu & Màn hình LED tại ViewSonic cho biết: “ViewSonic đang tiên phong trong công nghệ chiếu bền vững với các máy chiếu không bóng đèn, hiện chiếm 70% danh mục sản phẩm của chúng tôi, mang đến giải pháp thân thiện với môi trường và ít phải bảo trì. Dựa trên mức tăng trưởng doanh số gấp 9 lần gần đây trong phân khúc máy chiếu không bóng đèn trên 5.000 ANSI Lumens, chúng tôi cam kết mở rộng danh mục sản phẩm với các mẫu mới 4.000 ANSI Lumens, kết hợp hiệu suất mạnh mẽ và tính tiếp cận cao, mang lại giá trị lâu dài và đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp đang ngày càng thay đổi.”

Một trong những yếu tố quyết định chất lượng máy chiếu là độ sáng. Với mức 4.000 ANSI Lumens, LSD400 Series cho phép hình ảnh hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng như phòng học lớn, phòng họp có cửa sổ hoặc hội trường. Công nghệ DLP được tích hợp giúp hình ảnh không bị ố vàng theo thời gian, giữ màu sắc ổn định và sắc nét. Đây là lợi thế quan trọng so với một số công nghệ khác dễ suy giảm màu sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, ViewSonic còn bổ sung chế độ Golf Mode, tối ưu màu sắc sống động và độ chân thực, phù hợp cho các hệ thống giả lập golf hoặc ứng dụng trình chiếu giải trí – thể thao.

ViewSonic LSD400 Series

Không chỉ mạnh về độ sáng, LSD400 Series còn ghi điểm ở khả năng lắp đặt linh hoạt. Sản phẩm hỗ trợ chiếu 360 độ, cho phép đặt máy ở nhiều vị trí và góc độ khác nhau, đồng thời trang bị tính năng H/V Keystone correction và 4-corner adjustment giúp căn chỉnh hình ảnh dễ dàng trong không gian hẹp hoặc không đồng đều. Máy có thể chiếu hình ảnh lên tới 300 inch, trong khi model LSD400HD-ST chỉ cần khoảng cách 1,1 mét đã có thể tạo ra màn hình 100 inch, lý tưởng cho lớp học nhỏ, phòng đào tạo hoặc văn phòng cần tối ưu không gian.

Việc sử dụng bóng đèn halogen hay UHP từng thống trị thị trường nhờ chi phí ban đầu thấp cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng của máy chiếu sau khoảng 3.000 đến 5.000 giờ, dẫn đến phát sinh chi phí thay thế thường xuyên và ảnh hưởng tới tiến độ vận hành trong môi trường quy mô lớn như trường học hoặc doanh nghiệp đa phòng. Với công nghệ laser phosphor thế hệ 3, ViewSonic LSD400 Series khắc phục triệt để nhược điểm này. Thiết bị có thể hoạt động liên tục tới 30.000 giờ, tương đương hơn 10 năm sử dụng trong môi trường học đường. So với máy chiếu truyền thống, người dùng không cần thay bóng 4-5 lần, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì và giảm thiểu rác thải điện tử. Đặc biệt, dòng sản phẩm mới còn tiêu thụ ít hơn tới 49% điện năng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh mà nhiều trường học và doanh nghiệp tại Việt Nam đang hướng tới.

Một ưu điểm lớn khác của dòng LSD400 là thiết kế sealed engine không dùng bộ lọc bụi, hạn chế bụi bẩn lọt vào bên trong

Một ưu điểm lớn khác của dòng LSD400 là thiết kế sealed engine không dùng bộ lọc bụi, hạn chế bụi bẩn lọt vào bên trong. Nhờ đó, máy duy trì hiệu suất ổn định lâu dài mà không cần vệ sinh định kỳ như các dòng máy chiếu truyền thống. Nhiệt độ vận hành thấp giúp quạt tản nhiệt êm ái hơn, mang lại trải nghiệm trình chiếu thoải mái, không bị tiếng ồn làm gián đoạn buổi học hay cuộc họp.

Trong bối cảnh nhiều trường học và doanh nghiệp cần triển khai hàng chục, thậm chí hàng trăm thiết bị cùng lúc, LSD400 Series cũng hỗ trợ quản lý tập trung qua LAN, tương thích Crestron và nhiều hệ thống điều khiển bên thứ ba. Nhờ đó, đội ngũ IT có thể giám sát, cập nhật và điều chỉnh đồng loạt, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Với mức giá dễ tiếp cận, khoảng 31 đến 36 triệu đồng đã bao gồm VAT, LSD400 Series được ViewSonic ở phân khúc hợp lý, mở ra cơ hội cho nhiều trường học, trung tâm đào tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cấp hệ thống hiển thị mà không phải đầu tư quá lớn.

Chi tiết về sản phẩm của ViewSonic xem thêm tại tại www.viewsonic.com.

