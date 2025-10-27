Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo tập đoàn FPT xuất hiện trên áo đấu của nhà vô địch thế giới cấp câu lạc bộ. Ảnh: Chelsea.

Câu lạc bộ bóng đá nổi Chelsea F.C và Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố mở rộng quan hệ hợp tác, theo đó FPT được chỉ định là đối tác chính cho mùa giải 2025/26. Logo FPT sẽ xuất hiện trên trang phục của đội nam, nữ và học viện của câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge cho mùa giải 2025/2026.

Chelsea FC, CLB danh tiếng của ngoại hạng Anh, tiếp tục khẳng định sức hút tài trợ toàn cầu khi ký hợp đồng tay áo với FPT Corporation ông lớn công nghệ Việt Nam. Tại trận đấu mới đây nhất tại vòng 9 giải ngoại hạng Anh, khán giả Việt đã được chứng kiến logo FPT được xuất hiện trên tay áo của CLB Chelsea khi họ có trận tiếp đón CLB Sunderland ngay trên sân nhà của mình. Hợp đồng tài trợ tay áo trị giá 15 triệu bảng Anh, gấp đôi so với Fever (8 triệu bảng mùa trước), nhờ thành công của Chelsea ở mùa giải 2024/25.

Thỏa thuận này nằm trong chiến lược “Tech x Sports” của FPT, sau khi tài trợ cho một số đội tuyển esport của Việt Nam tại một số bộ môn như Liên Minh Huyền Thoại hay Liên Quân Mobile. Đây là lần thứ hai một doanh nghiệp Việt Nam có tên trên trang phục thi đấu của câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, sau Bia Sài Gòn với Leicester City năm 2018. Tuy nhiên, FPT là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tiên đạt được thành tựu này với một câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Chelsea, đồng thời được nâng lên vị thế đối tác chính.

FPT không chỉ là nhà tài trợ mà còn đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho Chelsea. Các giải pháp của FPT đang được tích hợp toàn diện trên nhiều khía cạnh hoạt động của câu lạc bộ, từ cải thiện hiệu quả vận hành, mở rộng quy mô kinh doanh đến nâng cao chất lượng phân tích dữ liệu và trải nghiệm người hâm mộ. Với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi hiệu suất cao, FPT mang đến sự chuyển đổi AI tiên phong giúp Chelsea nâng cao hiệu suất thi đấu và trải nghiệm số cho người hâm mộ.

Về phía FPT, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, khẳng định: “Đây là minh chứng cho cam kết bền bỉ của FPT trong việc trở thành đối tác kỹ thuật số tin cậy của các tổ chức toàn cầu, góp phần đưa trí tuệ và năng lực công nghệ Việt vươn ra thế giới.”

Sự hợp tác giữa FPT và Chelsea không chỉ khẳng định năng lực công nghệ đẳng cấp toàn cầu của doanh nghiệp Việt, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế của FPT. Với những sự đầu tư này, FPT đang từng bước ghi dấu ấn là doang nghiệp công nghệ mang biểu tượng của trí tuệ, sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.